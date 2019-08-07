《我不漂亮》：「你好漂亮」就跟毒品一樣，越想聽到就會越在意外表

文：裴銀貞（Lina Bae）

「漂亮」不是一種稱讚

有人會喜歡被人品頭論足嗎？

但是我們卻時時刻刻在「議論別人」。

尤其關於外表。

長得醜、長得不好看、很胖、身材不怎麼樣。

—很黑、皮膚很髒、痘痘肌、雀斑多。

髮質差、髮量少。

眼睛小、眼睛看起來很凶、看起來好像沒眉毛。

鼻子塌、朝天鼻、鼻孔大。

法令紋很深、嘴唇很薄、牙齒不整齊。

沒有人聽到這些話會覺得開心，

先不管這些是「事實」與否，但挑這些來說不是很卑鄙嗎？

另外還有一種稱讚不能說，

就是「漂亮」這個詞。

好漂亮、好苗條、好美。

皮膚好白好美、陶瓷肌。

髮質好柔順、髮量茂密。

雙眼皮好漂亮、睫毛跟洋娃娃一樣。

鼻子好挺。

嘴唇好性感、牙齒好整齊。

我在加拿大生活的時候，

有一次對朋友說：「你真的好漂亮。」

但是卻因為要解釋為什麼這麼說而冒了一身冷汗。

因為朋友覺得很唐突又感到不開心。

可是我說的明明是稱讚啊？我覺得很奇怪，

但是「漂亮」其實是一種評價。

而且還是極為失禮的評價。

有一次和我感情很好的姊姊

曾經對我抱怨她覺得在公司心很累。

她說她很討厭公司的人跟她說「你好漂亮」

「大美人」「越來越漂亮囉」，因為讓她心情很差。

我那時想說：「姊有事嗎？這不是稱讚嗎？」

但其實另有內情。

她待的公司很小，員工不到十個人，

除了姊姊，大部分都是年紀相差十歲以上的男人。

或許大家會想，可也還是稱讚啊？有什麼好不開心的。

那麼，如果是像下面這樣的話呢？

「美女給的咖啡喝起來就是不一樣啊。」

「我們公司要是沒有○○○，上班還有什麼滋味啊。」

「長這麼漂亮，一定可以嫁個好老公！」

姊姊說這不是在評價工作能力而是外表，

感覺自己被性物化。

她真的非常非常討厭這種感覺。

如果想要稱讚別人，

我們不要稱讚他天生的外表，

請稱讚他的能力、努力吧。

當然我也常看到漂亮的人

就會反射性地脫口而出：

「哇！你真的好漂亮！」⋯⋯

所以在指責別人前，我應該先從我自己做起。

你好漂亮是一種毒藥

你好漂亮這句話就跟毒品一樣，

越是想聽到這句話，就會越在意外表。

甚至若不滿意鏡子裡自己的樣子，

還會因此而感到憂鬱。

你好漂亮這句話甚至會加重人對外表的執著。

讓人花更多心思在自己的外表上，

對美妝趨勢會更敏感，

嚴重的話，會覺得自己得擁有所有的化妝品，

於是買得更多，用得更凶。

妳好漂亮這句話也改變了我的生活。

為了想聽到人家稱讚自己漂亮而批評、作踐自己。

對我來說，稱讚外表比貶低外表更像毒藥。

哇，眼睛真的好漂亮！

只要瘦下來，真的會很漂亮！

聽到這些話，就會讓我覺得，

原來漂亮才有人愛，所以我想變得更漂亮。

如果不漂亮就沒有價值。

那麼我是一個沒用的人嗎？

好，那我要更努力打扮才行。

我以為只有我這麼想，

但是當我開始經營YouTube後，

我發現真的有很多人跟我有一樣的想法，

讓自己的存在變得更狼狽的想法。

所以我的結論如下：

你很漂亮＝毒藥。

稱讚外表並不是稱讚。

我們該看的是對方有什麼能力，能完成什麼事，

並且為他的可能性鼓掌。

不，其實也不必刻意為此稱讚他，

只要相信他、關注他，這樣就夠了。

有女兒的父母有兩種選擇，一是告訴她如果想變幸福就要減肥，另一個則是了解女兒的潛力。——羅賓・西爾維曼（Robyn Silverman）

Photo Credit: 大田出版

書籍介紹

本文摘錄自《我不漂亮：外表決定一切，但我決定我自己》，大田出版

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作者：裴銀貞（Lina Bae）

譯者：曾晏詩

因為醜陋的外表，讓我難以平凡度日。別人冰冷的視線，讓我想找個角落躲起來。為了生存，我積極化妝，為了找到自我，我開始卸妝……——作者裴銀貞

卸妝的同時我下定決心，

不再因為他人的視線，鄙視自己，

浪費時間讓自己變得越來越渺小！

小學三年級被男同學罵「死肥豬，自殺吧！」她又氣憤又委屈，企圖結束生命。（沒有人一出生就是胖子，到底我做錯了什麼？）

每個人都想變漂亮，想變得受歡迎，她開始化妝，上傳YouTube，大家看到她的臉，攻擊語言沒停過。（你超醜的！髒了我的眼睛。長這麼胖待在家裡就好，幹嘛跑出來……）

以為化了妝會幸福，努力減肥會快樂，但越化越痛苦，也常常餓了一整天，卻在凌晨暴飲暴食。瘦了二十公斤，又反彈三十公斤……（我想當演員，想實現夢想，然而外表和身材成為最殘酷的絆腳石。）

到底要瘦到什麼程度才會漂亮？要在臉上化多少妝才會漂亮？如果每天討厭自己，誰會喜歡你？如果每天活在被評價的地獄，自信的天堂何時才會來臨？

一個掙脫「我不漂亮」枷鎖的真實故事。主角裴利娜是每一個人尋找自我的縮影，一路受到社會價值的歧視與霸凌，但在謾罵之中，仍有微小的聲音支持她，鼓勵她，甚至被她的勇氣安慰與療癒。也許你無法改變「外表決定一切」的框架，但只要「我決定我自己」，誰都無法傷害你了。

《我不漂亮》有作者對於自身價值的掙扎──

「當我開始化妝後，很常聽到這些稱讚和鼓勵。這些話對我來說是很大的力量，讓我產生了自信，也讓我深刻學到尊重自己的方法。感覺我好像成為很有價值的人。」

「我遇到了一個根本的問題。為什麼我會把化妝當作興趣？為什麼化妝是我表現自己的方式？一直以來我以為化妝會讓我心情變好，是化妝拯救了我，是化妝讓我的自信感重生。但是，如果這一切並非是我自主選擇的呢？」

「如果減肥、化妝都不是為了自己而做，而是因為別人的視線，是因為不想被別人罵，所以才減肥、才化妝的呢？一想到我之所以這麼努力，都是在否定我自己真實的長相，我突然恍然大悟。所以我現在，決定要卸妝了。」

Photo Credit: 大田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航