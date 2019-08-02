談《獅子王》與《鱷魔》：當你讓自己「不能輸」，就會知道該怎麼贏了

內文含有部分劇透

最近連看兩部以動物為主題的電影，雖然風格迥異，但還是有些心得可以和大家分享。

其中一部大家想必都相當熟悉，那就是全新「真人版」的《獅子王》。迪士尼近年來將大量的經典動畫改以真人版呈現，諸如之前的《美女與野獸》、以及最近才上映的《阿拉丁》都是。不過，與其說新版的《獅子王》是「真人版」，更接近的說法可能會是運用CGI技術的擬真版，因為大量的畫面也是經由電腦特效後製出來的，但卻的確像是真實世界場景般栩栩如生。

與安潔莉娜裘莉改變了整個角色及故事設定的《黑魔女》不同，擬真版的《獅子王》幾乎和25年前我們看過的那個卡通動畫版在劇情上的差異甚小。即便如此，顯然全球有很多和我一樣的觀眾還是會買單，因為我們會帶著小孩進場再度重溫舊夢。

目前《獅子王》在美國票房已經超過3億5千萬美金，極可能很快就會超過另一部也才上映不久的《玩具總動員4》，登上年度票房第三名，全球票房更將逼近10億美金。即使大家都已經知道劇情，但《獅子王》驚人的視覺效果、以及再聽幾遍也不厭倦的電影歌曲動人旋律，就是讓人覺得值回票價。

另一部則不見得每位朋友都會去看的，搞不好有人還會因為看到我把這部片和《獅子王》放在同一篇寫，根本不看內文的就會先下評價說，「什麼不倫不類的類比！」就直接把這篇文章跳過了。而那部電影，就是看似沒什麼複雜劇情內涵的《鱷魔》。

說也奇怪，不過就是鱷魚侵入住宅區吃人的簡單故事，《鱷魔》在美國的票房和差不多時間上映的《獅子王》差了一個零，但當我進場去看時，居然觀眾還不少。我太太和我去看完後，居然又帶了女兒去二刷，讓我們的女兒驚叫連連，真讓人想不透這位媽媽在想什麼。

不過，當我之後和女兒聊天時，我們討論《鱷魔》的時間居然比討論《獅子王》的時間還要長。假如你在《獅子王》看的是木法沙和小獅王辛巴的父子情誼，我想藉由《鱷魔》分享給大家的，則是一個女兒和爸爸的故事。

圖片來源：《鱷魔》劇照

《鱷魔》的片子一開始，是場女子大學生的游泳接力比賽，負責游最後一棒的女主角，以些微之差輸掉了那場比賽。雖然沒有太多的說明，但可以看得出來她覺得很煩心，也對自己在游泳上的成績無法突破而感到氣餒。

沒過多久，強大颶風襲擊佛羅里達州，州政府要求住在警戒區的居民趕緊撤離。女主角的爸爸正好就住在颶風直撲的警戒區，但卻失去聯絡而沒了消息，放心不下的女主角，在強風暴雨之中由學校趕回家，這才在地下室發現了被鱷魚攻擊而昏迷的爸爸。接下來，隨著水愈漲愈高，父女兩人都成為鱷魚的獵物，而他們必須要設法逃出生天……

聽起來不就是一部很典型的動物類型驚悚片嗎？為什麼值得我專程和《獅子王》寫在一起呢？除了導演和製作團隊真的很懂得如何讓人驚聲尖叫之外，在這部登場的人類角色根本不多的電影中，女兒及父親的角色其實都很值得探討。

我自己的女兒正好也喜歡游泳，而且雖然已經進步很多了、甚至已經比我還好，我依然希望她能在速度上更能提升。看到片中從小在泳池畔陪著女兒訓練的父親身影，真的讓我不免有更深一層的認同感。

從小，女主角的父親就叫她挑戰極限，但由於後來父母離婚，讓女主角覺得失去了家庭的溫暖、也失去了個人的目標。本來她和自己從小很親的爸爸都已經不怎麼講話了，但遇到颶風來襲的危急關頭，她還是忍不住回家要確定爸爸平安無事。沒想到，大鱷魚來襲、爸爸重傷，萬一她不奮力找出一條活路，不但爸爸會因此喪命，她自己只怕也會被鱷魚吞吃入腹。

在片子後半段的一幕中，父女倆終於逃出地下室而免於活活被淹死的危機。但假如他們無法即時登上一艘就在旁邊的小船，馬上就會被成群湧來的鱷魚撕成碎片。這時，爸爸跟女兒說了一句他從小就一直對她說的話：「我相信妳可以的，妳一定可以游的比他們快！」於是，已經負傷的女主角沒有退路地全力以赴，真的趕在數隻已經張開血盆大口的鱷魚之前游上了小船。

這也是我在事後跟女兒討論劇情時，特別提醒她的一件事：「當妳不能輸的時候，妳就會贏了。」

圖片來源：《鱷魔》劇照

其實，不只游泳，上了國中之後，小孩懂得比較多、但也顧慮的比較多了。雖然她在各方面的表現都不算差，但我覺得我的女兒開始會給自己一些「現在其實也不需要真的拚死命努力」的藉口。我當然不期望她每個小時都得勤學苦練，但我卻很想告訴她，每個人都該讓自己有個不斷前進的積極目標，而且「這次失敗，那就下次再努力一點」其實本身就已經是個不夠積極的目標，因為很多事情未必會有下一次，而我們每次都該讓自己做的夠好。

人生無法避免失敗，但我們卻不該把失敗視為理所當然。我一直想找個好機會告訴她這個道理，沒想到一部看起來普通至極的《鱷魔》居然成為這樣一個大好機會。

看完之後，我們父女倆都感觸良多。不只游泳，我們交換了很多對求學乃至未來人生規劃的心得。我不確定，再過幾年她還會不會記得我們曾經有過這番以鱷魚為主題的討論，但起碼這兩天我確實從她口中聽到一些還蠻務實的想法，而她也更清楚知道，自己的未來只能靠自己努力，成功很多時候其實單純的只會來自於誰比較不想輸。

片中的另外一個主題，來自面對子女長大而進入空巢期的父母，當發現小孩子成年之後的人生不再需要自己每一分鐘的參與之後，突然發現兩個人好像也就失去了共同相處的必要，於是就這樣離婚了。

這樣的角色設定，其實在我們周遭將屆退休年齡的朋友圈也不乏類似的例子。當他們結為連理時，我們總常祝新人早生貴子、白頭偕老；但當夫妻真的升格成父母之後，小孩子突然就會成為自己生活的重心，每天不是為小孩忙得團團轉，就是為自己不能時時刻刻都陪伴在小孩身旁而憂慮發愁。

無論有沒有符合當初自己的想像，很快的，小孩子就這樣長大了，求學、就業、甚至找到了另一半而也加入為人父母的行列。當年的那對新人，在終於卸下照顧子女的負擔後，就一定能從此白頭偕老嗎？很遺憾的是，並不是每一對都能如此幸運。

我不是什麼愛情或家庭關係的專家，我只知道，相愛容易相處難，包括我自己都是如此。

但我相信，夫妻關係是需要經營的。認識我的人都知道，我大概開口閉口都會把女兒掛在嘴邊，所以我若跟大家說，不要把小孩當作生活中的重心，只怕我自己都會覺得自己沒有說服力吧！然而，也正因為如此，我很認真的要求自己，不只每天該找小孩說說話，每天也都該自己的另一半說說話。當自己在跟另一半說話時，不要只把她當作小孩的媽媽，而要記得她是守護自己許久的愛人及家人。婚姻生活難免風風雨雨，但遇到問題、解決就是了，真有難以解決的問題，那就兩人一同面對吧！不要相互埋怨倒反而製造出更多的問題。

寫下這些，其實也是為了提醒我自己，因為我知道自己做得還不夠好，而且我應該要讓自己做得更好。這句話不只應該用在工作上，其實用在家庭生活也是一樣，我應該要讓自己成為一個更好的先生及爸爸。跟太太去看自己未必非看不可的《鱷魔》，其實就是重要的一步，因為我可不想自己步入老年之後，就面臨夫妻生活除了小孩之外就別無重心的窘況。

圖片來源：《獅子王》劇照

25年前，當我第一次看到動畫電影版的《獅子王》時，每個人都說這部電影很好看，但我卻沒有什麼感覺。後來，當我偶然間重看一遍時，我卻不自覺得落淚了。從那時開始，有很長一段時間，《獅子王》不但是我印象最深刻的動畫電影，同時也是我最喜歡的電影之一。

因此，25年後的今天，即使我在這之間也已經和女兒用光碟看過好幾遍的《獅子王》了，當新版《獅子王》一推出，我還是馬上和女兒一起去電影院欣賞，然後還是無比感動。

我想，每個人都會希望有像木法沙一樣的爸爸吧！受人景仰、威嚴中帶著仁慈，而且又對自己有著無比的包容及關愛。即使在我自己也成為一個父親的今日，我還是覺得這樣的父親形象是自己一個難以企及的目標。

但也正因為如此，當小時候的辛巴遇上自己的父親為了拯救自己，卻被狂奔的牛羚群踩死，即使在故事中加入了叔叔刀疤的陰謀，但失去父親的傷慟及對自己的自責，卻是任誰都難以承受的。於是，辛巴選擇了自我流放，因為小小年紀的他，不知道如何面對母親及每一個認識的人。

換了新環境之後，遇上了疣豬彭彭和狐獴丁滿，在跟著他們高唱Hakuna Matata之餘，辛巴得到了一個可以讓自己暫時忘記過去的機會。但逃避並不等於放下，不去想那麼多、也不代表真正釋懷。

現在知道我為什麼把《鱷魔》和《獅子王》放在一起寫了吧！因為其實這兩部電影都是一個主角原本要選擇逃避的故事，但他們到頭來卻不得不面對自己的困境及危機。《鱷魔》中的女主角要面對的是如何讓自己和爸爸逃出生天，《獅子王》中的辛巴則是要面對如何繼承父親遺志的保衛獅群和整個大自然。

有人說，這是個勇氣和責任的故事。但我卻認為，單單勇氣或責任這些價值觀無法驅動一個人，真正能驅動一個人得以產生轉變的，永遠是我們心中有一個或一群需要保衛和守護的對象。

當我創辦「一談就贏」時，很多人只看到表面上這是個談判課程。許多人親自來參加了這個課程之後，都發現自己心態到行動上產生了許多轉變，原因不在於我的課程上得如何，而是他們發現，保護自己心愛的人事物有多麼重要，而我們可以藉由更好的談判力來達成這樣的目標。

其實我和許多人一樣，就連在籌辦這個課程的過程中，我自己也受到許多挫折和打擊，其中有一些莫須有的中傷，會讓我自己也沒來由地感嘆：何必與這些不肖的人瞎和呢？回企業界當個高階主管，對我來說只怕是個更輕鬆、也更有利可圖的人生選項吧。

為什麼要忍受別人的冷嘲熱諷和毀謗中傷來當個賺不了幾個錢的講師呢？因為我相信，逃避不該是我唯一的選擇，人生也不該只選擇走那條輕鬆的路。假如為了我自己，更響亮的名聲、更多的收入、以及每天都能讓數以千計的部屬擁戴的生活，或許值得追求。但我同時為人夫、也為人父，當時的我打定主意，不想讓我的女兒有一天發現，自己的爸爸也只會挑一條比較容易的路走，所以我繼續不改其志的走上這條到今天也不見得很吃香的講師之路。

不僅如此，若是繼續在一個企業服務，我或許只能影響周遭與我較緊密接觸的那1、200人。但包括「一談就贏」這個公開班的成功在內，我現在每天都可能為上百人帶來正面的影響，帶給他們正確的價值觀及有效的方法，讓他們得以守護他們心愛的對象。為此，我替他們開心，並且也深感榮耀。

萬一我只計較自己的利益得失或自己所能掌握的權力，其實那就和《獅子王》中的刀疤沒什麼兩樣了。牠或許能夠短暫的霸佔榮耀岩，但牠豈能真正的享受王者般的榮耀？會跟在刀疤這種人身邊的，其實只有那群為了自身利益而嗜血無比的土狼而已；而當刀疤失去大權的那一天，不但沒有任何人會懷念或感激牠，牠的下場居然是淒慘的被曾經與自己沆瀣一氣的土狼撕裂分食。

其實，這樣的狀況豈止在幻想中的動物世界才會發生？在我們周圍的人類社會也俯拾皆是啊。當你自己為了少數眼前的利益所迷惑時，不妨冷靜想想，是不是自己身邊的人也都是因為相同的利益而才聚在一起的？萬一自己也和每個人一樣都是利字當頭，當有一天大家的利益開始發生衝突時，你真覺得自己一定會是最後的贏家嗎？

更殘酷的問題，其實是當你的力量其實都來自於一群逐利之輩時，你會不會也因為別人想要謀奪你的利益而被犧牲掉？你真的有能力只靠自己就得以倖存嗎？

在為了《獅子王》中的父子之情而感動之餘，不妨也想想反派人物刀疤的下場，然後讓現實生活中的自己選擇一條正確的道路走去，不要隨波逐留的步上結黨營私之路。

圖片來源：《獅子王》劇照

刀疤的失敗原因，只在於勾結了不成材的土狼嗎？有野心並不是個罪過，缺乏和野心相襯的統御能力，才是牠最大的致命傷。

我們都不是學齡前兒童的年紀了，若只把木法沙和刀疤兄弟用正邪對立的善惡二元論來區分，《獅子王》也不過就是另一部用來打發時間的電影而已。

木法沙的王者之風，其實來自於牠重視生命的循環，並且對自己的角色有著更清楚的認識。在牠對小辛巴的教養中，有一段就說到，牠永遠在想著自己可以給（give）大家些什麼。相較於後來拭兄稱王的刀疤，總想著自己要能得到（get）每一個自己想要的事物，於是萬物就在漫無止盡的不必要殺戮下枯竭了。

即使後來長大的辛巴不來場王子復仇記，刀疤的王位就能高枕無憂嗎？只怕很難，因為牠無法創造並守護一個萬物得以滋養茁壯的環境，而那才是一個領導者的責任。

所以，從《鱷魔》到《獅子王》，我想獻給各位的其實就是如同前述的3項重點：

Win vs Lose：當你讓自己不能輸的時候，你就會知道該怎麼贏了。 Others vs Self：為自己找到一個無法逃避的理由，也讓自己成為一個能夠守護他人的人。 Give vs Get：與其把焦點放在自己能得到些什麼，不如先關注自己能給出些什麼，讓自己有能力為整體創造價值。

本文經鄭志豪授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航