《蜘蛛人：新宇宙》：動畫史巔峰之作，若不開除天才藝術總監將可媲美藝術品

索尼影業的《蜘蛛人：新宇宙》一上映即佳評如潮，在IMDb高達8.5分、全球票房3.75億美元。本片可說是近年最強動畫片，其創意與動畫成就發揮到極致。

這部片以布萊恩・班迪斯（Brian Michael Bendis）與莎拉・皮謝利（Sara Pichelli）創作的蜘蛛人邁爾斯（Miles Morales）為主角，講述在他的平行宇宙中，金霸王為了從其他多元宇宙帶回已過世的妻兒，打開超級對撞機，並殺了那個宇宙中的蜘蛛人，也意外地帶來其他四個平行宇宙的不同蜘蛛人，因此展開一場拯救宇宙的對抗戰。

Photo Credit: 《蜘蛛人：新宇宙》 IMDb

本片之所以一片叫好，有很大的理由。

《蜘蛛人：新宇宙》一開始找來天才Alberto Mielgo擔任前期藝術總監，他強烈的個人風格與藝術創意，讓他廣受美國動畫圈喜愛。Alberto Mielgo奠定了全片的藝術基礎，並找來了圈內頂尖的動畫人才，與多位動畫師共同製作，將本片昇華到幾乎可說影史最強的地步。

如何界定什麼是好的動畫片？大致可從幾個元素來判定：人物、聲音、劇情、畫風、創意、開創性、影響力、情感、動畫技術、美術成就等。每個創作者都想要把所有的元素做到好，但由於現實的考量而難以達成。很多時候只要做好其中幾項，就已經是成功的動畫片。

如果以美國動畫片來說，美術、技術方面大致沒問題，差別只在於風格以及細緻度。如果要把動畫片當成藝術品來製作，在美國好萊塢的製片文化下幾乎不可能達到。很多時候不是創作者無法讓作品昇華，而是製作發行時間以及預算的限制，導致最後都只能交出精緻度不足的成品。

以兩大品牌迪士尼與皮克斯來說，在近期的動畫製作上，由於兩者的技術人才有諸多重疊，所以在畫面的呈現品質上差異不大。但皮克斯有著幾乎是業界最強的劇本與人物設定，又有足夠時間去磨作品，所以普遍成績勝過迪士尼。這並非迪士尼的人才做不到，而是公司文化（雖然皮克斯已被收購，但製作上仍有一定的自主權）跟商業考量下，讓他們較難作出高度藝術性的作品。

而這種狀況也發生在《蜘蛛人：新宇宙》中。

Photo Credit: 《蜘蛛人：新宇宙》 IMDb

《蜘蛛人：新宇宙》製作前期的總監Alberto Mielgo風格獨特、才華洋溢，他全心投入，一手打造出極其絢麗精緻的影像風格，是本片的最大功臣。他所找來的頂尖高手，更是讓本片一舉突破以往動畫片的限制，使美國動畫提高到了一個高峰。

但在製作開始的兩年後，由於Alberto Mielgo過於追求藝術性，在市場與製作成本的考量上，讓索尼影業決定開除這位總監，後續找來鮑伯・培斯奇提（Bob Persichetti）、彼得・拉姆齊（Peter Ramsey） 以及羅德尼・羅斯曼（Rodney Rothman） 來完成電影。

從電影文本來看，取代Alberto Mielgo的導演們在他所打下的基礎上，加上自己的喜好和考量，扭轉了整部電影的走向。當然，最終迎來了好口碑跟高票房，但總的來說卻令人感到遺憾。

新團隊的思考方式，是把本片當成一種「漫畫再現」的挑戰，所以人物以漫畫的方式平面化，使用了最新的製作技術，讓各式手工繪製的線條、紋理、色彩，疊加在電腦生成的人物模型上，並進行修改。

另外就是取消了3D動畫中的動態模糊和相機景深，以漫畫翻閱時產生的疊影感，用四分色交錯（CMYK offsetting）的方式，做出背景模糊效果，除了焦點物之外的東西，均用此方式製造出電影該有的景深。

Photo Credit: 《蜘蛛人：新宇宙》 IMDb

而為了更逼近漫畫，團隊也以著名的漫威漫畫家Jack Kirby的「Kirby Dots」風格，用彩色小圓點來呈現動作。電影中大部分動畫都充滿了小圓點，特別是在片尾高潮的大型碰撞器打鬥。

但是，這些所加入的方式，比較像是一種市場考量式的思維。因為從電影可以看出，影片前段明顯是Alberto Mielgo的個人風格，在獨特的構圖、分鏡下，以絢麗的背景與細節，來傳達一種帶有未來科技與末日感的美，幾乎沒用到上面提到的風格，特別是四分色交錯法。

如果要找個明顯的例子來比較，那就是Netflix影集《愛x死x機器人》中的短片《目擊者》。那部片正是由Alberto Mielgo一手操刀。兩相比較可看出，《蜘蛛人：新宇宙》前半段的風格近似《目擊者》，但後半段新團隊操刀的部分，畫面精緻度下降，構圖分鏡更類似漫畫。在蜘蛛人知名的懸吊移動畫面，質感、動態與魅力遜於前半段。但也不能就此認定為沒創意或不好看，反而該說新團隊的做法，更符合蜘蛛人漫畫的風格，也是片商認為會受到觀眾與市場歡迎的方式。

Photo Credit: 《目擊者》 IMDb

但就以電影藝術性來說，開除Alberto Mielgo可說是場災難。因為電影前半段所呈現出來，讓人目不轉睛的影像畫面與節奏，就是一個把動畫片所需要的人物、畫風、創意、開創性美術成就發揮到高峰。這個狀態到了電影後段卻弱掉。並非接手的導演能力不夠，只是思維跟Alberto Mielgo不同，而畫面沒有做到極致的原因大概也跟上映時間有關，特別是最終對決場景的畫面細節，只作出了迪士尼式的水準。

但如果先不談新舊導演的差異，把《蜘蛛人：新宇宙》全片一起分析，它怎樣都算是到目前為止，動畫史上的巔峰之作。不錯的劇本、強烈的人物性格，以及極佳的動畫創作團隊，所有元素加起來，讓本片一舉超越其他動畫電影，在動畫技術上的呈現上，有許多地方將是未來動畫製作的教科書，可說是不可多得的作品。

但如果索尼影業不開除Alberto Mielgo，那《蜘蛛人：新宇宙》將可以媲美藝術品。可惜在我們這個平行宇宙中，看不到這個結果。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航