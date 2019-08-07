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《我不漂亮》：「你好漂亮」就跟毒品一樣，越想聽到就會越在意外表
我們想讓你知道的是
你很漂亮＝毒藥。稱讚外表並不是稱讚。我們該看的是對方有什麼能力，能完成什麼事，並且為他的可能性鼓掌。不，其實也不必刻意為此稱讚他，只要相信他、關注他，這樣就夠了。
文：裴銀貞（Lina Bae）
「漂亮」不是一種稱讚
有人會喜歡被人品頭論足嗎？
但是我們卻時時刻刻在「議論別人」。
尤其關於外表。
- 長得醜、長得不好看、很胖、身材不怎麼樣。
- —很黑、皮膚很髒、痘痘肌、雀斑多。
- 髮質差、髮量少。
- 眼睛小、眼睛看起來很凶、看起來好像沒眉毛。
- 鼻子塌、朝天鼻、鼻孔大。
- 法令紋很深、嘴唇很薄、牙齒不整齊。
沒有人聽到這些話會覺得開心，
先不管這些是「事實」與否，但挑這些來說不是很卑鄙嗎？
另外還有一種稱讚不能說，
就是「漂亮」這個詞。
- 好漂亮、好苗條、好美。
- 皮膚好白好美、陶瓷肌。
- 髮質好柔順、髮量茂密。
- 雙眼皮好漂亮、睫毛跟洋娃娃一樣。
- 鼻子好挺。
- 嘴唇好性感、牙齒好整齊。
我在加拿大生活的時候，
有一次對朋友說：「你真的好漂亮。」
但是卻因為要解釋為什麼這麼說而冒了一身冷汗。
因為朋友覺得很唐突又感到不開心。
可是我說的明明是稱讚啊？我覺得很奇怪，
但是「漂亮」其實是一種評價。
而且還是極為失禮的評價。
有一次和我感情很好的姊姊
曾經對我抱怨她覺得在公司心很累。
她說她很討厭公司的人跟她說「你好漂亮」
「大美人」「越來越漂亮囉」，因為讓她心情很差。
我那時想說：「姊有事嗎？這不是稱讚嗎？」
但其實另有內情。
她待的公司很小，員工不到十個人，
除了姊姊，大部分都是年紀相差十歲以上的男人。
或許大家會想，可也還是稱讚啊？有什麼好不開心的。
那麼，如果是像下面這樣的話呢？
「美女給的咖啡喝起來就是不一樣啊。」
「我們公司要是沒有○○○，上班還有什麼滋味啊。」
「長這麼漂亮，一定可以嫁個好老公！」
姊姊說這不是在評價工作能力而是外表，
感覺自己被性物化。
她真的非常非常討厭這種感覺。
如果想要稱讚別人，
我們不要稱讚他天生的外表，
請稱讚他的能力、努力吧。
當然我也常看到漂亮的人
就會反射性地脫口而出：
「哇！你真的好漂亮！」⋯⋯
所以在指責別人前，我應該先從我自己做起。
你好漂亮是一種毒藥
你好漂亮這句話就跟毒品一樣，
越是想聽到這句話，就會越在意外表。
甚至若不滿意鏡子裡自己的樣子，
還會因此而感到憂鬱。
你好漂亮這句話甚至會加重人對外表的執著。
讓人花更多心思在自己的外表上，
對美妝趨勢會更敏感，
嚴重的話，會覺得自己得擁有所有的化妝品，
於是買得更多，用得更凶。
妳好漂亮這句話也改變了我的生活。
為了想聽到人家稱讚自己漂亮而批評、作踐自己。
對我來說，稱讚外表比貶低外表更像毒藥。
- 哇，眼睛真的好漂亮！
- 只要瘦下來，真的會很漂亮！
聽到這些話，就會讓我覺得，
原來漂亮才有人愛，所以我想變得更漂亮。
如果不漂亮就沒有價值。
那麼我是一個沒用的人嗎？
好，那我要更努力打扮才行。
我以為只有我這麼想，
但是當我開始經營YouTube後，
我發現真的有很多人跟我有一樣的想法，
讓自己的存在變得更狼狽的想法。
所以我的結論如下：
你很漂亮＝毒藥。
稱讚外表並不是稱讚。
我們該看的是對方有什麼能力，能完成什麼事，
並且為他的可能性鼓掌。
不，其實也不必刻意為此稱讚他，
只要相信他、關注他，這樣就夠了。
有女兒的父母有兩種選擇，一是告訴她如果想變幸福就要減肥，另一個則是了解女兒的潛力。——羅賓・西爾維曼（Robyn Silverman）
書籍介紹
本文摘錄自《我不漂亮：外表決定一切，但我決定我自己》，大田出版
＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。
作者：裴銀貞（Lina Bae）
譯者：曾晏詩
因為醜陋的外表，讓我難以平凡度日。別人冰冷的視線，讓我想找個角落躲起來。為了生存，我積極化妝，為了找到自我，我開始卸妝……——作者裴銀貞
卸妝的同時我下定決心，
不再因為他人的視線，鄙視自己，
浪費時間讓自己變得越來越渺小！
小學三年級被男同學罵「死肥豬，自殺吧！」她又氣憤又委屈，企圖結束生命。（沒有人一出生就是胖子，到底我做錯了什麼？）
每個人都想變漂亮，想變得受歡迎，她開始化妝，上傳YouTube，大家看到她的臉，攻擊語言沒停過。（你超醜的！髒了我的眼睛。長這麼胖待在家裡就好，幹嘛跑出來……）
以為化了妝會幸福，努力減肥會快樂，但越化越痛苦，也常常餓了一整天，卻在凌晨暴飲暴食。瘦了二十公斤，又反彈三十公斤……（我想當演員，想實現夢想，然而外表和身材成為最殘酷的絆腳石。）
到底要瘦到什麼程度才會漂亮？要在臉上化多少妝才會漂亮？如果每天討厭自己，誰會喜歡你？如果每天活在被評價的地獄，自信的天堂何時才會來臨？
一個掙脫「我不漂亮」枷鎖的真實故事。主角裴利娜是每一個人尋找自我的縮影，一路受到社會價值的歧視與霸凌，但在謾罵之中，仍有微小的聲音支持她，鼓勵她，甚至被她的勇氣安慰與療癒。也許你無法改變「外表決定一切」的框架，但只要「我決定我自己」，誰都無法傷害你了。
《我不漂亮》有作者對於自身價值的掙扎──
- 「當我開始化妝後，很常聽到這些稱讚和鼓勵。這些話對我來說是很大的力量，讓我產生了自信，也讓我深刻學到尊重自己的方法。感覺我好像成為很有價值的人。」
- 「我遇到了一個根本的問題。為什麼我會把化妝當作興趣？為什麼化妝是我表現自己的方式？一直以來我以為化妝會讓我心情變好，是化妝拯救了我，是化妝讓我的自信感重生。但是，如果這一切並非是我自主選擇的呢？」
- 「如果減肥、化妝都不是為了自己而做，而是因為別人的視線，是因為不想被別人罵，所以才減肥、才化妝的呢？一想到我之所以這麼努力，都是在否定我自己真實的長相，我突然恍然大悟。所以我現在，決定要卸妝了。」
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航