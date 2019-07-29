「香港是否仍令我們驕傲？」不再政治歸政治、體育歸體育，港運動員連署挺反送中

香港「反送中」運動越演越烈，中國國務院今（29）日首度召開記者會力挺香港政府和警察，不過民間出現不同聲浪，連歷來保持政治中立、少有公開表態的香港運動員和公務員，也紛紛出聲。

（中央社）歷來很少公開表達意見的香港運動員，今日以一人一張便利貼遮住證件的匿名方式聯名發表公開信，除對元朗白衣人暴力事件表達痛心，並質疑自己是否仍代表「令我們感到自豪、驕傲的香港」。

這群香港運動員除在信中支持「反送中」陣營的5大訴求外，還對元朗白衣人暴力事件表達痛心。而其中一名運動員還在便利貼上寫道，「反對冒警暴徒通街攻擊市民、埋沒良知、見死不救」。

綜合港媒報導，這封公開信今天近中午11時出現在香港「連登」討論區。其中並有47名香港體育學院成員，把自己的證件用便利貼遮住，只露出「香港體育學院」的字樣，再把心聲寫在便利貼上，再拍照上傳。

Photo Credit: 香港 「連登」 討論區

這群香港運動員在信中指出，運動員們來自不同的代表隊，並受政府資助，理應全心全力進行訓練獲取佳績。

「體育歸體育，政治歸政治」，本是不少體壇人士在一個月來掛在嘴邊的話。但除了運動員身分外，「我們亦是香港人的一分子，有權利和義務發聲」。

信中提到，從「英屬香港」到「中國香港」，「HKG」（香港在國際奧會的代號）在國際體壇上代表的是一班「唔係（不是）垃圾」（1996年香港首名奧運奪金運動員李麗珊說的）、有著「獅子山精神」的香港運動員。

公開信指出，運動員們的目光當然落在頒獎台上，期望能為香港爭光。但心頭卻總是牽掛著香港的最新情況，也難免自問身上的「港隊徽章，是否仍代表著那個令我們感到自豪、驕傲的香港」。

信中表示，香港民眾6月初起發起和平示威表達訴求，卻被港府漠視，演變連串警民衝突，甚至發生元朗白衣人「無差別攻擊的暴力事件」，「我們一眾（一群）運動員都感到十分痛心」。

最後，這封公開信寫下「香港加油！香港人勁揪（好能拼），We are Hong Kong！一班熱愛香港的港隊精英運動員」的字樣。

該帖附上多張香港體育學院的證件，全都附有手寫字條，遮蓋個人資料與相片。他們不少寫上「徹底撤回逃犯條例」、「支持成立獨立調查委員會」，亦有人寫上「五大訴求缺一不可」、「#反暴力#反制度暴力」、「反對白色恐怖」、「香港人小心加油，共勉之」。

五大訴求分別為：

徹底撤回《逃犯條例》（相關報導） 撤回612暴動定性（相關報導） 必不追究反送中抗爭者 成立獨立委員會，徹查警方濫權濫暴及元朗暴力事件 全面落實雙真普選

Photo Credit: 香港 「連登」 討論區

「我們站在雞蛋的一方」：香港公務員紛紛出聲「挺香港」

不只運動員，態度傾向中立的香港公務員、新聞處主任、甚至連保安局近日都上網聯署，要求特首林鄭月娥正視民意、回應「反送中」5大訴求。

7月24日，網路上出現橫跨23個不同政府部門，超過百名的公務員連署，要求特首林鄭月娥回應「反送中」5大訴求。有學者指出，公務員連署反對「史無前例」，反映林鄭已難以管治。

公開信指，「7月21日晚上，警察於上環血腥鎮壓，無預警下在天橋向示威者開槍，並且瞄準示威者身體重要部位；另一邊廂，元朗地區發生黑社會暴力事件，一群白衣人士無差別地毆打市民，當中包括記者、議員、老人、小孩及孕婦，然而警察竟然未有即時派員阻止及控制場面，多段現場片段更顯示警黑勾結，妄顧市民生命」。這封公開信表示，「就今日的社會局面，特首林鄭月娥實在難辭其咎」；全港市民目前已經陷入崩潰邊緣，「歸根究底全因港府無力管治」。

除了這封來自港府多部門的公開信，7月27日網路上也出現署名立法會秘書處職員、醫管局文職人員、一班熱愛香港的醫管局職員、建築測量業界、司法機構職員、NGO同事、幼稚園老師、不同院校的職員以及空少空姐等近60個公務單位和民間團體的公開信。

7月28日，來自香港政府新聞處、數名不具名的新聞主任發表聯合發表公開信，表示社會期望新聞處政治中立，但當前局勢讓他們沒有選擇中立的餘地：警察對示威者使用過度武力、選擇性執法；林鄭月娥團隊從來沒有正面回應市民訴求，每週透過新聞處譴責示威活動；元朗白衣人無差別襲擊市民事件中，官方新聞稿的處理「實在是混淆視聽，侮辱港人智慧，行為可恥」。

他們認為，公務員是人民公僕，他們的工作是服務市民，而非服務「一小撮政府高層」，因此強烈反對長官先前下達「維護特首尊嚴」的指令。他們時刻自我提醒，「要做好一個公務員的身份前，先要好好做一個人」有良知風骨，明辨是非善惡，更表示：

我們都是身處高牆的雞蛋，在雞蛋和高牆之間，我們除了永遠站在雞蛋那邊，更加希望可以成為保護雞蛋的高牆。我們相信，只有暴政，沒有暴徒。願事件可以盡快平息，社會回復平靜，香港人享有免於恐懼的自由。

同日，管轄包括香港警務處在內的香港保安局現職與前員工也發表公開信，表示作為保安局一員，他們無法理解決策高層何以一直漠視民意，強行利用日漸崩壞的立法程序推行《逃犯條例》，最終導致今天一發不可收拾的亂局。

保安局員工痛批，修例風波令社會前所未有的撕裂，警民關係對立，對警隊近月來的濫權濫暴，他們無法苛同，於7月21日當晚的元朗襲擊事件中，警隊不但嚴重失職，更有警黑合作之嫌。他們要求政府高層不要再自欺欺人，以為得到全體公務員支持，「雞蛋與高牆，我們毫不猶豫站在雞蛋的一方。」

「脫下制服都是港人」：香港首起「公務員」集會本周五登場

另外，本周五（8月2日）香港將有「反送中」運動爆發以來，首次公務員發起的集會，已有300至400人表示願意出席，不過此集會仍待政府批准。

香港《明報》報導，集會以「公僕仝人，與民同行」為主題，將於8月2日晚上7至9時，於中環遮打花園舉行。本身為勞工處職員的顏武周，與數人一同向警方申請不反對通知書，他稱是以個人身分、而非代表部門或其職級發言，表示不少公務員均在網上表達反修例的聲音，「公務員除了是公務員，另一身分亦是香港人，脫下證件、制服，與一般市民並無分別，都是關心香港社會、對局勢感到焦慮」。

數名公務員今日下午也到中區警署，申請「不反對通知書」。不過，在香港上周末的2場遊行，都被警方阻撓，而清場力道也加強。周六（27日）於元朗遊行不被允許，20多萬港人仍到元朗聚集，結果防暴警強硬清場造成24人受傷、11人被捕，原遊行申請人鍾健平遭警方以「煽惑非法集結」為由帶走。而周日（28日）在港島的遊行，則被警方改作在遮打花園集會，警方晚間密集發射催淚瓦斯，以及多發橡膠子彈和海綿彈清場，多名民眾被打得頭破血流，共有16人受傷，最少拘捕了49人。

新聞來源：

核稿編輯：歐嘉俊



