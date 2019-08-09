《北韓一百問》：勞改營現今的實際情況為何？

文：茱麗葉．莫莉耶（Juliette Morillot）、多里安．馬洛維克（Dorian Malovic）

勞改營現今的實際情況為何？

北韓政權的所有鎮壓手法都是不容外洩的「國家級機密」。但其最初的藍本，無疑是蘇聯軍隊於一九四五年八月佔領朝鮮半島北部之後所採行的鎮壓體系。一如二十世紀初期的蘇聯，北韓由祕密警察（亦稱政治警察）和保安警察負責維持秩序及揭發、剷除黨的敵人。「反對者」不是遭肅清、處死，就是被下放到勞動改造營。對這些人施以強制勞動既是懲罰手段，也能達到「再教育」或「改造思想」的目的。

源於蘇聯的勞動改造體系在毛澤東統治下的中國或金日成領導下的北韓，都能因地制宜，融入當地傳統文化。東亞儒家傳統的道德觀與中國或北韓的鎮壓機制尤能相輔相成，諸如再教育、思想灌輸、恢復名譽等手段，甚至以特赦來展示政權的「仁心仁政」。

在平壤政權眼中並沒有「政治犯」，只有「反革命份子」。在韓戰結束後的一九五○年代，北韓以中國的勞改營（以強制勞動進行再教育）為範本，為這些「需改造」對象建立了勞動營。只要被當局認定為「反革命」者，他與一家人甚至整個家族都會被送去勞改。這些勞改營有如大型村落，四周有田地，最外圈築有瞭望塔和倒刺鐵絲網，裡頭的囚犯必須從事體力勞動，像是耕種田地、挖礦或伐木。與外界隔絕的這類勞動懲罰教養場所，一般通稱為「管理所」，裡頭的囚犯大多未經過審判程序就被關入，通常一旦被送進去也就一輩子別想重見天日，除非有幸遇到當局以「大赦天下」來迎接、慶祝國家紀念日或節慶。

在北韓，所有人都曉得勞動營裡的環境嚴苛程度會隨犯行（違反普通法律或涉及政治的犯罪）和定罪輕重而異。一些高階官員或外交官從海外派駐地調回時，有時會先在勞動營裡頭待上幾個月接受「思想矯正」，而後再回崗位。在一九九五年前後的大饑荒之後，一些違反「普通法」的罪犯，甚至是那些逃往中國找食物的人，倒是得以倖免在勞改營監禁。只要以金錢或食物打點北韓邊界的守衛，他們對於頻繁前往中國帶回食物或草藥的走私客睜一隻眼閉一隻眼，因此許多人得以逃過被補、遭監禁或公開處決的命運。公開處決人犯是北韓政權慣用的行刑手法，意在殺雞儆猴，達到威嚇民眾之效。

這些勞改營內的實際情況長久以來始終隱不為人知，但過去數年，有成功逃到南韓的脫北者（迄今約三萬人）講述親身見聞，營內真相總算公諸於世。十多年以前，北韓境內約有二十座這樣的勞動營，大部分都位於山區和礦區，但如今數量已經銳減（疾病，釋放，入獄人數減少），也有幾座勞動營合併為一的情況。目前全境只剩五、六座，監禁人數約在八萬人至十二萬人之間。

一位前勞改營囚犯如何描述營內的生活？

二十二歲的孝南（Hyonam）在少年時期曾被判三年勞改。他幸運地活著出營，後來成功逃到中國，再於二○○一年抵達南韓。

我先是被關押在穩城拘留所，從一九九七年十二月到一九九八年十月，我在那裡接受多次審訊。我從中國走私東西，後來被警察逮捕。有人出賣密告我。是一個中間人。我被關的那一間小牢房裡，加我一共有二十個人，我們得把雙手放在膝上，一直維持跪姿，不能交談，沒有食物可吃。我虛弱到連走去上廁所的力氣都沒有。我犯了好幾個罪，審判過程都沒有公開。我當時十七歲，還是未成年人。我因為走私罪、非法交易罪和非法闖越國界罪被判三年勞改。我被送到穩城西南邊山裡的轉車里第十二營。那個勞動營位於煤礦區，只要被關進去差不多等於送死的地方。我屬於森林組，幸虧因為我年紀小，我不用伐木，只需要撿木柴。但我連撿木柴的力氣都沒有。

還有其他組別。這類勞改營就跟一座小鎮沒有兩樣：運輸組，裝卸貨物組，倉庫組， 商店組，工具設備組……建築組最辛苦，因為他們要搬運石頭和樑木。在那裡的人很快就累到撐不下去……很多人死掉。我看過很多屍體。大家都想去糧食組和養殖組。我見過一些囚犯在豬的排泄物裡找沒被消化的穀物粒，當然是拿來吃。最後一個組是護理組。我們十二個人睡一間小牢房，沒有暖氣也沒有水。夜裡，我們得頭對腳、腳對頭一個挨一個睡，否則房間裡躺不下所有人。

囚犯一到勞動營就按照性別、年齡和罪行輕重來分級。食物的配給量是依照等級來定。我們有一點湯和米可以吃。湯只是煮沸的鹹水，裡頭浮著幾塊臭酸的醃蘿蔔。還有「gadabap」，這是一種玉米粉做的長捲，按等級來分配可得多少。第一級的待遇最好，每一餐能拿到十公分長。病人和老人為最低階，只能拿到五公分長。我是第三級，可以拿七公分。

我是因為國家節慶的特赦被放出來。在二○○○年七月六日出營。那一天約有一千名囚犯獲得釋放。當他們叫到我的編號 Ra-136，我興奮地屏住呼吸。我所在的森林組一共二十四人，只有我和另一人捱到那時候。我出營時體重只剩三十公斤。我要是用大拇指和食指捏住手腕，兩指之間就只隔著一層皮。」

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書籍介紹

本文摘錄自《北韓一百問》，立緒文化出版

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作者：茱麗葉．莫莉耶（Juliette Morillot）、多里安．馬洛維克（Dorian Malovic）

譯者：張穎綺

北韓這道難題極其複雜，但越來越有破解的可能性。在這本《北韓一百問》中，作者有意呈現一個大眾所不知道的北韓。要了解現在的北韓，就要了解其歷史與文化內涵。本書從傳說中的古朝鮮開國君主檀君說起，一路講到現今把國家帶向現代化的年輕領導人金正恩，不僅揭露北韓最聳人聽聞的事實，公開其核武和彈道飛彈計畫的內情，也企圖捕捉北韓社會的轉型樣貌。

本書是朝鮮學家暨兩韓關係專家與專跑中國線記者以各自專業、互補長短而成的成果，屏除所有專斷的教條主義與西方人思維的框架，不帶主觀的認知與想像，照實呈現一切的事實，以期能揭開這個兩千兩百萬人口小國的神祕面紗，將當地真實情況公諸於世。

兩位作者透過一百個問題，展現出一個大眾所不知道的北韓。書中取材來源包羅萬象，有書面資料，也有街頭隨機採訪和訪談的口語資料，所有採訪內容皆為第一手，由作者直接訪談取得。藉由本書，來破解北韓之謎。

Photo Credit: 立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航