投資算入「氣候風險」的勞退基金，才能真正保障退休生活

文：350台灣

「氣候風險」（Climate risks）指的是因應氣候變遷帶來各式風險對金融體系的衝擊。延續上篇提到挪威、愛爾蘭透過主權基金撤資，避免氣候風險，促進綠化資本的作法。那台灣目前是否正在推動綠化資本政策？目前又有哪些推動綠化資本的相關政策？

本文將透過對台灣現況的檢視與政府公開資料的整理，以及風險中心2018年的民意調查結果，一起瞭解在台灣你的退休金真的保障你的退休生活嗎？真的有幫你避免氣候風險嗎？

關於綠化資本，台灣怎麼做？

目前在環保署「溫室氣體管制推動方案」其中就有提到，「109年完備促進綠色金融相關法規及配套制度之研議」的目標，但相關具體推動政策、目標並不明確。也就是在政府的推動政策中有一個遠大的方向，但是對於如何具體落實沒有方向。

主責推動相關業務的國家發展委員會（以下簡稱國發會）與金融監督管理委員會（以下簡稱金管會），僅以金管會於2017年10月提出「綠色金融行動方案」為具體的政策。但細究其中，「方案」除鼓勵銀行簽署「赤道原則」，大多著墨於綠能融資、綠色債券等促進投資、授信面向，對於氣候風險資訊揭露與化石燃料撤資氣候行動力度仍不足，顯示政府對氣候風險認知與撤資的關係概念仍需提升。

另一方面，依據「資產所有者揭露計畫」（Asset Owners Disclosure Project, AODP）調查全球前100大的公共退休基金（總資產超過1.1兆美元）與80大保險公司因應氣候變遷的策略。依照揭露程度與氣候策略的表現給予A至D的評比分數，而沒有證據顯示應對氣候變遷作為則給予X。

我國的勞動基金（Bureau of Labor Funds）的評比從2017年的D，2018年退步到X。同時金融保險公司部分，台灣的富邦、國泰以及中華郵政也入列，結果顯示富邦金控的評等為D，排名第36；而同獲得D評等的國泰金控則排名第56，而中華郵政則是X。顯示，不論是公、私部門，未來在推動綠化資本的工作仍也有不少努力的空間。

你的退休金有在避免氣候風險嗎？

進一步檢視四大基金中的「勞工退休基金」、「勞工保險基金」與「公務人員退撫基金」，雖然勞動基金運用局與公務人員退休撫卹基金管理委員會，已將「氣候變遷」、「社會責任投資」等意涵寫入其投資政策說明書之中，但具體的實踐方式與投資策略並未有進一步的說明，顯示目前掌握我們退休金的投資單位，尚未真正意識到金融資產與氣候變遷的相對關係。大多數投資管理者與仍將「氣候風險」視為企業社會責任或是環境保護的一環，並未從風險控管的角度來思考。

雖然近年來ESG原則的概念已逐漸深植於台灣投資機構之中，對於高污染、高碳排放產業的投資，也逐漸調整投資佔比，這點可以從基金的前十大持股及債券的變化中發現。從下圖所見，在持股佔比上以電子業為最大宗，傳統高碳排放的水泥、塑膠、鋼鐵以及電力業的佔比都不超過20%，有些甚至在10％以下。由此可見，ESG原則的導入，確實帶來一定程度的效果，但由於確保基金穩定獲利仍是資產管理者最重要的目標，因此即便逐步調降投資高碳排產業的佔比，仍未完全撤除既有的投資。

作者製作提供 2018年各基金股票類別佔比 | 資料來源：公務人員退撫基金管理委員會、勞動基金運用局

進一步以舊制勞工退休基金的投資為例，整體基金規模約9000億新台幣，約有930億投資股票與受益憑證市場，投資化石燃料的天然氣和電力業僅有0.79%，而屬於高碳排放的塑膠業約佔10%，若再加上水泥（2.74%）及鋼鐵（1.16%）業，佔比約15％，儘管15%並不是非常高的比例，但若換算成實際金額，仍有高達130億新台幣的規模，仍不容小覷。

作者製作提供 2018年舊制勞動基金股票資產類別 | 資料來源：勞動基金運用局

從近幾年的數據顯示，儘管投資在高碳排、高污染的產業類別上，政府管理的退休基金投資的佔逐漸降低，容易使人誤以為這些投資已經是可以忽略細微數值，不過一旦將比例轉換為實際的金額，就不是一筆能讓人輕易忽略的數字，而可能是一串我們無法想像的天文數字。

在促進資本綠化的過程中，除了考量不再增加高污染、高碳排放的化石燃料相關產業，以及增加再生能源的投資外，撤除既有不適當的投資也是重要的工作之一，特別是這些仍價值高達上百億的股票投資。

台灣的民眾又怎麼想？

依據台大風險中心2018年所進行的調查顯示，其實大多數的民眾已認知到氣候變遷的風險，有高達86%的民眾認為投資機構作投資決策時應考量氣候變遷、低碳能源等因素（詳見上圖）。

作者製作提供 投資機構是否應考量「氣候變遷」風險因素 | 資料來源：台大風險中心

但調查也發現，同時也有86%的民眾，其實並不了解自己的退休基金投資了哪些產業。（詳見上圖）由此可知，雖然大多數的人認為投資機構應考量氣候變遷、低碳能源等因素，但實際上他們對於期投資機構的投資內容卻不清楚。

作者製作提供 是否了解退休基金投資哪些相關產業 | 資料來源：台大風險中心

因此面對自己的退休基金是否要減少或撤除投資耗能產業的問題時，民眾的意見呈現兩極發展（如上圖），這樣的結果將如何影響後續政策的制定與推動，值得密切觀察。

作者製作提供 退休基金是否需要減少會撤除投資耗能產業 | 資料來源：台大風險中心

其實大多數民眾不清楚退休基金的投資運用現況，不過普遍認為一般金融機構投資時需考量相關氣候風險。弔詭的是，對於切身相關的退休基金運用，部分民眾並不願意減少或撤除（一般認為）能穩定獲利的產業，即便這些產業會對未來氣候變遷造成問題。

進一步推論，民眾對於相關氣候風險已有相當程度認識，但並不清楚攸關自身權益的退休基金投資現況，以至於面對「減資」、「撤資」這樣直接的做法，仍選擇採取保守態度。因此在「綠化資本」的政策推動過程中，資訊的透明化與風險揭露就成為重要的一步。必須將屬於公共投資的主權基金、退休基金，投資運用的透明度提升，不僅僅是目前政府公開資訊所呈現的獲利情況，而是投資可能面臨的「風險揭露」。這也是推動「綠化資本」工作重要的一環。

氣候行動需要立即且準確

現在，除了暸解你的存款與保險是否正被投資於加劇氣候變遷的公司，更重要的是也需要開始關注政府在綠化資本的作為，而這一切就從了解國家的退休、保險基金的投資現況開始！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航