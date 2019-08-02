協助處理離婚問題，我是否「害」一個孩子變成單親？

「我想離婚。」她說。大約一個月前，我接下了一件急難救助，女方年紀比我女朋友還小。

呃……通常都是如此啦！畢竟年紀如果到我這種左右的，通常會有自己的朋友可以尋求協助，不需要我出手。如果真的需要我出手，那就是「代至大條」。

會提起年紀，是因為這是一件有關婚姻、有關於身為一位母親的故事。

剛認識他們夫妻倆的時候，她們就外觀上的互動看起來是挺合的。事實上……要真的合就不會來我這邊尋求急難救助，大家也就沒故事可看了對吧。

一切來得非常突然。

一個下雨的早晨，我睡眼惺忪接到電話，就全副武裝披掛上陣了。出發時，我以為這是一件非常普通的諮詢案，可能是法律上的，可能是心理上的，聽一聽、講一講就沒事了。啊，真要那麼悠哉就好了。是說，那陣子我沒發大財，倒是「發爐」了，事情一件接著一件來，忙到好幾個星期沒辦法好好睡覺。而眾多案件中，這是最讓我感慨的一件。

在咖啡廳騎樓，我錄音筆開著，吃飯的傢伙（法典、解題書、筆記本、防身武器）放一旁，開始聽她述說她的不滿。她拿出手機，拉出了與丈夫之間的聊天記錄，裡面滿滿都是爭執，非常激烈的爭執。

源頭，來自於男方家長，也就是傳說中的「公婆」。是的，夫妻與男方家長同住，典型的「婆媳問題」，外加牽扯到「孩子」：她們育有一位兩歲左右的孩子。

她身兼數職，工作辛苦，回到家之後基本上就累癱了，卻還是被公婆各種使喚刁難嫌棄靠北靠木，然後丈夫完全發揮出了各種「閃、躲、飄」、裝死裝到底、一切跟我沒關係的強大能力。而她所辛苦賺到的錢，也被公婆「全數」以「養育小孩花費所需」的理由拿走。

初步判斷，他的公婆「疑似涉及」刑法的傷害罪以及家庭暴力防治法（精神傷害也算傷害，只是要證明有條件理論下的因果關係跟客觀可歸責性，極端～非常～非常～困難）。我必須強調：「疑似涉及」因為在沒有跑過完整司法程序、被法院「判決確定」有罪之前，任何人都沒有資格說「那人有做」。

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而她的丈夫負債，「帳面上」負債。這也是她甘願掏錢出來全數供奉給公婆的原因。我花了整個上午的時間，跟她講解帳面上「負債」，不代表實際上「沒錢」。

藏錢的方式有很多，沒看過書起碼電視電影都會有演吧。維持帳面上「負債且無業外加名下沒有任何動產不動產」的狀態，可以為他帶來很多好處。就算債權人對他提起民事給付訴訟甚至跳過訴訟直接強制執行，也沒有任何財產可以被（合法）拿走。

但，因為我跟他丈夫有閒聊幾次過，我很清楚他丈夫「絕對有藏錢」。魔鬼藏在細節裡，在與他丈夫面對面閒聊的過程中，我所聽到跟親眼所看到的，他丈夫的食衣住行樂（沒有育）所需要的開銷之龐大，絕對不可能沒錢！

尤其是「休閒娛樂」這一塊，那個金額，委任直接跳過，就算是薦任公務員的薪資也享受不起……可能要到簡任才有辦法「勉強負擔」。但是「她」帳面上有錢，名下也有不動產（雖然只是機車一台），所以如果討債的（私人或公家都算）來了，會找誰討？找她。倒楣的是她，不是她老公。

「妳被騙了。」很簡單的四個字。她無法接受。「打從一開始，他家要的就不是妳。他家要的就只是妳賺的錢，順便把妳當生小孩工具，有沒有妳這個媳婦，其實沒差。」我說。

她下的決定，就是開頭那四個字。

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為了避免節外生枝和不必要的危險性，我決定「越快越好」。我們開始擬定離婚協議書上面可以自己加上去的額外條約，還有開始摳人來在協議書上簽名當證人。為了讓她能夠在未來可預見的各種債務麻煩當中脫身，我們放了不少「專有名詞」在條約裡面。

他丈夫是混過的，是否「現役」我不管，總之是「叫得出人來」的。而且他家距離我家很近，如果被發現是我在幕後操盤，那麼最壞的狀況就是各位讀者們會在新聞上看到兩群死小孩拿傢伙互砍（畫面旁邊還要打上：翻拍自網路）。

在這裡解說一下本「九二共市」的「很近」之通說定義：凡依照交通法規騎乘機車，在毫無超速或任何違規的前提下，半小時內可以到達的地方，都叫很近。

在辦理協議離婚的過程當中，他的丈夫還使出了很多小手段，試圖拖延時間，想要拖到戶政事務所下班。我本人則是背著「雙刀」坐鎮在宮廟裡，全程與她保持通話狀態，見招拆招。在孩子的親權歸屬那一邊，我叫她勾選歸給男方，自己只保留探視權。男方那邊看了自然是樂於簽名，反正重點是要小孩而已（外加專有名詞他也看不懂，廠廠）嘛。

從她決定離婚到事情辦完走出戶政事務所來到我的「避難所」，整個過程不到24小時，足以堪稱本人做急難救助史上最快的一次。但，感慨的地方是從她落腳到我這裡才開始。

很多事情，她一開始並沒有講，語帶保留或者不願意透漏。來到我這裡之後，才漸漸開始敘述。

她來自於遙遠的外縣市，父親自幼有家暴嫌疑（再說一次：沒有經過司法「審判確定」，最多就是「有嫌疑」，而不能斬釘截鐵地說「有罪」），母親自殺，高中肄業。她年紀很小就逃家出來自己生活，為了養活自己，也曾入八大行業。嗯，就我寫的書裡面和很多文章裡面的「基本款」。

會結婚，也是因為先有了小孩，而男方家長不給拿掉，堅持生下來並且結婚的緣故。俗稱「帶球嫁」。她們的感情基礎打從一開始就「非常薄弱」。而這也坐實了我先前「要妳的錢、要妳的小孩，就是不要妳」的推測。

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其實，她來的不太是時候。

那段期間，我手頭上有很多事情、很多當事人，開銷龐大。另外，考慮到她「前夫」的潛在動員能力，我只好親自「武裝護衛」，把她時時刻刻帶在我身邊。對我和我身邊的人來說，這壓力很大。

隨著她透漏的事情越來越多，跟她相處越來越久，我越來越懷疑，替她弄這一件，到底是在幫人還是在害人？因為她自己其實也並不算「全然無辜」。她自己從小到大的私生活，放在常人眼中，用「亂七八糟」來形容還嫌太過輕描淡寫，若真要攤出來講清楚說明白，一定八七趴以上的人會說：「她活該。」我為此苦惱了很久。直到某一天在土地公廟裡，我向女友提出了我心中的困擾。

「就算她們兩個人都有問題也沒關係啊。如果她們兩個人沒有離婚，一直下去的話，小孩一天到晚看爸媽吵架，還會被爸媽拿來當爭執的籌碼，小孩絕對不會快樂。」女友如此回我。

於是，我釋懷了。就像刑事訴訟一樣，辯護人站在防守的那一方。我們不是審判者，我們是防衛者；我們在乎的是原告以及法官是否有遵照「法定程序」，至於是否真的有構成犯罪，那是原告必須負起舉證責任，然後法官必須依照證據來裁判的事情。

我就把當作自己是被指派的強制辯護人，事實到底是怎樣，我們無從得知；很抱歉，我們沒有時光機回到過去，去看到底「當時真相如何」。而事發當下所呈現出來的狀況，叫「情況急迫」，我只是盡我所能做的一己之力罷了。至於事後判斷誰對誰錯，並不是我應該負起的責任。

畢竟，真正的重點在孩子。

我是否「害」一個孩子變成單親？不，我並不覺得這樣叫做害。孩子的成長過程是否幸福快樂，並不是取決在於一定要有一個爸爸跟一個媽媽。單親又如何？同志雙親又如何？隔代教養又如何？

真正的重點在於養育孩子的人對待孩子的方式，而非形式化的「一夫一妻」。死守著「那樣才是完整的家庭」的觀念，其實造就了很多無法挽回的嚴重悲劇。至於未來會不會遭受同學朋友的歧視跟排擠，嗯，這是那孩子未來的同學朋友們「的家長」的價值觀和教育方式問題。

另一方面，我對婚姻的態度是：合則來，不合則去。我也跟她說了類似我在另外一篇文章中曾經對另一個女孩子所說的：「如果他之後的表現，妳評估之後覺得OK，再結婚也不是不可。法律可沒規定離婚之後不能再結婚。」

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為何不尋求政府機關或民間團體的協助、或直接丟給他們處理？理由上面其實都交代過了。因為都是「擦邊球」，法規「擺」在那裡，各種「限制」和「條件」釘在那裡，除了我這種動不動就自找麻煩的以外，大家想幫也沒辦法幫。我是第一道防線：因為還沒確實「踩線」的，政府機關或民間團體想出手也沒辦法出手；我同時也是最後一道防線：當政府機關或民間團體出手了也沒用時，我死馬當活馬醫，看能不能出現逆轉奇蹟。

「法律什麼的沒有用啦，都馬要事情發生了才能走法律，法律根本沒有辦法保護人。」大概不少人會如此認為吧。你可以把「法律」這兩個字換成是警察、社工等任何被社會大眾抱持「錯誤期待」是「應該」要發揮俗稱所謂「事先預防」的政府機關單位職業。

不，不是沒有用，而是看人怎麼用。我其實也有稍微唸過她：「當時妳已經滿20歲、妳已經成年了。要不要墮胎，要不要結婚，這是妳自己的權利：法律賦予妳的權利，沒有任何人能夠強迫妳。」

簽訂任何合約之前，有沒有先看過合約內容？當保人之前，你真的知道「放棄先訴抗辯權」是在講什麼嗎？人家要你「義氣相挺」或「拿錢辦事」時，知不知道你只是一顆被利用的棋子：可割可棄、Z>B？

所以，不是沒用，真的只是看人怎麼用。司法是被動的，政府是有法規限制的，民間團體更是各個窮到苦哈哈。他們只能在「出事」之後才能開始行動，而很多事情，其實在事前就可以靠自己避免。很多律師事務所、民意代表服務處，都有提供諮詢，好歹問一下吧，絕對不會比你滑臉書看廢文所要花的時間還多。

但……嗯，我不保證你會遇到好律師。

一個月過去之後，她找到了暫時的安身之所和新工作。我為她感到開心。這一個月以來，我一直在反覆提醒她：「我能給妳的，只是一個機會，一個脫離妳以前一直在無限循環糟糕生活、可以開始新人生的機會。我可以分析，可以給妳建議，可以從旁輔助，但我終究無法替妳下決定，因為這是妳的人生。」

她沒有離開到太遠的地方去，畢竟無論她跟她前夫再怎樣不合，她依然是孩子的母親。她希望孩子的成長過程之中，自己不會缺席。說到這裡，故事結束了。

我既不是達官貴人，也沒有上億家產。我不是政府機關首長或政治人物，也不隸屬於任何民間社福機構團體。所以，我能做的不多。但也因此，我能自由自在地思考、判斷、行動。我只是個作者，一個平均月收入低到我每天都在認真思考到底要不要拿個塑膠碗去十字路口磕頭乞討的作者。

儘管如此，我還是做了，持續地燃燒自己也要做。所以，我能做到的，其實很多人都可以做得到。重點在於，你是否真的願意，在關鍵的那一刻，對身邊需要幫助的人伸出援手。

所以，我無論何時、無論何地，都在等待著手機響起的那一瞬間。然後，出征。

本文經Objection－蕭奕辰授權轉載，原文發表於此

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