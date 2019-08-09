《北韓一百問》：北韓人怎麼談戀愛？

文：茱麗葉．莫莉耶（Juliette Morillot）、多里安．馬洛維克（Dorian Malovic）

北韓人怎麼談戀愛？

北韓是個保守的國家。公園裡或大學校園內絕對看不到當眾摟抱的年輕情侶。在那裡，戀愛是私領域的事，這點可說更符合傳統儒家觀念而不是社會主義價值觀。見識過一九八○年代南韓社會的人，絕不會對北韓的保守民風感到驚訝。官方意識形態更將性指為「墮落」行為，更加固化人民的保守思維。年輕情侶幾乎不可能找到可以親密共處幾個小時的場所……反之，同性年輕人之間並不避諱親暱互動（比如手拉手，兩個女孩臂挽臂一起散步），但這些並非同性戀的表現。許多同性戀脫北者是逃到南韓以後才發現自己的真實性向。因為在北韓，根本「不會有」同性戀！不少脫北者也很驚訝南韓人要上性教育課，在北緯三十八度線以北的人想都不敢想像竟然有老師站在講台上解說怎麼戴保險套這種事。

在大饑荒以後，北韓政府鼓勵生育。北韓人迄今鮮少採用避孕措施，雖然政府在法律上容許墮胎，但墮胎者多數選擇非法方式（不符合合法墮胎條件，或是怕閒言閒語）。現今北韓夫妻大多只生一個孩子，最主要原因是考慮到養育孩子的花費。幾年以前，保險套非常稀有，現在也不普及，北韓夫妻一般會選擇裝避孕器。當地當然有性病，但那是一個譴責自由戀愛的封閉社會，即使是黴菌感染這種小問題，患者都可能因為怕被說閒話、怕被醫生斥罵或擔心被配偶懷疑出軌而拖著不就醫。

年輕人是在大學課堂或團體活動中認識對象。但就像南韓一樣，傳統的相親結婚依然存在。直到一九七○年代為止，相親都是北韓人主要的婚姻模式，但如今步入婚姻的夫妻以自由結識為多。而就像南韓一樣，即使新人都穿著現代婚禮服裝，也要按部就班遵守傳統婚嫁習俗：男女雙方家人要通過「媒人」（可由姑姑、阿姨、家族朋友、同事擔任，或商請「半職業性」的媒人）這位中間人議婚。如今媒人人選可放寬到同輩朋友或同事，但牽線的角色功能不變。他們要介紹新人的身家背景、思想成分、社會地位和經濟狀況，確定雙方門當戶對，並且交換新人的生辰八字，再透過卜師看兩人是否適合結婚。

最後，由雙方父母決定是否同意婚事，因為雖然西方人視婚姻為個人行為，在北韓這裡卻是社會行為。不過，這與官方意識形態無涉，而是深受儒家思想影響的韓國社會的常態：「我們」與整體（家庭、氏族、社會）的利益優先於個體「我」。

婚姻對象怎樣才算「好」，條件隨著時代而改變，也忠實反映出北韓的社會與經濟變遷。在過去，「成分」等級高或勞動黨黨員才是最佳對象。到了一九八○年代，外交官、生意人，甚至遠航船員特別吃香，因為他們能夠拿到外幣和外國產品。一九九○年代時，在中國有人脈、投身於市場經濟的商人，或是能向日本家族親人取得物資、金援的在日朝鮮人，都一躍成為首選對象。如今，大家不再那麼重視出身「成分」，「錢主」新貴階級、跟海外或金氏家族成員經營的公司有往來的企業主都備受青睞……最近，計程車司機也成為婚姻市場上的新寵兒，因為他們的收入優渥，有良好的生活水平。

那麼，愛情本身呢？韓國人傳統上把婚姻視為「兩個家族」的結合，男女雙方之間是有感情基礎，但不見得要熱烈相愛。西方人定義的「愛」，韓文的 sarang，只用於指稱浪漫的感情，多見於文學、電影和最初的熱戀期，但要組成一個家庭，光靠愛情還不夠！夫妻之間的情感稱為「情」（jeong），包含敬意、感情和共同責任。

北韓於一九四六年就將離婚合法化。如今離婚率比過去高。尤其大饑荒迫使夫妻必須分開，各自尋找食物維生。法律明令禁止的賣淫和納妾並未消聲匿跡，但賣春者與尋芳客盡可能保持低調。男人間私下互通有「額外」服務的「三溫暖」或「按摩店」情報。在高階圈子，下班後的聚餐宴客有年輕漂亮女性作陪是屢見不鮮的情況。又一次不是北韓獨有，南韓至今也存在同樣的現象。北韓嚴格禁止色情物品：《鐵達尼號》在當地上映時，經典的裸體素描橋段就被大刀剪掉……

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書籍介紹

本文摘錄自《北韓一百問》，立緒文化出版

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作者：茱麗葉．莫莉耶（Juliette Morillot）、多里安．馬洛維克（Dorian Malovic）

譯者：張穎綺

北韓這道難題極其複雜，但越來越有破解的可能性。在這本《北韓一百問》中，作者有意呈現一個大眾所不知道的北韓。要了解現在的北韓，就要了解其歷史與文化內涵。本書從傳說中的古朝鮮開國君主檀君說起，一路講到現今把國家帶向現代化的年輕領導人金正恩，不僅揭露北韓最聳人聽聞的事實，公開其核武和彈道飛彈計畫的內情，也企圖捕捉北韓社會的轉型樣貌。

本書是朝鮮學家暨兩韓關係專家與專跑中國線記者以各自專業、互補長短而成的成果，屏除所有專斷的教條主義與西方人思維的框架，不帶主觀的認知與想像，照實呈現一切的事實，以期能揭開這個兩千兩百萬人口小國的神祕面紗，將當地真實情況公諸於世。

兩位作者透過一百個問題，展現出一個大眾所不知道的北韓。書中取材來源包羅萬象，有書面資料，也有街頭隨機採訪和訪談的口語資料，所有採訪內容皆為第一手，由作者直接訪談取得。藉由本書，來破解北韓之謎。

Photo Credit: 立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航