中國定調香港示威「少數人的暴力活動」，避答「解放軍」全力支持港警嚴懲

香港示威活動持續延燒，上周末在新界元朗、港島上環的集會，都遭到香港警方的鎮壓，多人受傷之餘，也有約60人遭到逮捕。為回應香港局勢，中國國務院今（29）日下午3點舉行記者會，由港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎代為說明中國立場。

記者會中，發言人楊光率先譴責香港「激進示威者」一連串的暴力衝擊事件，在7月1日暴力衝擊立法會大樓、21日包圍中聯辦大樓，破壞香港區徽與中國國徽，更煽動仇警情緒，使用有毒有害液體危害警察、咬斷警察手指，也痛批近日在元朗地區、昨（28）日在港島的非法集會，暴力行為不斷升級。楊光表示，發生在香港的遊行示威已持續一個多月，對香港的法治、社會秩序、經濟民生與國際聲譽都造成嚴重的負面影響，使關心香港、珍愛香港的人倍感痛心。

楊光強調，香港社會近日的抗議遊行，是「少數示威分子的暴力活動」，嚴重挑戰香港法治和社會秩序，他也做出3點聲明，希望香港社會與各界人士，反對抵制暴力行為；希望香港社會各界人士堅決守衛法治；並希望香港社會盡快走出政治紛爭、發展經濟改善，稱發展是香港的立身之本，也是解決香港問題的「金鑰匙」，香港如果繼續「亂下去」，買單的將會是香港全社會。

楊光也強調4個堅持，中央政府強力支持林鄭月娥，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治犯罪份子，堅決支持愛國愛港人士阻止破壞香港的法治行徑。同時也向堅守崗位、無懼無畏的優秀香港警察，致上崇高的敬意。並表示，相信在香港特區政府、警方、各愛國愛港人士努力下，一定可以恢復香港原有秩序。

而針對外傳中國官方授權「白衣人」於元朗西鐵站內無差別打人，楊光則怒斥是毫無根據的污衊。

堅決反對觸碰一國兩制底線，香港內政容不得西方「說三道四」

記者會中，楊光也再次重申「一國兩制」的重要。他表示一國兩制是一個完整的概念和政策方針，「一國」是根，根深才能葉茂，一國也是本，本固才能枝榮，只有在「一國」的基礎上才談得上「兩制」，絕不允許危害國家主權安全的行為、絕不允許挑戰中央權力和香港基本法、絕不允許對香港和中國大陸進行滲透和破壞這3條不許「觸碰」的底線。

楊光表示，香港回歸以來，一國兩制取得舉世的成就，香港保持繁榮穩定，被公認為最自由的經濟體，香港法治指數也在世界名列前茅，一國兩制是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排，未來一國兩制方針要確保不走樣、不變形。

而面對國際的批評，楊光措辭嚴厲的指出，《逃犯條例》修訂在香港出現一系列的暴力犯罪活動，卻有「西方一些不負責任的人，發出一些不負責任的言論」，對示威者的暴力行為表示要給予同情和包容，對於香港警方克盡職守維護社會治安、維護香港法治的行為，反而予以批評、指責、甚至問責，他痛批「這種邏輯比較荒謬，也很滑稽」，直指暴力就是暴力、違法就是違法，也強調香港是「中國的香港」，香港是中國的內政，容不得任何外國來干涉，容不得西方政客頻頻說三道四、品頭論足，給一些人撐腰打氣，直指這些人無非是想把香港搞亂，把香港變成中國的一個麻煩，進而牽制遏止中國的發展，「這是無法得逞的」。

解放軍是否出動？香港選舉方式是否改變？

針對外界憂心解放軍是否因此進駐香港，港澳辦公室並未做出明確回應，僅強調《基本法》有明確規定。

根據香港《基本法》第14條，香港特別行政區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。



《基本法》第18條則提到，倘若出現港府不能控制、危及國家統一或安全的動亂，全國人大常委會有權宣布香港進入緊急狀態，由中央頒令在香港實施全國性法律。

而面對記者提問，香港近期的事件會不會影響香港的金融業，對於未來的香港金融業發展會有什麽樣的影響？香港會不會採取改變選舉方式的辦法來緩解目前的壓力？

港澳辦發言人徐露穎回應，雖然香港零售管理協會表示銷售額出現了明顯的下滑，香港旅遊業界也表示，近期東南亞赴港的旅行團在減少，不過目前對金融業的影響，從數據上來看還不明顯。

至於會不會改變選舉方式，她表示，香港的選舉方式是由香港特別行政區基本法和香港相關法律所規定的，無論是現在還是以後，都要按照法律的規定循序漸進地來發展適合香港實際情況的民主制度，在這點上北京的立場是始終如一的。

回應中方，黃之鋒拋香港人的「4個堅持」

國務院記者會後，多次組織反送中活動、香港民間人權陣線召集人岑子杰（Jimmy Shum）告訴《CNN》，這場記者會令人失望。「作為一個有權解雇林鄭月娥的單位，港澳辦並沒有讓林鄭下台。這場記者會浪費香港民眾40分鐘。」

而香港眾志秘書長黃之鋒則於臉書表示，港澳辦稱「堅決支持林鄭月娥、堅決支持警方、堅決支持司法機構、堅決支持愛國愛港人士」，他說香港人也有「四個堅持」，那就是「堅持要求撒回惡法及暴動定性，堅持要求成立獨立調查，堅持要求停止拘捕檢控，堅持要求實現民主普選。」

核稿編輯：歐嘉俊