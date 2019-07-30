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2019/07/30, 社會
【插畫】「性平教育」會變同志？你讀論語也沒變聖人
J.HO
我們想讓你知道的是
促進平權的措施，真正的目的其實是為了讓人與人之間互相尊重，包容與自己不同的聲音，擔心讀了性平教育就會變成同志，其實就和妄想背背論語就會變成聖人一樣不切實際。
唸給你聽
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從性平教育到板橋高中開放男生穿裙子上課的事件中，反對者常會抱持一種觀點：接觸這樣的行為，就會變成那樣的人。
俗話說「近朱者赤近墨者黑」，但一個人會成為怎麼樣的人，還得看他是不是「那塊料」，這也是為什麼學習平權的觀念並不會讓原本的異性戀變成同志，穿裙子上課更不會讓生理男生突然變成女生，因為不論是能力培養或感情，不是你，怎麼樣都強求不來。
各項促進平權的措施，真正的目的其實是為了讓人與人之間互相尊重，包容與自己不同的聲音，擔心讀了性平教育就會變成同志，其實就和妄想背背論語就會變成聖人一樣不切實際。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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