關鍵評論網8月主題徵文：100種打破印象的老後生活

下一站：老後生活

在下班的公車上，手機跳出政府即將通過「中高齡就業法」的新聞。你闔上眼睛打盹，腦海裡浮現爸媽頭頂上冒出的一根根白髮，想起同學會東一句西一句的未來規劃，你不禁開始思考：我的老後生活是什麼模樣？

日復一日工作，你可能計算過理想的老後生活需要存多少桶金，但也開始懷疑：存到了這幾桶金，就等於理想的老後生活提前達標嗎？

每天醒來就看見群組長輩圖、通勤途中看到一群老人在公園運動、公司附近的早餐店老闆娘頂著一頭銀髮跟你問聲早、公司的資深前輩下個月即將退休，逢人就分享他的壯遊計畫......

盧廣仲唱著「想要的生活怎麼有一百種」。那麼，老後生活的安排也可以有一百種嗎？

這個月，我們邀請你分享令人難忘、顛覆刻板印象的老年生活，並描述它帶給你的啟發——原來「老」不是毫無生氣與活力、老了不一定需要長照、變老可以很酷、繼續做自己也沒問題。

讓這些故事拓寬我們對高齡的想像，共同拼湊老後生活的一百種樣貌。

活動內容

活動名稱：關鍵評論網2019年8月主題徵文──100種打破印象的老後生活

活動辦法：請將讓你難忘、顛覆對老化刻板印象的老年生活相關經驗及體察，寫成1500字以上（無字數上限）評論文章一篇。作品內容需為首次發表，同時嚴禁抄襲，如有參考資料請附上。

徵稿時間：2019年8月1日－8月31日截止。

獎勵辦法：本次徵文活動將選取12名投稿者的優秀作品，贈送關鍵評論網編輯選書一本。（隨機贈送，恕無法指定）

結果公布：獲選的投書作品，作者姓名將於2019年9月2日公布於本活動網頁，同時寄發email告知。未錄取者恕不另行通知。

投稿方式：請將稿件寄至oped@thenewslens.com，信件標題需註明【2019年8月主題徵稿】。投稿請附上真實姓名、電話聯絡方式，以及地址（獲獎時贈書用）。

參考文章

贈獎書單

Photo Credit: TNL／Yoyo

作者：黃育清

「只要能夠聚在一起，就是幸福、忘憂的事了。」

一本應援現代人健康老化的樂齡優活書

當老態、老身、老境步步靠近，「我們老人」如何正面迎接老、雙手擁抱老，在歲月的洗鍊下，活出一幅還不錯的老後日常——

老，是好好一起過。

人類歷史上最重視老年期的時代來了！一群人的老後，他們這樣過，我們想怎麼過？作者以養老院資深住民的身分，用文字娓娓描繪43幅長輩日常：有時鬧彆扭、有時耍小心機，還有更多努力支撐生活的時刻……看他們用什麼方法補足老後心靈和行動的缺口，如何調整出更舒適的老後品質！

老後人生設計，總是愈早開始愈好！

藉著這一群人生學長姊的故事，提早知道老後的樣貌，看著別人的故事、規畫自己的人生下半場，從熟齡慢慢走向初老、中老、老老的旅程中，預先準備好行李與心理，做好老後人生設計，趁早往嚮往的老後人生前進。

Photo Credit: 四塊玉文創

作者：賴喬治．華倫特（George E. Vaillant）

譯者：許恬寧

上最長80年哈佛研究，追蹤個案超過800人

首度揭開創造幸福、快樂到老的人生密碼

老年就像照顧秋日花園，完成收穫，並細心做好讓花園過冬的準備。

老年的意義是去愛、去工作、學習昨日不知道的知識，並與所愛之人共享寶貴時光。

哈佛大學〈成人發展研究〉自1938年啟動，迄今持續進行，是史上最長的社科研究計畫。這項研究有如探索老年的豐富礦脈，讓後人循跡前行，並指引我們：「老的意義為何？」「如何幸福到老？」

不必含著金湯匙，也能幸福一輩子

哈佛研究小啟示

曾經遭遇不幸，不代表一輩子都會不幸福。

不把自己當病人，生病也可以享受生活。

50歲的婚姻和人際關係，可以預測80歲的生活滿意度。

退休後交新朋友、學新東西的快樂勝過退休金。

50歲開始還來得及！只要培養良好生活習慣，便能老得健康有活力。

「老得好」的重點是原諒、感恩與喜悅。

Photo Credit: 天下文化

作者：周傳久

有人說，變老不是一個過程，而是在某一個瞬間，突然意識到自己真的「老了」。

拿掉年齡、外貌、體能變化，我們都是最普通、最一樣的「人」，同樣渴望有品質的生活、受到尊重，以及被愛。

長期關注高齡政策的周傳久，走訪各國實際觀察、體驗照顧觀念與方法，帶給台灣長照領域更多想像空間。

日本由「照顧經理」執行長照任務，背景多元，可能是牙科助理、柔道整復師、視能訓練士、指壓師等，必須有五年工作經驗，通過醫學常識、一般常識、法律知識等考試，試後接受訓練、每兩年再進修，才得以具備資格；評估客戶時，照顧經理與主治醫師的評估與意見，將一起送至專業評估小組，過程嚴謹又細緻。

以色列輔具借用中心「撒拉之手」有近三百種輔具，包括：氧氣筒、床、拐杖、輪椅、生活用品等，以低廉租金或購買金，在全國流通；若需長期使用、購買，則可至「米勒巴」諮詢，該機構除職能、物理、語言、呼吸等各種治療師參與，還有國防科技武器專家以志工身分協助研發個別化輔具。

瑞士「時間銀行」，建立初老志工服務高齡長輩模式，互助完成洗衣、買菜等事，交換所長得到回饋。透過機構專業媒合配對，提供適切服務，增加生活中的人際相處，並同時肯定自我能力。

作者也針對台灣照顧領域現況提出建言，綜合國內外經驗，希望台灣發展因地制宜的照顧模式，營造令人嚮往的高齡友善社會。

Photo Credit: 巨流圖書

作者：廖義榮、高震宇

錢不夠用的時代如何退休？

面對通膨，你現在的錢不是你的錢！

年金改革上路，本書教你活到老花到老，

無論年金改革怎麼變，都能從容登出工作，安心退休！

年金、投資、信託、繼承等，40歲起，必須知道的財富累積術，

高齡少子化，這樣規畫你的長壽人生，賺飽退休金，養錢防老。

拒當下流老人！利用時間複利預約不為錢煩惱的老後

落實財務自由！觀念、準備、工具三管齊下，財務顧問到你家

提早享受退休生活！只需工作到錢存夠，不需做到做不動

工作與退休無縫接軌！除了存錢，完整規畫退休生活四面向

退休計畫不是未來式，及早規畫，理出千萬退休金，享受人生下半場！

退休規畫需要全方位完整考量，不該只著眼在錢多少的問題，還有醫療、老年看護、通膨等問題也需要一併考慮。本書為你量身打造，領你評估退休規畫四面向：財務、健康、生活型態、心理社會，並導正退休準備的迷思。

Photo Credit: 如何出版

作者：鈴木大介

譯者：李建銓

毫無希望、看不見未來的日本新世代，能夠從社會底層翻身嗎？

當然可以！

只要，把壟斷財富的老人當做獵物──

這本書要談的不是如何防範老人詐欺

本書中，鈴木大介要談的重點自然是近年來在日本越發猖獗的「老人詐欺事件」，但他要談的並不是如何防範──而是為什麼會有專以老人為目標的詐欺事件出現。

是因為老人多半與社會脫節嗎？或是老人較無防備心？鈴木大介認為若是將「老人詐欺」單純視作為犯罪集團針對弱勢者（老年人）的犯罪行為，只是治標，而無法除去問題的根源。

充滿幹勁的年輕人→現代化詐騙組織的主要成員

這些詐騙組織的成員，都是什麼樣的人呢？可能在大多數人的想像中，這些人不是街頭混混，就是社會邊緣人。但鈴木大介在持續採訪數位詐騙組織成員之後發現──這些成員不但年輕，積極，有些甚至具備一定的學歷，最重要的是，渾身充滿幹勁。

他們透過組織化的分工，縝密地針對特定對象擬定計畫；鈴木大介甚至發現，這樣的詐騙組織也與過去的犯罪組織不同，不但現場工作環境管理嚴格，內部成員的所有行動也都受到嚴密但合理的控管，組織也禁止一切無意義的行動。除了讓工作（詐欺）更有效率外，也更有效地規避警方查緝、避免暴露身分。

但為什麼這樣的年輕人，居然會走向犯罪一途？

絕望的社會，選擇走向絕望之路的年輕世代

鈴木大介指出，日本的戰後嬰兒潮可說是獨占大多數的財富，他們的財富也大多是讓自己的家族或是孩子、孫子繼承。孤軍奮戰的年輕世代，大多只能在社會上載浮載沉，光是要活下去就已經耗盡全力。

階級流動──幾乎不存在。

鈴木大介認為，這樣的犯罪行為無可寬宥，也絕非正義。但日本社會的缺乏流動性、階級世代延續帶來的絕望感，讓一部分的年輕族群轉而仇視壟斷財富的老人世代。絕望感帶來的仇恨，才是讓這些年輕人拋棄同情與同理心的主要原因；以老人為主要目標的詐欺犯罪，也因此更加猖獗。

Photo Credit: 光現出版

「衰而不死」的人工長壽，是延命？還是延長痛苦？

當生命只能「賴活」，不得「好死」時，

活得久將比孤獨死更可怕！

2017年，日本平均每4個人，就有一個是超過65歲的高齡者！

2050年，台灣65歲以上老年人口將達最高峰，共約8百萬！

這件事很快就會發生在你我身上……

我們終將面對「如何善終」的禁忌話題。

每個人都會走到那一天，

當那天來臨時，我們是否能有放手的勇氣？

不要求長壽，只希望在該離開時離開，是許多高齡者內心由衷地想望。

你我週遭亦有許多人因擔憂經濟負擔、健康狀況、獨居……等問題而拒絕「長命百歲」，我們已經來到一個不得不考慮未來自己將如何離世的時代。若是預先替自己做好決定，讓家人懂得放手，生死兩相安的善終或許並非那麼遙不可及。

作者實際探訪照護中心、老人院，報導社會各方照護案例，不僅如此，亦親自到訪荷蘭安樂死協會，帶來最新的觀察，並分析日本與歐美對於末期醫療的差異。

而台灣正邁向高齡化，《病人自主權立法》雖於今年1月實施，不過仍有許多障礙需跨越。期盼本書能為該如何「善終」，以及未來我們將如何在「長壽地獄」生活提出省思，並帶來更深刻的討論及溝通。

Photo Credit: 商周出版

核稿編輯：翁世航