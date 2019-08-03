【大人學】在遠距離戀愛之前，我該思考什麼？

文：張國洋

最近收到這麼一個問題：

「Hi Joe，您覺得遠距離戀愛的成功條件是什麼？我有個潛在的遠距離對象，但因為兩人之前的遠距離戀情經驗都是以失敗收場，所以彼此正謹慎地檢討要不要繼續走下去。想請問，Joe你會覺得，在嘗試遠距離戀情前，哪些問題是需要特別提出來討論，並且獲得共識的呢？」

世界越來越扁平，大家的生活場域已經很難侷限在單一區域。甚至有些人，每天得透過高鐵跟飛機，在家和辦公室之間移動。有時工作需要，難免也會在別的城市居住一兩晚。所以遠距、或是類似遠距的關係，恐怕已是普遍的現狀。往好處想，透過發達的科技，我們可以無礙溝通。不僅文字、照片、語音、甚至可以高畫質高解析度的邊談邊與對方視訊。

不過，我得說，在遠距離戀愛中，平時溝通與聯繫通常不會是最大的挑戰，遠距離的主要的挑戰，其實都出現在面對任何一方「情緒低潮」的時期。比方說，你早上被老闆罵了，晚上想找他安慰。但如果他無法立刻出現，這就會讓狀況有點複雜。畢竟在見不到彼此、感受不到體溫的同時，情緒控制比較差的一方，難免就會感受到「不安全感」。甚至很容易會講出沮喪、惡毒的話語。

另一方，如果對方內心也不夠強大，沒能及時包容、正確安撫，很容易因此交惡。就算之後能挽救，也常會是下一次爭執的伏筆（你都不關心我、你都不能陪我），之後感情急救的困難度也提升了。

事實上，「情緒低落、需要人陪伴」的渴望，就算是在同一個城市，都有可能難以達成，更何是分隔兩地。當需要對方時，卻沒辦法及時找到人，或是對方因為時差還在睡覺不能講話。哎，這還真是麻煩的現實考驗。

不過，戀愛中的不安全感常是關係的大敵，只是距離往往會放大這種不安全感。而且，就算你沒有不安，若對方一旦起了不安感，就很難被消弭，這常常是當事人需要自我成長的議題。只是兩人在一起後，任何單邊的問題，最後都會成為雙方的困擾。（有興趣的朋友也可以讀一下我之前這系列的文章：如何看待感情中的誘惑（四）論不安全感。）

所以，遠距離不好嗎？

看到這裡，可能有人會想：「遠距離好麻煩喔，還是放棄算了。」

我得說，確實，遠距離戀情有很多不利的地方，兩人在維繫上也將面臨更大的挑戰。可是若因此決定：「既然這麼難，乾脆放棄算了。」我倒也覺得不必。

我一直有個信念：喜歡一個人是很美好的事情。妳喜歡對方的好、你被他吸引、你希望靠近對方、也希望對方靠近你。而且因為這份心情，你渴望能為對方做些什麼──能看到對方喜悅、看到他開心、能希望因為自己的存在，而讓對方的世界多些光芒。

這份心情，是戀愛最美麗的地方，也是一切穩固關係的起點。

甚至說得極端一些，能讓我們抱持這樣心情的人，在這浩瀚的宇宙間少之又少的。這種心情，讓我想起席慕蓉的詩：「如何讓你遇見我，在我最美麗的時刻。為這，我已在佛前求了五百年，求他讓我們結一段塵緣。」遇見，難得；動心起念，更是難得！人生在世，如果能遇見讓你傾心的人，能讓你願意從單身中醒來，讓你覺得兩人值得承擔風險地往前：一如孤舟靠岸，感覺現世安好，那就超越一切了。既然這過程很美，能引動這樣心情的人如此稀有，真的遇見了，為何不勇敢向前一步？

我知道，你可能會說：「如果結局不明確，就這樣打住不是比較安全嗎？」沒錯，做事若能仔細周延是好的。可是我認為，戀愛不是這麼一回事，面對戀愛不需要謹小慎微、計算機率，戀愛的迷人及討厭之處，都在於它的「不可預料」。

兩人能互相欣賞，覺得對方不錯，那其實就值得開始。剩下的，其實就是經營。經營得不錯，能走一段不錯，能走上一輩子，也很好。就算最後沒有成為伴侶，終究不失為一段美好的體驗。

所以，回到一開始的提問。

我的回答是：「不試不知道。」就算試了不好，頂多退回原地，「之後分開」跟「現在分開」又有什麼不同？誰知道放過這一個，下一個會在哪裡呢？

說得更深一些，一段戀愛成不成功，要看你是否有在這過程中獲得成長和提升。一段好的戀愛，會讓我們打磨自己：或許你將變得體貼、變得坦率、變得為人著想、心也變得更柔軟了，這才是人生最重要的。

別再在愛情前面活得謹小慎微，別再只是計較你我走下去的機率，別再想著如果沒有結局怎麼辦？好好的投入吧，認真的把對方放在手心，這樣不管結局如何，你們的戀愛不會只有責任和義務，而是兩個靈魂的勢均力敵，更是怦然心動的激賞，你會更成熟、蛻變，並轉而圓融。而最終的最終，你們都將在戀愛的旅程中，成為更好的自己。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航