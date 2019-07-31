中國企業正在改變柬埔寨，也毫無意外掀起「反中情緒」

文：王亞秋（人權觀察中國部研究員）

6月22日，在柬埔寨西南部港口施亞努市（Sihanoukville），一家中國企業興建中的大樓倒塌，造成至少28人死亡，死者全為柬埔寨籍。業主動工前未取得建築執照，亦未聽令停工。由於中資在該市飆速營建，又缺乏監管與標準，同樣悲劇恐難免重演。

中國現為柬埔寨最大外資、外援和觀光客來源。在總額高達數兆美元的「一帶一路」全球基礎建設與投資計畫之下，中國已向柬埔寨灌注數十億美元，形式多屬橋樑、鐵公路、港埠等基礎建設項目。2018年計有200萬中國觀光客造訪這個1600萬人口的王國。

今（2019）年5月，我來到中國人已佔全市人口20％到30％的施亞努市，想了解中國投資對當地的影響。昔日慵懶的濱海小鎮，現在搖身變成中國賭客天堂，因為博彩業在中國仍屬非法，而柬埔寨允許外國人賭博。近幾年來，中企承建或中資擁有的賭場如雨後春筍出現，現有數十家外，還有許多正在興建。

我在建築工地和賭場訪問到數十位中國勞工、經商人士以及餐館或店鋪老闆。有些人極為輕蔑柬埔寨人的智力、工作倫理和生意頭腦，堅信中國投資為當地人帶來原本不可想像的財富和機遇。「沒有我們中國人過來創造就業機會，柬埔寨人一天只能吃一顆芒果，」一位中國商人對我說。「他們太落後了。」在海灘上，另一位中國商人請我喝果汁，叫柬埔寨服務生不用找零，然後轉身對我說，「看吧，我們出手大方，他們可高興了！」

商人如此自信，其實難有根據。在施亞努市，有些柬埔寨人認為中國投資對他們沒有好處，因為中國企業偏好進口中國勞工，中國居民和觀光客也只光顧中國人經營的店鋪。房租和不動產飆漲反而把許多柬埔寨人趕出自己生長的城鎮。

中國企業和觀光客的不得體行為——包括亂倒廢棄物、酒後駕車和幫派鬥毆——也惹惱了環保人士和本地居民。今年5月就有一家中國賭場因為廢水直接放流入海又屢次違反停業命令，遭施亞努市政府查封。

毫無意外，反中情緒正在柬埔寨興起。一名臉書用戶在「#ChineseAgain!」（又是中國人！）的標籤下留言說：「中國人到柬埔寨來投資，卻為柬埔寨帶來一大堆問題，讓人民受苦。」

儘管許多柬埔寨人不滿中國勢力四處蔓延，洪森政府仍熱烈歡迎中國投資，不論中國投資者是否涉及洗錢和金融詐騙，也不顧中國投資造成貧富不均和族群矛盾擴大。隨著洪森日益走向威權統治導致與西方關係惡化，其政府對中國資金的依賴也不斷加深。2010年起，中國躍居柬埔寨最大援助國。2018年，中國佔柬埔寨60億美元外債幾近一半。2019年初，兩國就洪森口中高達6億美元的中國捐贈款達成協議，並定下2023年雙邊貿易100億美元的目標。

在1975－1979赤柬政權種族滅絕式的統治期間，針對少數民族的種族歧視和憎恨曾導致占族穆斯林、華人和其他少數族群遭受暴力攻擊，並且持續到1980和1990年代，尤其是對越南人。2003年，約一千名柬埔寨暴徒向金邊的泰國大使館和泰國企業進行暴力攻擊和縱火，抗議他們心目中泰國的傲慢態度和剝削柬埔寨資源。

如果洪森政府希望避免中國人在柬埔寨淪入惡性循環，首先應該關注柬埔寨人的權利。政府應通過並實施嚴格的勞動法標準，確保安全的工作條件，保護為中國企業工作的柬埔寨勞工免遭剝削；應該採取具體措施打擊貪腐，結束官員貪污卻能有罪不罰的現象；最後，應以包容和透明的方式決定外國投資，將公眾的觀點納入考量。

原文首發於《中參館》

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航