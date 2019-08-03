從惠特曼到羅卡，欣賞詩人隱喻同志情懷的浪漫篇章

文：張淑英（台大外文系教授）

紐約推出詩人紀念特展

5月中旬的紐約，陽光下和煦，陰影下冰涼，一年中極舒適的天候，也是各大學的畢業月。藉著參加哥倫比亞大學畢典的機會漫遊紐約，遇到紐約三大圖書館系統的「紐約公共圖書館」，推出兩項年度重大的展覽活動：一個是「抗拒與愛（Resistence & Love）」攝影書報展，展出同志活動的變革與社會因應，似乎搭配了2019年6月30日的紐約世界同志大遊行；另一個是詩人「惠特曼200週年冥誕」紀念特展。

兩個傳統與前衛兼具，務實的社會文化與文學理想的活動並置，誠是別出心裁的巧思。惠特曼展覽廳一進門，就是一首同志情懷隱喻的詩篇：〈開始〉（"The beginning"）：

圖片來源：作者提供

方才滿足了他們逾越律法的愉悅，

他倆從床上起身，

靜靜地、倉促地穿上衣服。

偷偷摸摸地分別離開房間，

心神不安地走在街上，

猶恐會有什麼背叛情事發生，

而，就才不久前，他倆還睡在一起。

圖片來源：作者提供 「惠特曼兩百週年冥誕」紀念特展

用詩描摹不一樣的紐約面貌

長久以來，討論惠特曼的性傾向的爭辯未曾間斷；他長達42年不斷增訂的《草葉集》大無畏書情寫性，雖被批為淫穢，也無法佐證他是否有男性伴侶的同志愛。非關個人隱私，就文學創作而言，惠特曼是美國現代詩之父，尤其他拋開傳統的詩韻格律，將一般民眾（船夫，鐵匠，木工……）和日常生活化為城市的形象和主角，形塑紐約的民主和未來派風格，西語詩人受其影響啟發創作，例如羅卡、波赫士及聶魯達。展覽廳上也擺設了這些西語作家的作品，顯然有意連結惠特曼在詩壇的地位與貢獻。

特別引人入勝的該屬羅卡的詩集《詩人在紐約》（Poet in Nueva York）。羅卡1929年來到紐約，在哥倫比亞大學研讀英語，擬仿惠特曼的詩風，反諷紐約這座繁華大都會的「非人性」摩登和不平等，髒污與紊亂，第一世界和第三世界融合又隔離的景致，成為城市影像書寫的典範作品。今日再讀再吟90年前羅卡的紐約──「紐約的晨曦在遼闊的樓梯間嗚咽」──眼看它起高樓，眼看它樓塌了，進步的腳步日新又新，而黑人、拉丁裔群聚的哈林區依然不整，群體凝結的尿騷味依然嗆鼻。

圖片來源：作者提供 羅卡的詩集《詩人在紐約》。左圖為西文原文版本（封面為羅卡的紐約自畫像），右圖為英文翻譯版本。

時年31歲的羅卡，深受情感困擾，精神上算是遠離西班牙，畏逃到紐約，他的詩作──〈隱晦的愛的十四行詩〉（Soneto de amor oscuro）處處隱藏處處現，原來他也為同志情感所苦。於是，紐約公共圖書館這惠特曼200週年展，同時帶出了121週年的羅卡（1898-1936）。

紐約之美，躍然於詩句之中

圖片來源：作者提供 西班牙前皇家學院院長Darío Villanueva的學術評論《城市的影像：詩與電影──從惠特曼到羅卡》。

西班牙前皇家學院院長達里歐．畢亞努維瓦（Darío Villanueva）的學術評論《城市的影像：詩與電影──從惠特曼到羅卡》（Imágenes de la ciudad. Poesía y cine, de Whitman a Lorca），透過電影視覺藝術的解析，把紐約、惠特曼和羅卡更綿密細緻地串連呈現出來。

1921年，畫家查爾斯．希勒（Charles Sheeler）和攝影師保羅．史全（Paul Strand），擷取《草葉集》的元素和靈感，65個鏡頭拍攝無聲黑白實驗電影《曼哈頓》（Manhatta），展現前衛風格，惠特曼的文字栩栩如生，從渡輪入港到摩天大樓的日落構圖，一個未來城市的紐約影像無聲勝有聲。

羅卡這廂，循著惠特曼的自由詩路和抽象概念，先寫出了位於曼哈頓區的〈哥大的孤獨〉詩篇，再模擬《曼哈頓》非敘述性的鬆散結構，編寫了71個短句、詩、圖畫……雜聚的電影腳本《月球之旅》（Viaje a la luna, 1929）。

詩人在紐約，從惠特曼到羅卡，寫作拍電影，泉源不絕。

補充資料

華特．惠特曼（Walt Whitman）

圖片來源：作者提供

評論家瑪麗．貝倫森曾說過：「沒有惠特曼，沒有《草葉集》，就不可能真正了解美國。」

惠特曼的詩歌並不講究押韻，也因為南北戰爭的經歷，反而著重詩歌中對民主、自由、勞動精神的傳達。此外，惠特曼的作品也以描述性愛、同志議題見稱，他的詩集《草葉集》曾因為「詩的言語過於露骨」，一度成為禁書。對此，惠特曼本人卻毫不在意，更在詩〈自我之歌〉，這樣描述自己：

"I am the poet of the Body and I am the poet of the Soul..."



我是肉體的詩人，也是靈魂的詩人......

佛多里柯．賈西亞．羅卡（Federico García Lorca）

圖片來源：作者提供

西班牙詩人、劇作家，羅卡最著名的詩集是《吉普賽故事詩》（Romancero gitano），受紐約公共圖書館選為20世紀最有影響力的「世紀之書」之一。

1930年代，羅卡因反對宣揚法西斯主義的佛朗哥，在西班牙內戰中遭其軍隊殘忍處決。直到1970年代以前，羅卡的作品一直被佛朗哥列為禁書，後來才允許他的詩集出版。但羅卡的生平以及同性戀身份，在佛朗哥去世前都是被禁止討論的話題。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航