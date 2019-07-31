不該用「色情羞辱」來批判林鄭月娥對香港的壓迫

香港反送中運動越演越烈，香港政府對人民對鎮壓行動越發不人道，甚至疑似勾結黑社會武裝分子襲擊人民，導致警民對立也越來越惡劣。站在民主自由的立場，我反對林鄭月娥高壓統治香港的方式，更反對她的政權對香港人民的壓迫，來自全世界的我們都必須與香港人民站在一起，捍衛身為人類最基本的安全與自由原則。

這一次對香港政府的抗爭行動中，有些人民選擇進行反抗的方式，是將林鄭月娥的相關影片放上色情網站，這源自於雨傘運動時期，香港人民為了規避審查，將相關資訊透過色情網站傳遞給中國人民的管道，即使此種做法有正反評價，仍舊不失為人民抗爭行動一種有效的方式。

然而，在知名加拿大色情網站Pornhub上，其中有人上傳了林鄭月娥接受電視台專訪的影片，標題寫著「老女人被幹到哭」（Old woman was fucked 'til cry），上傳者還為這支影片加註老、胖、小奶與口交等標籤及分類。不僅延續了女性身體意象（female body image）所受到的男性凝視（male gaze）與父權審美之苦，更是針對年長女性的性嘲弄及厭女羞辱。

Photo Credit: 吳馨恩

這裡我們也可以參考女性主義法學家Catharine Mackinnon及女性主義文學家Andrea Dworkin的觀點，色情真正的問題並不是什麼保守道德，而是許多色情作品往往帶有對女性的偏見、歧視與仇恨，並且深化了認為女人說「不」只是欲拒還迎的強暴迷思（rape myth），因此煽動了對女性的暴力，有時甚至可以說色情作品本身就是一種厭女暴力。所以說，該影片上傳者的此種行為，不單純只是非暴力的人民反抗行動而已，同時也利用色情網站此一平台，對林鄭月娥施以厭女暴力。

當然，我們必須正視在這種做法背後，那些香港人民受壓迫無處宣洩的怒火，有些人選擇使用低成本的方式反擊強權，也就是草根且普遍地性嘲弄及厭女羞辱。好比香港反送中群眾在街頭高喊“Delay No More”與香港話的「屌你老母」有著諧音關係，作為人民對政府威權的怒吼。

可是也請不要忽略的是，無論林鄭月娥身居何種高位，甚至對人民施以殘酷地壓迫行徑，身為女性的她，仍然屬於「女人」這個受壓迫的政治群體（political group）與性別階級（gender class），因此她還是會在性別層面上受到來自父權社會的壓迫；相反地，支持香港反送中運動的男人，也仍舊處於父權社會的宰制地位，這也是為何林鄭月娥的性、外貌、年齡及其她身體狀態可以作為攻擊她的一大利器。

所以必須呼籲的是，對林鄭月娥的批判不該建立在對女人的壓迫之上，因為用既有壓迫反對另一種壓迫，一直以來都不是什麼好方法，這將會鞏固或強化現存不正義結構，所造成的社會影響依舊是不正義的。女性主義運動正不斷地進行許多修正，像是過往將少數族裔及第三世界文化等同於父權保守的種族主義，尤其是嚴重強化伊斯蘭恐懼症的歷史。

我認為有更符合平權且可行的人民反抗行動，非常值得我們去實踐，因為我誠心地相信，民主自由與性別平等與是可以同時兼顧的，彼此之間沒有孰輕孰重、輕重緩急的問題，這兩者都是我們堅信且有義務捍衛的價值。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航