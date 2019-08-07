《鎖腦行銷》：只靠一個動作轉化敵人態度的「富蘭克林效應」

文：程志良

先有正面的行為，後有喜歡

在生活中，我們總能看到一些人對一些事表現出不喜歡，比如不喜歡一個產品、一個人、一個觀點、一個品牌等。很多時候這是直覺鎖在作怪。我們該如何解除直覺鎖對大腦的控制呢？當人們對某些事情產生負面情感時，要想解開大腦負面的鎖，可以引導人們做出與事物相關的一些積極正面的行為。這樣一來大腦就會對事物重新評估，從正面的角度去重新解釋對事物的態度和認識，這就叫作行為優先。人們對事物做出什麼行為，就代表他們對其有怎樣的認識。人們的認知和態度，很多時候是由行為引導的。

班傑明．富蘭克林是美國著名的政治家和物理學家，避雷針就是他發明的。富蘭克林在競選州議員的時候樹立了幾個競爭對手。其中一個對手是富蘭克林的同事，他在富蘭克林參加州議員競選的時候，向議會提交了一份批評信，痛斥富蘭克林，堅決反對他再次參選。這可把富蘭克林給氣壞了。

可關鍵是，這個人是個既有錢還有修養的紳士。富蘭克林認為這個人雖然不喜歡自己，但是將來可能會成為政界的重要人物。這對自己的未來可能會有很大的幫助。於是，他就想要把這個不喜歡自己的人，變成喜歡自己的人。該怎麼做呢？他想了一個小辦法就輕鬆的搞定了。

富蘭克林是個圖書收藏家，建有自己的圖書館。他通過調查發現，那個同事有一本珍貴的藏書，於是就派人去借。書借來一個星期後，富蘭克林寫了一封感謝信，派人把書還了回去。在後來的一次議會時，富蘭克林主動走到那個同事身邊，和他閒聊了起來。從那以後，富蘭克林發現這個同事願意在任何場合為他伸出援手。他們漸漸的成了好朋友。這其中到底發生了什麼，怎麼讓一個不喜歡自己的人，忽然開始喜歡自己了呢？

原因就是富蘭克林本人提出的很著名的「富蘭克林效應」。富蘭克林效應是指你會漸漸喜歡上你為其做過好事的人，而漸漸討厭你傷害的人。富蘭克林讓不喜歡自己的人借書給自己，這樣的正面行為改變了對方對自己的態度。當你不喜歡一個人的時候，如果你為他做出了一些正面的行為，你就會開始變得喜歡這個原本你討厭的人。同樣的，負面行為也會讓你討厭一個人，比如你批評和指責了一個人，你也會對這個人產生負面評價和態度。

富蘭克林效應告訴我們，只要你能讓人們做出對某事物正面的行為，人們就會改變對它的態度。也就是生活中，我們對一些事物的態度很多時候是由我們的行為決定的。這種心理現象已經得到很多心理學實驗的證實。心理學家約翰．克普勒（John Schopler）和約翰．康派爾（John Compare）曾做過一個實驗也驗證富蘭克林效應。研究人員邀請了一些受試者來參加一位老師的一項研究測驗，參加測驗的受試者能得到一些報酬。而這個老師是研究人員請一個演員裝扮的，這個老師在測驗時要刻意給受試者留下尖酸刻薄的印象。測試完成後，受試者都成功領到了報酬。

在實驗完成後，這位老師叫住了其中一部分受試者，讓他們退還測驗所得的報酬。原因是研究經費用完了，想要用受試者的報酬來做為研究經費。結果是這些受試者把錢退了老師。另外有些受試者沒有被老師叫住，順利拿著報酬離開了。不久後，研究人員找這些受試者，做了一個跟蹤調查，讓受試者給這位老師評分，結果發現被老師把錢要回去的受試者對老師的評分高，而那些順利把錢帶走的受試者，給老師的評分低。

這個實驗證實了富蘭克林效應的作用。當一個人討厭你的時候，如果讓他為你做出一點正面的行為。討厭你的這些人會改變以前的態度，開始喜歡你。受試者都很討厭這個老師，但是那些被老師要求做出一些正面行為的受試者，對老師的喜愛程度，大大高於沒有被老師要求做出正面行為的受試者。

你也許會問，為什麼會這樣呢？這其中的一個原因是人們對自己行為的解讀機制。人們習慣性的對自己的行為進行解讀。也就是當自己做了一件事情的時候，大腦會自動尋找原因。我在《成癮：如何設計讓人上癮的產品、品牌和觀念》這本書中對大腦的解釋機制，做過詳細的介紹。當人們做出一個行為的時候，會對其進行解讀，解讀自己為什麼會這樣做。

當人們對自己持有負面態度事物做出正面的行為時，人們的行為和態度會產生不一致性，這時人們會產生心理衝突。為了避免這種心理衝突，人們需要通過內在對自己行為的合理解釋，把自己的行為解讀得和自己態度一致。那麼面對自己的正面行為時，人們會根據行為來重新評估對事物的態度。人們會把這些正面的行為歸因為自己喜歡。因為人們的理性認為自己不會做不喜歡的事情，更不會做自己無法理解的事情。所以，當人們對事物產生正面的行為時，就會自動歸因為喜歡，要不然怎麼會要借給對方書呢？怎麼會把錢退給老師，留作研究經費呢？

就這樣，大腦會重新設定對這個人、這些事的態度。從而消除了原本對他們的偏見。不單是對事物做出明確的正面的行為，能夠改變人們對事物的好感，認為自己是喜歡才有這樣的正面舉動。研究發現，即便是簡單的靠近和走近某個事物的簡單行為，都會讓事物在人們的心中顯得更有價值。這就像我們前面說的，你在商場走向一個店鋪，是大腦已經為你無意識的做出判斷，告訴你那是好的，所以才走近它。走進、靠近、接觸的行為就是對事物好感的表現。

除了保持行為和態度的一致性心理，還有一個原因就是人們停在思想裡，思想製造的情感與現實中真正面對這個人時的情感是不一樣的。在思想裡人們會把對一個人、一個產品的情感極端化，好的想得很好，壞的想得很壞。這和思想連貫性、一致性的屬性有關。而當在現實中真正面對這個人的時候，你會感覺這個人並不像你想像的那樣極端。也就是思想對情感的潤色會增強人們對事物的情感。這就是我們前面說的停在思想裡，人們對事物的意志增強了。

但是通過與事物的接觸，發現事物並不是自己想像的那樣極端，事物並不像想像的那樣令人討厭，它有更多方面。這時人們會更新自己的模式，從而減弱對其的情感或者轉變對其的情感。

同樣的，當人們對一些人做出負面的行為，比如批評指責時，人們對這些人的評價也會是負面的。其實這是人們因為一些負面的行為—指責批評，讓自己與自我產生了負面的連接。自我的負面情緒讓自己體驗到糟糕的自己，這樣的自我需要找到自己負面情緒的替罪羊，那就是負面情緒所指向的物件。只有給物件負面的評價，人們才能感覺自己的負面情緒是理所當然的，是合乎情理的。

富蘭克林效應告訴我們，當人們成為某個產品的使用者時，這時產品對人們態度的影響，將超過人們的態度對產品的影響。就比如你買了一件一萬元的西裝，於是你開始在意自己穿得對不對，怎麼穿，在意自己的坐姿等。西服塑造了你的生活態度。這些東西影響了你，把你變成了擁有它的人。還比如養寵物的人，在養寵物後變成了一個愛散步的人；買了書的人會變成愛看書的人等。人們很多時候不知道自己到底想要什麼，自己是誰。

人們對自己的認識靠的是，自己做過的事、擁有的東西、說過的話等來定義的，是這些東西塑造了人們的自我。人們需要事物和行為來表達自我，沒有事物和行為你就不確定你是誰。在人們看來事物的重要性就是自我的重要性。生活中，人們會常說「你穿這件衣服顯得你怎樣」就是把衣服的意義與人連接在了一起。衣服能夠讓人們聯想到一連串的意義。讓你整個人帶有了情感。研究表明，服裝激起的聯想能達到令人震驚的程度。人們很容易通過一個人穿著去定義這個人是怎樣的人。

相關書摘 ►《鎖腦行銷》：「個性化鎖定」讓你的顧客關係瞬間變緊密

書籍介紹

《鎖腦行銷》，樂金文化出版

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作者：程志良

這是一本透過行為心理學，控制顧客大腦的行銷書。根據研究，人們的行為決策，都來自於三種模式，懂得這3種模式背後的操作原理，就能掌握人的行為！拆解蘋果、無印良品、小米、星巴克，如何把顧客「鎖牢牢」？

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在你未察覺前，大腦就已經叫你一直買一直買！

人們看似不假思索的購買行為背後，有3種不同的大腦運作模式：直覺鎖、理性鎖和自我鎖。

Photo Credit：樂金文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航