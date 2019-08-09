老年人骨鬆問題多，不慎跌倒容易造成「壓迫性骨折」

文：林芊聿（健康傳媒）

老人家最怕跌倒，一摔就可能摔出大問題，不小心跌坐在地上脊椎壓迫性骨折，嚴重背痛，從床上起身時更是疼痛難耐。或是由於外觀的駝背變形，行走重心不穩，許多人多次跌倒，因此失能、長期臥床而無法自理，身體狀況越來越差。

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師洪沛毅指出，許多上了年紀的人都有骨鬆問題，骨頭內部結構薄弱受損，一跌倒就可能造成骨折，多發生在60歲以上老人，發生部位以脊椎的壓迫性骨折最為常見。脊椎壓迫性骨折症狀表現以背痛為主，尤其是從床上起身的那瞬間最為疼痛，只要改變姿勢，就會伴隨劇烈的背痛，為此，脊椎骨折病人常選擇坐著睡覺，毫無生活品質。

傳統治療方式是保守治療為主，病人臥床4到6周，若症狀沒有改善，才以手術介入治療。但研究發現，保守治療僅2成至2成5患者的疼痛可獲得緩解。如果年紀大、身體衰弱，躺了太久影響甚大，可能因此造成肌肉萎縮無力，心肺功能下降，加速骨質流失，食慾不振，血液黏滯度上升，增加中風和肺栓塞風險增加，躺久了還常有皮膚壓瘡。

新式手術治療為微創「椎體成形術」，於骨折裂縫處灌入低溫骨水泥，骨水泥固化後可改善穩定度，達到止痛的效果。手術時間約20分鐘，術後即可下床行走，住院時間僅需1到2天。此外，如果椎體壓扁後的結構變形、椎體高度喪失，可以透過其他微創手術方式來矯正。例如，以氣球撐開塌陷處再灌入骨水泥的「駝背成形術（kyp oplasty）」，或以可調式支架撐開後，再灌骨水泥的「支架成形術（stentoplasty）」。這對於急性脊椎骨鬆性骨折都有不錯的療效，也可減少骨水泥外漏的併發症。

洪沛毅指出，不論是椎體成形術、駝背成形術或支架成形術，都是以微創方式對脊椎骨折處做補強和支撐，傷口約0.2到0.5公分，在局部麻醉下進行，免去全身麻醉插管的風險，術後恢復快，適合年紀大且有許多共病症的患者。

洪沛毅說明，脊椎壓迫性骨折若如果沒有妥善治療，可能導致失能，甚至死亡。因此，必須在黃金救治時間進行治療，對於年老、衰弱的病人應盡早手術治療，最好在1到2周內手術，盡早下床行走，避免臥床所引起的不可逆傷害。

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