共軍軍演「踩線」了嗎？時隔15年國防部再定義「海峽中線」座標

中國海事局日前發布公告，將於7月28日至8月2日間，在台海南北兩側的舟山島和東山島同時舉行軍事演習，與此同時，台灣方面則在今（30）日試射了地對空、對海和反艦飛彈，一共12類、共117枚飛彈。而外界擔心共軍演練是否逾越海峽中線，國防部今日也正式公告海峽中線座標。

中國解放軍於台海一南一北同時實施軍事演練。浙江海事局日前發布「浙航警0623」航行警告，自7月28日至8月1日在舟山島正東48浬處進行軍事活動，隨後廣東海事局也發布「粵航警0164」航行警告，自7月29日至8月2日在東山島附近海域進行軍事活動。

共軍台海演習，國防部同步進行海、空軍演與飛彈射擊

（中央社）國軍昨（29）日至今日在九鵬基地實施實彈射擊、彈道無限高，射擊範圍從九鵬基地延伸至約250公里海域。據參與射擊單位表示，這次射擊範圍、規模如同去年的漢光演習。去年漢光演習九鵬基地的精準武器射擊主要集中於中長程飛彈裝備，包括天弓一、二型與雄三等都是主要測試項目。

國防部今天舉行例行記者會，李兆明表示，國防部循例在年底都會針對次年的重要演訓，發布訓練計畫給各個軍種、指揮部作為訓練依據，而每年第3季（7月至9月）在九鵬基地實施飛彈射擊已行之有年。

李兆明指出，此次射擊訓練都按照整體防衛構想設計，想定狀況並區分為「地對空」、「空對空」、「空對艦」、「艦對艦」、「空對面」等5種訓練方式，並運用各型戰機、主力戰艦納入訓練。李兆明表示，此次將一共射擊12類、117枚各式飛彈、精準彈藥，並未新增彈種、總數較去年略增，但詳細的彈藥類型屬於機密不能公開；而昨天則射擊地對空、艦對艦、空對空，共7類、41枚彈藥，命中率95.1%。

另外，空軍多架次F-16戰機昨天上午在東部外海進行對海攻擊演練，並試射2枚空射型魚叉飛彈，命中2艘退役的中字號登陸艦（LST216、LST230）靶艦，成功驗證空對海攻擊戰術。但李兆明表示，試射魚叉飛彈是每年度都會執行的訓練，並無獨特性。

駁斥共軍越界，時隔15年國防部再定義「海峽中線」座標

（中央社）國防部今日上午召開例行記者會，國防部情次室次長陳國華中將表示，共軍近日在舟山島、東山島海域演練，屬於共軍年度計畫性的軍事演習，台灣周邊海空域情況均屬正常；至於共軍出動的兵力有無異常，陳國華表示，目前掌握此次軍演為東部、南部戰區主導，國防部關注中。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩昨日於臉書標示出共軍於東山島軍演位置，指已有部分超越海峽中線，不過國防部昨日晚間則發布新聞稿駁斥，指這名退役軍官對於中線定義的認知有誤。

陳國華今日也提到，昨天共軍在東山島海域演練的範圍並未跨越台海中線，且對台海中線的定義並沒有多種版本，目前國軍對於中線只有一個定義，座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」。

針對台灣海峽中線的座標，前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢時，曾經首度公布中線確切座標，與國防部今天公布的數據相符。

什麼是台海中線？

「台海中線」是一條約定俗成的線，是1950年代，美國與中華民國簽訂《中美共同防禦條約》時，由美國太平洋司令部軍官戴維斯所劃定，當時目的是約束中華民國空軍，不要反攻大陸掀起戰爭。（但也有一說法，指台海中線非戴維斯線，而是1951年美軍協防台灣期間「樂成計劃」的附件，意思是要台灣不要越線挑釁，中國大陸若越過中線，美國人負責協防，這條中線是根據原始的「戴維斯線」，隨美台雙方兵力部署變化持續修訂而成今日的座標）。

國防部公部的「台海中線」座標，分為空軍和海軍使用兩種，一般所謂「台海中線」大多是指空軍使用的「台海中線」，也是此次國防部公布的座標。而由於地球圓弧曲度的關係，海軍使用「台海中線」座標略有不同，位置為北緯26度30分、東經121度23分，至北緯24度50分、東經119度59分，再至北緯23度17分、東經117度51分的連線。

國防部長嚴德發今年4月赴立法院備詢時表示，海峽中線是「假想線」、「敵我線」也是「默契線」，早期由美國所協調，目的是為了維持台灣海峽和平的區域穩定所設。正因為海峽中線只是兩岸間的「默契」，完全沒有任何文字與口頭的承諾，連「共識」都談不上，如果某方不遵守，也只有政治後果。今年3月31日，2架共軍殲11戰機就飛越台灣海峽中線，挑釁意味十足。

不過經比對，廣東海事局公告5個演習的連線點，其中一點「北緯22度50分、東經118度」相當接近國防部公告的中線座標「北緯23度、東經118度」，但仍未重疊。

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核稿編輯：翁世航