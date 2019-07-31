一場跨領域的減塑對談——當環保系Youtuber金魚腦遇上科技大廠HP

長度可以繞地球三圈的回收塑料、重量等同347架波音747飛機的回收硬體與碳粉匣，這是國際科技大廠HP長年的努力成果；鏡頭轉換到台灣，台灣新生代Youtuber金魚腦，靠著講解環保吸管、開箱食物袋，散播環保意識的同時也創下破百萬的觀看次數。兩者的耕耘方式大不同，卻同樣為世界的未來創造「改變」。

微小之處推動改變：Youtuber金魚腦靠拍片，激起台灣人環保行動

Photo Credit: TNL Brand Studio 環保系Youtuber金魚腦在談笑間展現對環保的用心和熱愛。

目前正在環保領域奮鬥的Youtuber金魚腦，在尚未開啟拍片之路前，也只是習慣使用攜帶餐具、環保杯的平凡人。

直到她得知塑料的使用已嚴重影響全球生態—— 光是台灣，一年就創造30億支的塑膠吸管，讓她興起拍攝介紹環保吸管短片的念頭，幾支短片，就累積上百萬點閱。

「雖然環保是個很大的議題，但透過使用環保吸管這種小小的行動，總能慢慢推動一些改變。」金魚腦追憶著自己的初衷，儘管只是簡單的影片，卻扎扎實實地開始產生了影響。譬如有觀眾回應，因為她的開箱影片，讓自己開始實際參與環保行動。以一個正在進行環島的女孩為例，掀開她體積極小的包，內容物盡是環保吸管、環保杯與食物袋，影像傳播的力量，讓金魚腦又驚又喜。

而除了愛拍環保影片，相當有藝術天份的金魚腦 ，喜歡將環保理念用可愛的插畫來呈現，也有將作品列印出來的需求 ，因此工作室中的印表機就成了她的必備的工具。



「你知道一般印表機裡面的耗材，都是怎麼樣被回收的嗎？」 HP列印系統事業群耗材產品經理蕭采平在對談中拋出這個簡單的問題，卻難倒了自稱是環保系的金魚腦。而令她驚豔的是，國際科技大廠HP早已經透過旗下的產品，推動了二十多年的「地球夥伴計畫」，這項耗材回收計畫正在真實地改變這個世界。她始終認為，消費者的消費力會影響生產者的供給方式，若是企業能主動的開始重視環保則是一個相當正面的循環。

Photo Credit: TNL Brand Studio 金魚腦與蕭采平一同討論金魚腦的電繪作品。



實踐社會責任推變革：HP跑在回收最前頭，減塑同時增加世界就業機會

蕭采平跟金魚腦分享到，長年以「永續經營」為經營指標的HP，早在1990年代就開始推動「地球夥伴計畫」，即為針對銷售出去的墨水匣、碳粉匣進行回收。但如何回收的徹底、實質推動減少塑料，則是HP走在時代前端的關鍵。



比如說，HP很早就注意到海洋塑膠污染的問題，像中美洲的沿海國家「海地」，由於基礎建設落後、長年沒有乾淨飲用水，再加上2010年一場7級大地震後，人民僅能靠瓶裝水作為飲用水來源，卻衍生出龐大的廢棄塑膠瓶量，已成了加勒比海的環境污染隱憂。

HP便在海地著手回收廢棄寶特瓶、衣架的工作，從製造成分著手起，取出可利用的成分，再製成可回收的碳水匣、墨水匣；這項計畫也促使著長年處於世界貧困線下的海地，透過HP在地回收工廠，進而增加許多工作機會，使得「階級翻轉」、「減少塑料」一次達成。光以2018年的成果 —— 就有71.6萬磅（約325公噸）的「海洋回收塑膠」被再製成HP產品，真實的數字說明了HP的回收成績斐然。

再加上，海地的「地球夥伴計畫」施行，就為當地人提供了超過600個就業機會，也讓當地孩童能實踐上學的願望，這項真實的改變，震撼了遠在台灣的YouTuber金魚腦。

金魚腦透露，這也是為什麼她會選擇跟HP合作的原因。

Photo Credit: HP 海地居民靠著回收瓶子，改善環境並能讓當地的孩子們安穩地上學受教育。



「因為海地的計畫，是真的有幫助到當地人，而且回收塑料的數據是真的很驚人！」

Photo Credit: TNL Brand Studio 金魚腦與蕭采平一同探討印表機耗材該如何被正確回收。

支持著這項理念的金魚腦工作室也決定起身響應執行這項計畫，將使用過的墨水匣、碳水匣一併拿到燦坤回收。

使用HP原廠耗材，正確落實綠色循環

Photo Credit: HP HP利用封閉式循環將汙染環境的塑膠瓶及回收的墨水匣重新再製。



魔鬼藏在細節中，蕭采平談到大部分的碳粉匣以及墨水匣使用完畢仍會有10%的殘留，若不是送回原廠回收，則有再度污染土地的可能性；因此，HP的回收方式並非單純地填充再利用，而是全部銷毀後，再與回收塑料一起重新再製，目前有百分之八十的墨水匣是用回收塑料製成，HP碳粉匣更是百分之百採用回收的原料再製而成。



HP在台灣一開始只針對企業用戶回收，從2018年開始擴大到在台灣主要通路商—— 燦坤內設置「回收箱」，讓每位使用HP原廠碳水匣、墨水匣的消費者，都有機會能盡一份心力去改變環境。

「唯有走進大家日常生活的大眾科技產品，從小地方做起，才有可能真正落實所謂的『環保』」金魚腦坦言，自己無非是希望透過自身的影響力，讓更多人願意挺身而出、參與改變，更是希望能一同加入這項「愛地球、做公益」的地球夥伴計畫。

Photo Credit: TNL Brand Studio 環保系youtuber金魚腦平常也使用能夠徹底回收耗材的HP印表機。

在全球170個國家設立公司的HP，不忘自身的社會企業責任，正攜手引領每位消費者為地球做實質的改變；新世代Youtuber金魚腦，則憑著自己對大地的熱愛與影像專業，持續一點一滴的宣導「環保」，兩者在這次的對談中展現彼此自身專業領域上所推動的改變，同步為下一個未來創造「共好」世代。

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