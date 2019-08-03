《闇之伴走者》：傳說的漫畫家手稿，竟與35年前的長髮美女連續失蹤案有關？

文：長崎尚志

醍醐真司據守在工作室的書桌前，把上班族時代不可能擁有的大把時間，用在反思自己的前半生中。

他誠心的認為，自己在漫畫編輯上獲得好評，純粹是幸運女神的眷顧。當然，他對前公司的後進都堅稱，這是自己辛勤努力的成果，也暗示很可能他有這方面的才華……然而，原本的他是個飽食終日、精神頹靡的人，照理說不可能在社會的怒海中獲得勝利。

高中三年和大學四年——這七年當中，他本應有充分的時間去決定未來，但是醍醐既沒好好念書也沒玩樂，更沒有打工，成天無所事事的混日子。他既不想成為什麼名人，也沒有想做的事。每天穿上西裝，在清晨電車客滿的推擠中上班，向主管或客戶低頭——到了某個年紀，任誰都受不了曲意忍耐的人生。

最後，醍醐選擇了既不用穿西裝、也不用準時上班——學生之間幾乎成了都市傳說的出版界。因為讀書勉強還可以稱為一大嗜好。他投了幾家履歷，幸運的獲得大公司英人社的聘用。

幾個月的受訓期間，了解辦公環境和工作內容之後，他暗下決定，絕對不去公司的金雞母漫畫部門。因為工作忙翻天，連睡覺的時間都沒有，辦公室低級又粗魯，而且是個沒有天分或野心就活不下去的世界，實在很難長久待下去。

然而，事與願違，他配置的部門就是漫畫雜誌。後來才知道，那裡是專門把精神頹靡、古裡古怪的新人送去鍛鍊的部門——醍醐考慮兩年內就辭職求去。

但是，熬過成年禮般的嚴苛訓練之後，他獨一無二的特質，反而受到前輩的重用。對醍醐而言，那是個從一開始就賞識他的世界。漫畫家也和善的接納他，認為他是個說話頗有意思的小伙子。最後他並沒有臨陣脫逃，反而在這個業界待了二十多年。

醍醐心想，多數漫畫家喜歡自己，肯定是因為自己跟他們畫的漫畫主角很像。漫畫裡的主角大多是懶散、笨拙，性格古怪，如果沒有遇到好機會，就會成為社會的魯蛇。漫畫家從醍醐乖僻的性格中看到了角色吧。

「編輯必須具備兩種特質。」某位漫畫家說，「一是近乎迂腐的正義感。在現實的世界，沒有人會說要守護正義，但是在漫畫的世界，卻是絕對的準則。漫畫的主角必須堅守正義，如果有漫畫家敢唱反調，編輯就得使盡渾身解數，將他駁倒。」漫畫家繼續說，「第二種特質，是對漫畫心懷感恩。對曾給予我們這麼多感動，讓我們成長的漫畫，抱著必將回報的心態。如果能牢記這兩點，你就是個成功的漫畫編輯了。」

醍醐在心裡發誓，他一定要堅持保有這兩個特質。

反思半生的作業剛結束，電話響了。正好是他吃了兩國東霰本鋪的蝦味小舟，又吃了五片同品牌沙拉口味微焦米果的時候。

「我是亞本的高橋。」電話裡傳來極盡應酬的聲音。

哦，是那個人啊。醍醐想起來了。

亞本是最近頻繁在電視上打廣告的熱門遊戲公司，高橋是該公司出版部部長。從很早以前，他就說他們想做一本漫畫雜誌，自己創造漫畫角色，將它用於遊戲當中，並且向醍醐開出優厚的條件，至少兩年內保證待遇與前公司相同，問他要不要來當約聘編輯。

「所以，不知道您考慮得怎麼樣，有沒有佳音哪？」高橋問道。「我們公司的文創產業，請醍醐兄一定要助一臂之力。」

「多謝您的抬愛，但是我恐怕不能接受。」醍醐語調沉穩的說。

「嗄？」高橋大叫，似乎真的沒料到。「可是，這個條件應該很不錯了吧。我們已經為醍醐兄把條件拉高到最大程度了呀。」說到「把條件拉高到最大程度」，高橋都急得口齒不清了。

「第一，我不喜歡文創產業這個詞。」醍醐說。

「嗄？」可能覺得莫名其妙吧，高橋的語氣帶著少許輕蔑。

「漫畫的人物角色，不是誰都能操作的東西。至少，除了漫畫家本身，和參與作品極深的編輯之外……然而，你用文創產業這種詞，容易產生誰都能操作的誤解。」

「您這話什麼意思，我沒聽懂耶。」高橋說。

醍醐沒理他，繼續說道：「比如像網路相關的企業……他們可能單純的以為，漫畫不論怎麼做都好賣，所以只要把漫畫做電子出版的話，它就是很容易拉高業績的文創產業。」「什麼意思？」高橋回答：「您是說，我們把它想得太簡單，所以會失敗嗎？」

「遊戲軟體相關業或是小鋼珠公司，為了開發可以套用在本業的人物角色，所以會去挖角漫畫家或漫畫編輯，對吧？」

「你是說我們錯了嗎？」他的口氣不知是玩笑還是恐嚇。

「漫畫家苦心設計人物角色，是為了畫漫畫，他們沒有心思去考慮把人物套用在其他用途。」

「這我無法理解。」聽得到他咂舌的聲音。「畢竟過去不是有很多角色，都靠著遊戲或小鋼珠走紅了嗎？」

醍醐大大嘆了一口氣。「因為那些角色一開始根本沒想過要用在遊戲或小鋼珠上啊。」

「這有什麼差？角色就是角色嘛。」高橋的措詞漸漸帶著流氣。「只不過想個電玩可以用的角色，哪有什麼差別啊？」

「完全不一樣。」

「我覺得一樣。你何必說得那麼誇張呢？」高橋說。「而且，劈頭就說我們會失敗這種話，也太沒禮貌了吧。也不過就是漫畫嘛。」

醍醐不明白，為什麼說著說著火藥味都出來了。

聽不懂的話，再說也是對牛彈琴。

「而且，是有人說你沒工作，正在發愁，所以我們才來邀你的。」

「是誰說的？」這句話讓醍醐火冒三丈。「我有拜託人幫我找工作嗎？」

「誰……就某個人嘛。」醍醐一發脾氣，反而讓高橋稍稍冷靜下來。

「好，我直說了。」醍醐從鼻孔噴著怒氣。「我覺得你們不是把漫畫想得太簡單，而是太瞧不起它了。」

醍醐沒等對方回答就擅自掛了電話。

優希在文京區本駒込的公寓，緊鄰舊白山通，是個極便利的好地點。三十年的老房子，排水管、瓦斯管、牆壁、鋼筋，所有地方都顯得老舊，但是以她的收入和身處的狀況來考量，卻是最理想的居所。房子在公寓最後面的二樓，正好面對自行車放置場，遠離馬路的喧囂，到了夜裡十分安靜。面積有十坪大，優希利用IKEA郵購，買齊了餐桌、四張椅子、雙人床（因為體型高大）、書架、餐具架、燈具、廚房用品——等所有必需品。即使如此，由於離開時兩手空空什麼都沒帶，所以行李極少。房間雖然功能齊備，但現在仍是家徒四壁。

晚上六點半回到家，優希換上T恤、開襟毛衣、優衣庫的休閒褲，進一步調查了阿島夫人告訴她的女子失蹤事件。肚子餓了，可是冰箱裡只有飲料。她拿出薑汁啤酒，走向餐桌。

在電腦中輸入東京、女子失蹤、神隱等關鍵字搜尋，發現了「昭和迷宮黑暗事件簿」的網站。她喝了一口薑汁啤酒，點了進去。網頁出現四個消失女子的大頭照。姓名、職業，受害者失蹤日期、地區、目擊證詞、警方處理方式等都有詳細記載。

第一起案件發生在一九七三年秋天。受害者三浦惠子住在北區，三重縣人，二十四歲。自東京短期大學畢業後，在池袋的百貨公司工作，兩年後離職。她為了準備報考圖書館管理員的資格，白天在超市打工，晚間去上夜大。辭去兼職後未久即消失蹤影。因為她哥哥兩個月都聯絡不上，遂而上京尋人，失蹤案這才暴了光。

第二起案子出現在第二年。失蹤者名叫藤本明美，住在文京區，二十二歲，大分縣人。在製版所工作的她，直到九月下旬才有機會請了假，到東北去旅行。之後無假曠職了很久，同事到她家去拜訪，才證實她已經失蹤。

警方最初以為她在東北遇到了交通意外或事故，但卻發現她沒有出現在預約的旅館，也沒有上火車的形跡，因而斷定她在東京就失蹤了。

隔年的三月也發生了一宗案件。失蹤的是園田貴美子——與那部漫畫描繪的「獵物」如出一轍的女子。她二十六歲，住在豐島區，是自由接稿的德文譯者。到了截稿日沒有聯絡，發稿的公司職員到家探視，又聯絡她在石川縣的家人，由家人報警尋人。

警視廳這時才終於開始懷疑，是不是有變態狂每年都會擄走一名女子。她們的共通點是二十多歲、外地人、未婚、獨居，長相秀麗而且留著及肩長髮。沒有男友和親近的好友，總是如同神隱般突然消失身影。

七六年，北區和台東區各有一名長髮女子失蹤，警方初步研判，這兩案與先前的連續失蹤案並無關係，因為北區的失蹤者三十五歲，台東區的女子三十九歲，都偏離了模式。但是，因為媒體大作文章，警方也不得不認真投入。

開始搜查之後，發現台東區的關谷淳子已有未婚夫，失蹤前一天，對方提出分手。兩個月後，她的屍體在富士山麓的樹海被發現，也確認了她寫給家人的遺書，所以搜查小組將關谷排除在連續失蹤案之外。

而北區的辰巳晶子是公司老板，很多證人都說她的外貌看起來只有二十多歲，所以，警官們把她歸入連續失蹤案的犯行之一。

一連串的失蹤案件搜查了六年，一直沒有任何線索，警方最後停止了大規模的搜查行動。七七年以後再沒有類似事件發生，也是終結此案的一大原因。

優希瞄到了網頁最後的項目。

「媒體未發表的受害者共同特徵」

住處都在大樓二樓

都具有閱讀、看電影、單身旅行等內向性的嗜好。

然後，又看到下一段文字。

在她們失蹤前，屢屢有人目擊到一名年約二十到四十歲男人（目擊者指稱的年紀差距頗大），拿著素描簿。某雜誌的報導中記述，有目擊者瞄到素描簿的內容，說他的畫有專業的水準。

其他雜誌也指出持素描簿的男子，很有可能是漫畫家。但是沒有刊出根據或情報來源。警方是否調查過該名人物，是否列為偵查重點，結果不明。

優希也點入該網站的其他案件頁面查看，因為她考慮到網站站長有可能是這起失蹤案的相關人士。但是，他對其他發生在七○年代的離奇案件——「氰酸鉀可樂隨機殺人案」、「長岡京殺人案」、「佐賀七名女子連續勒殺案」，也都做了縝密的整理，因而斷定站長只是單純的凶案迷。

不知有沒有機會與當時偵查該案的警官接觸呢？她想當面問問對方還記得什麼線索。優希在宮城縣警局執勤只有幾年時間，東京的刑警，她一個都不認識。但是，父親倒有幾個老友在東京。大半都已經退休，他們的年紀和三十五年前偵辦此案的刑警應該差不多，警察同僚退休之後，與夥伴之間反而來往得更密切。父親的老友說不定可以找到調查當時偵查組的方法。優希追溯記憶，想到了「矢島」這個名字，父親喪禮上，一位警視廳的警部專程從東京到仙台弔祭，是叫矢島吧？住在哪兒呢？

說不定母親會知道——母親精神好的話，說不定會想起來。優希倒抽了一口氣，因為她記起今晚忘了給仙台的母親打電話。一看時鐘，晚上十點五分。

「太晚。我真是笨蛋。」

病中的母親總是九點就寢。優希看著手機嘆了口氣。

拜訪過阿島製作所的第二天下午一點，她來到了英人社大樓。早上阿島夫人來電告知，已經幫她安排好與望月專務會面。

位於千代田區神田的英人社，是一棟十層樓、氣派的大樓。七○年代初，該公司盈利大幅成長，擴大徵才之際重新改建而成。最初，它只是家在大正時代創業的小出版社，專門出版國外學術論文。到了昭和三○年代，靠著漫畫與百科辭典的熱銷，獲得雄厚的財力，陸續推出上班族走向的週刊、年輕人雜誌、時尚雜誌等刊物，多面向的發展事業，成長為日本數一數二的綜合出版社。

在服務台填好規定文件後，望月的祕書穿著制服現身，引導她到八樓的接待室。房間裡擺設了鋪著白巾的沙發和桌子，十分簡樸。牆上掛有棟方志功的版畫。

幾分鐘後，望月專務笑容滿面的出現在接待室。六十出頭，個頭比優希矮，不過在他那個世代，算是高個子了。白髮蒼蒼，稜角有形的下巴、深邃的五官，早年一定相當英俊吧，但現在只是個眉毛都白了的老爺爺。不過，他投向優希的視線謹慎銳利，似乎強力訴說他依然老當益壯。

望月一在沙發入座，便忙不迭的進入正題：「我已經從阿島夫人那裡知道了原委。」口氣中透露著無比幹勁。

「您也知道委託內容了吧。」

「妳是說那份可疑畫稿的來龍去脈是吧？」一發現來訪的客人是位年輕女士，專務的口氣立刻變得平易近人。他的嘴邊帶著應酬的笑意，「真的把當年連續失蹤案畫得很逼真？」

「是的。」

「真的有必要這麼大費周章嗎？」望月嘆了一口氣。「夫人，呃不，社長也真是的，那種煩雜的瑣事，別理它就行了嘛。」

「社長並不這麼認為。」

「哪，我問妳，那份稿子會不會在哪裡登過了？」

「社長說，是未發表的稿子。」

「要不然，就是阿島畫來自娛的稿子？」

職業漫畫家不會為了自娛畫漫畫——這句話哽在喉頭，沒說出來。

望月拿起桌上的茶杯，大聲的呷了一口。沒想到他連喝茶都這麼性急。「不可能吧。阿島怎麼可能牽扯到那種犯罪案。」他把茶杯放下。

「是啊，我也認為不可能。筆觸雖然唯妙唯肖，但是社長說，對白的筆跡不是阿島老師的。」

「既然如此，就無所謂啦。這樣還要請妳調查？」看著優希的臉上，只有眼睛不帶笑意。

「對。」

「出版阿島文哉全集的想法，是我主動開的口。現在若是傳出什麼奇怪的謠言，可就傷腦筋啦。」望月晃了晃上身，霎時讓人聯想到小孩或是黑猩猩。

「您對那份畫稿有沒有想到什麼線索？」

「完全想不到。」望月把頭歪到一邊。「很久以前，我們也有過作家與編輯的關係，但是時間短暫，並沒有那麼熟。」

優希明白，望月是在暗暗的告訴她，自己只想出版全集，無意涉入太深，也不想捲入這場紛爭。

「能不能請您幫我介紹阿島老師歷代的執行編輯呢？」

「這個嘛，晚年時代那位編輯什麼都不知道吧。至於以前的執編嘛……」望月故意頓了頓，明明早已決定要怎麼說，卻還要裝腔作勢一番。「有的已經退休，幫不上忙吧。」

果不其然的回答。

「另外，聽說妳希望我介紹一位嫻熟漫畫的編輯？」

本以為就要送客走人了，沒想到望月對這個要求卻聽了進去，這讓優希有些訝異。「第一步，我想先確定那份畫稿究竟是阿島老師親筆，還是徒弟畫的。另外，就是查出繪製的時間。」

「即使是漫畫編輯，恐怕也不知道這一點吧。不過，我可以介紹一個人給妳。幾年前他從我們公司離職，現在自由接稿。」

「麻煩您了。」

「不過呢，」望月的眼光與優希相對，這次，他的眼睛也笑了。「那傢伙性情十分古怪。」

「沒關係。」優希決定豁出去了。

「是一個叫醍醐真司的人……」

書籍介紹

本文摘錄自《闇之伴走者：漫畫編輯的推理事件簿》，天培出版

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作者：長崎尚志

譯者：陳嫻若

「我自有屬於我的正義……但是這份正義，絕非世人所能容許」

傳說的漫畫家手稿，竟與三十五年前的長髮美女連續失蹤案有關……

前警察水野優希與前漫畫總編輯醍醐真司聯手出擊！

活躍了半世紀的漫畫名家阿島文哉逝世後，遺孀與出版社想幫他出版全集，整理文稿時發現一篇未發表的原稿。畫風極似阿島文哉，但故事情節卻叫人反胃。主角是自稱漫畫家的男人，跟蹤並擄掠、殺害美麗的年輕女子，驚悚而寫實，且竟然牽扯到三十五年前連續女性失蹤案。

負責調查的前警察水野優希主要解決雜誌社或書店的糾紛，但卻對漫畫一竅不通，因緣際會下，求助長相、個性都極古怪的前漫畫編輯醍醐真司，他也是漫畫江湖中大家公認的超級編輯。他們唯一的線索只有那份未屬名的稿子，兩人如何從中找到蛛絲馬跡，挖掘真相？醍醐的漫畫專業讓水野大開眼界，原來漫畫編輯不是一般人想像的那樣簡單！可是她沒想到的是，自己也一步步成為「獵物」，危機四伏。

漫畫世界中不可或缺的正義與信義，究竟能否讓兩人完成任務，安全脫身呢？

本書特色

改編為日劇《闇之伴走者》，且因廣受好評而有第二季《總編輯的條件》。

長崎尚志寫出了漫畫編輯的高度與深淵，跟漫畫家之間的愛恨情仇、相互共生的關係，就像馬拉松的陪跑者（伴走者），漫畫編輯也對漫畫家與其作品之所以誕生，背後最重要的推手。

在《校對女王》、《重版出來》之後，還有熱血漫畫編輯化身成偵探！不只從手稿中破解案件，更讓一般讀者清楚了解漫畫編輯的角色，與漫畫家之間如何相輔相成，認識從未想像到的漫畫創作世界。

Photo Credit: 天培出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰