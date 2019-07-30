巴西再傳「黑幫監獄戰」：連獄警都被當人質，16囚犯遭斬首、超過52死

（中央社）巴西北部巴拉州阿塔米拉（Altamira）監獄昨（29）日上午發生兩大黑幫囚犯血腥衝突，大屠殺造成至少52人死亡（另有媒體報導，死亡人數至少為57人），其中16人被斬首。巴拉州政府指出，16名囚犯被斬首，其他死者有窒息跡象。囚犯一度挾持2名獄警作為人質，但這些人質在大屠殺後不久被釋放。

據當地媒體報導，今天的大屠殺可能是因兩大監獄黑幫「A級軍團」（CCA）和「紅軍團」（CV）兩派人馬之間鬥毆引起。A級軍團分子利用早晨牢房被解鎖時，入侵紅軍團的空間，放火燒牢房，殺死敵對幫派成員。

巴拉州監獄管理廳長瓦斯康塞羅（Jarbas Vasconcelos）說，該監獄採用貨櫃屋改建為牢房，可容納200名囚犯，但案發時有311名囚犯。火燒後現場溫度極高，必須分批抬出被斬首和其他窒息而死的囚犯屍體。

2019年第2起巴西監獄大屠殺

巴西社會治安敗壞、司法制度不全，監獄黑幫肆虐、人滿為患，受刑人動輒挾持人質搞破壞，早已習以為常。這是2019年巴西監獄發生的第2起大屠殺事件。

根據外電報導，5月27日，亞馬遜雨林城市瑪瑙斯的4所監獄發生鬥毆，至少造成42名囚犯遭勒斃，敵對幫派26日也發生肢體衝突，釀成15死。巴西當局派遣聯邦特遣部隊協助遏止暴力。

巴西北部及東北部地區多所監獄2017年1月發生長達3週暴力衝突，導致近150名囚犯喪命。分別支持「首府第一司令部」（PCC）及「紅軍團」（Comando Vermelho，CV）兩大毒梟派系的地方幫派相互殘殺。

2017年1月，巴西東北部的阿卡古茲監獄（Alcacuz）發生暴動。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

巴西監獄暴力頻傳，過度擁擠是主因

巴西監獄的暴力行為並不罕見。根據《美聯社》，截至2017年6月，巴西有超過72萬名囚犯，是繼美國和中國之後世界第3大監獄，過度擁擠是普遍的問題。

《中央社》報導，巴西近年來強力打擊暴力與毒品犯罪，使得在監囚犯人數開始暴增。2000年巴西各監獄總共只關了23萬2755人，到2014年竟關到62萬2202人，監獄平均使用率達157%。巴西獄政專家表示，有些監獄平均一名獄卒得看管300到400名囚犯，這還是在相對較富庶的聖保羅州。懸殊的警囚比例，意味囚犯與黑幫相對更易控制監獄，形同「囚犯想暴動就能暴動」。

雖然2017年1月瑪瑙斯（Manaus）一處監獄暴動導致56名囚犯喪命後，巴西政府宣布一項現代化獄政系統的計畫，但隨著巴西步入20年來最嚴重的經濟衰退，加上20年政府公共支出設有上限，改善獄政系統的經費恐不樂觀。

爭奪佔據地，黑幫從街頭打到監獄

除了監獄過度擁擠，敵對幫派成員之間的殺戮在巴西監獄中很常見。特別是巴西兩大毒品集團（首府第一司令部和紅軍團）20年的停戰協議近年來破局，衝突更是激烈。

《BBC》指出，近十年來，巴西打擊暴力和與毒品的犯罪行為，導致該國監獄人口激增。過度擁擠的監獄，難以將敵對派別分開，另外為爭奪牢房內有限的資源（如床墊和食物），原本就緊張的氣氛又更加升溫。

《衛報》報導，當地研究暴力犯罪的學者認為，29日的監獄衝突，是掌握監獄的幫派「A級軍團」對敵對勢力「紅軍團」的嚇阻作用，為了阻止紅軍團進入阿塔米拉。

《路透社》報導，「紅軍團」來自巴西南方的里約熱內盧，但最近勢力已深入巴西北部，這樣的擴張導致與巴西最大的幫派、總部在聖保羅的「首府第一司令部」產生對抗。而這次攻擊紅軍團的A級軍團，是相對比較小的地方幫派，這次高調的攻擊紅軍團，料將給該幫派在全國帶來一定的聲譽。

報導也指出，在巴西騷亂的東北部，監獄幫派透過亞馬遜水域，將古柯鹼等毒品從哥倫比亞和祕魯運到大西洋沿岸，送往非洲和歐洲，逐漸變得強大起來。因此在所佔領地發生衝突時，經常會出現兇惡的糾紛。

2017年1月，巴西北部大城瑪瑙斯（Manaus）一所監獄爆發幫派間的大屠殺，共有56人遭到殺害，主要也是「首府第一司令部」與敵對的地方幫派「北方家族」（FDN）的衝突。

《轉角國際》報導，近兩年來，巴西的多起重大獄政慘案都發生在瑪瑙斯市一帶，一方面是因為亞馬遜州的重刑監獄，都集中在作為首府的瑪瑙斯地區；另一方面，則是亞馬遜州位於巴西北部的邊陲地帶，境內多是山區叢林，又鄰秘魯、委內瑞拉、哥倫比亞邊境，是難以管轄且盛行毒品貿易的重要交通樞紐，因此各種毒梟集團才會不斷在瑪瑙斯上演「黑獄斷腸歌」。

2019年1月，自稱為「熱帶川普」的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任就職後，巴西政壇也多次揚言要授權軍警「掃黑殺無赦」，但各地加劇的反毒戰爭，卻反刺激了幫派衝突的暴力程度。因此直到今天，巴西整體的社會治安都仍朝惡化的方向崩潰前進。

另外，許多巴西監獄因資金不足，長期缺乏資源，訓練不良和收入不佳的巴西獄警，面對的不只是數量更多的囚犯，另外這些囚犯因為已經長期服刑，已經覺得自己沒有什麼可以失去的。

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2017年1月23日，發生暴動的巴西阿卡古茲監獄（Alcacuz）。Photo Credit: AP/達志影像

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核稿編輯：楊士範