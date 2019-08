大學教室裝監視器算不算「侵犯隱私」？歐洲人權法院這麼說

文:邱嘉豪

大家知道嗎?在公共場所中時常會有存在著隱私權的侵害,倘行為人未以他人非公開之身體隱私部位,或其他落入《刑法》第315–1範疇為其侵害之客體,基本上我國舊有實務在接受了美國合理隱私期待(reasonable exception of privacy)的判斷標準下,其實難認有法律責任[1]。

不過,在釋字第689號解釋認為 [2] ,即便人處於公共場所,亦享有隱私權對其之保護後,如何具體化此情況的合理期待為何,或是是否應該放棄此項標準,即有詳加探究之必要[3]。

歐洲的情況又如何呢?

將視角轉向歐洲,位於法國史特拉斯堡的歐洲人權法院,則是希望走出一條認為所謂的合理隱私期待(a reasonable expectation of privacy is a significant though not necessarily conclusive factor)。歐洲人權法院在2017宣判之Antović and Mirković v. Montenegro[4]一案做出這樣的宣示,或許可以供吾人好好省思合理隱私期待概念之價值與意義,簡單概述該案內容如下:

「位於蒙特內哥羅的國立蒙特內哥羅大學(University of Montenegro)兩名數學系的教授表示,學校在他們授課的地方裝設了兩隻攝影機,攝影的內容沒有被有效控制,這實為對其隱私之侵害。」不過蒙特內哥羅法院卻未採納其主張,因為其所授課地點為大講堂,為一公共場合,自然沒有隱私侵害的問題。

先將多數意見保密,聚焦在協同意見跟少數意見上:Vučinić與Lemmens法官提出的協同意見,強調作為老師的申訴人與學生在禮堂的互動並沒有純粹的社會本質,在該禮堂中,教授被允許的行為或是表演,可能在課堂外永遠不會做出,老師對此可能懷抱著合理的隱私期待。當然也有例外狀況,例如講座用於教育目的時,這樣的攝影可以給缺席的同學使用,但本案並沒有出現這樣的情況[5]。

協同意見(英語:Concurring opinion)

法律術語,源自於英美習慣法,是一種由法院中的法官撰寫的法律意見書。當法官同意主要意見書的決定,但是他同意的理由與其他法官不同時,法官可以獨立撰寫協同意見書,以陳述自己的意見。 當法官之間意見分歧,無法形成絕對多數的主要意見書時,可能會出現數個協同意見書;而得到相對多數支持的協同意見書。這點可以參考司法院大法官審理案件法第17條,雖然之後改成憲法訴訟法,只是還沒施行

意見分歧的判決

由Spano、Bianku跟Kjølbro三位法官提出之不同意見書,則是認為多數意見在公約第八條的私生活中,做了過於廣泛的理解[6]。

三位法官認為,在大禮堂架設攝影機與私生活根本毫無關係,尤其考量該案之申訴人早已獲得通知、所攝影者為申訴人之專業活動、攝影是遠程的而且沒有錄音、影像模糊難以辨識個人,錄影只能由該學院的院長接觸且30天之後自動消除[7]。結論是,申訴人作為大學教授,且在大禮堂進行專業活動而不是在其辦公室,其合理的隱私期待,假設存在的話,也是相當有限[8]。

必須符合社會價值的「合理隱私期待」

另外提出合理隱私期待概念的美國最高法院法官Harlan認為,合理隱私期待之要件有二:

一個人已經表現出實際的(主觀的)隱私期待 該期待被社會標準承認屬合理的[9]

而後者,即客觀的合理隱私期待,也是目前在「合理隱私期待」的重點。也就是說要捍衛自己的合理隱私時,不僅是想要當事人要表現出來,並且還需要符合社會標準價值觀念。

不過,歐洲人權法院前開案件的協同意見以及少數意見之爭論,某程度也凸顯了客觀之合理隱私期待概念,難有社會標準承認之共識。也因此,被多數意見採納,較與合理隱私期待概念無關的解決方式,成為了歐洲人權法院類似議題之穩固見解,Harlan是最早提出這個概念的人,他一開始的想法認為有主觀跟客觀的差異存在。但是主觀在公共場合的狀況很難被確認,所以之後大家在的研究跟判決的重點還是放在客觀上,即社會上的共識為何。

這個歐洲人權法院的判決,可以看到其實社會上共識也很難認定,否則也不會有協同意見跟不同意見,因此歐洲人權法院用了同一個概念,但是得出不同結論,所以即便是客觀合理隱私期待,由目前看起來成效不大。但望未來有空再來介紹。

參考文獻

