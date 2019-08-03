周芬伶《小說與故事課》：如果其他小說是講究「漸悟」，極短篇講求的是「頓悟」

文：周芬伶

極短篇的分類

在一九一五至一九二○年前後，一種非常迷你的小說出現在報刊，作為報屁股或花邊使用，因此有人稱之為花邊小說、迷你小說、小小說。在各國出現的型態有些差異，在法國都是一些搞藝評的人，隨著現代藝術的興起，也想打破小說的傳統，當時小說不是長篇就是短篇，於是出現小說的實驗，譬如有人在報紙發表「六行體」，法文的六行，翻譯成中文只有一、兩行，其中描寫一個人在送葬隊伍中哭得很傷心，結果才走到一半，就死在路上。又寫一個小偷闖空門，偷走所有東西，卻忘記偷走他自己：又有人寫一個乞丐死後，人們在他的床底下找到許多錢。

另有一個人寫《連載小說又一章》，寫一個名叫羅伯特的人，他總喜歡教人怎麼穿，自己卻穿得很差；教人怎麼吃，自己卻常亂吃；他常開了很遠的車去看一個人，跟他說某某人很想念你，他整天忙得團團轉，其實他一個朋友也沒有。這些新型態的小說，引起許多人關切與討論。俄國屠格涅夫，他過世之後，留下許多又像詩又像散文的短稿，自題為「散文詩」，裡面有一則寫一個獵人帶著獵狗到森林中打獵，走了許久都沒看到獵物，忽然獵狗激動起來，前方樹上有個鳥巢，一隻雛鳥學飛時掉下來，獵狗興奮想撲過去，這時母鳥以很勇猛的姿態飛下來，想救雛鳥，獵狗退卻後退幾步，獵人想，小鳥與獵狗，體積與力量何其懸殊，然而母鳥護子的氣勢驚人，讓獵狗也不敢侵犯，那是母愛的力量吧！

另一篇寫一艘輪船航海已很久，海上忽起大霧，感到憂鬱孤獨的旅人走到甲板上，看見一隻被鐵鏈鎖住的猴子，牠的眼睛中也有著跟他一樣的憂鬱孤獨，看來就像人的眼睛，旅人不禁抱住猴子，相互慰藉。作者這時又發了議論，他說人與動物並無不同，所有有靈都是一體。這些富於詩意的短文，有情節，且在結尾特別有力，應該也是極短篇的一種。許多大小說家也寫這種短故事，如杜斯妥也夫斯基、川端康成。

另一個極短篇之王是奧亨利，他一生寫過幾百個短故事，情節富於巧思，著名的有〈聖誕禮物〉、〈一片葉子〉……等，常被收入國文課本中，他早年因債務入獄，幸好遇到一個改變他的典獄長，為了紀念他，故名O‘henry，也寫了一些罪犯與典獄長的故事。小時候讀過一篇描寫一個很會開鎖的小偷，被關後逃，改名重新作人，典獄長天涯海角地追捕他，在他正要與銀行家女兒結婚的當天，典獄長打算逮捕他，他也認出他，沒想到婚禮之前，花童不見了，她因貪玩把自己鎖進保險箱，逃犯明知這樣等於暴露自己，為了救人，他還是當眾表演高超的開鎖術，然而典獄長卻沒逮捕他，只留下一張字條，上書以前的那個犯人已經不再，他要離開了，祝新婚快樂！

雖然極短篇還在發展中，也還未理論化，綜合以上，至少可分為三類：

戲劇式：以奧亨利的極短篇為代表，通常具有新穎的故事理念、嚴謹的結構、突爆或驚愕的結局。 散文詩式：看來既像散文又富於詩意，然有個引人深思的結尾。 實驗式：形式較特異，充滿實驗精神，如〈六行體〉。

有些人認為極短篇難寫，說寫信容易，發電報難，其實，極短篇很適合作小說的入門，因一般人寫小說喜歡從自身寫起，而極短篇大多寫他人的故事，我們在生活上也常遇見，令人意外或驚奇的事，它的題材太小，不夠寫短篇，也不能寫成散文或短詩，那它就適合作極短篇處理，好的極短篇，用說的一樣精彩，可以先說給人聽，如果沒有驚喜或老梗，就算了。

延伸閱讀：

川端康成《掌中小說》 奧亨利《短篇小說集》

極短篇的美感與藝術特徵

極短篇是因應快速的社會產生的「快餐文學」，它形製短小，它必須短小，現在的讀者都很聰明，小說看了頭就知道結尾，你必須在他們還未想到之前，來個當頭棒喝，如果其他小說是講究「漸悟」，極短篇講求的是「頓悟」。它追求的美感是：

1. 速度感

高速會帶來快感，當我們坐雲霄飛車時，當速度超過預期，會讓我們感到快感，極短篇短的只有幾十個字，當然要求節奏快，情節的動作快到超出預期。

2. 渲染的美感

是類似毛筆點狀暈開，不斷擴散的效果，極短篇的重點在結尾，前面是埋筆，後面有餘韻者為最佳。

3. 高潮等於結尾

短篇的結構是頭——中——尾，高潮位於結尾之前，而極短篇往往在高潮時收束。

極短篇的迷信

1. 時空不能太大

雖然極短篇的格局小，但並非如短篇一樣追求單一效果，有時也能處理較大的時空，如契訶夫的〈賭〉，寫在一個宴會中，銀行家與律師辯論死刑與無期徒刑哪個較不人道，律師堅持死刑不人道，應該廢除：銀行家堅持長期坐牢更不人道，兩個人越吵越凶，律師說：「那我們來打個賭，如果我能關二十年，你全部的財產給我。」銀行家說好，於是律師被關進銀行家的花園後的小房子，第一年律師過得很開心，唱歌、看書、寫信……做了許多他平常想做而不能做的事，第二到十年他看遍所有的書籍，不懂的學科更要讀，十年之後陷入痛苦，躁動，這時他要求看神學與宗教的書籍，之後變得很安靜，到二十年期限快到時，銀行家開始緊張，想到他將失去所有財產，起了殺心，他在一個深夜偷偷進入關律師的房子，二十年了，房子髒亂布滿蛛網，律師趴在桌上睡著了，他的頭髮很長而且都白了，瘦到像一具骷髏，他正在寫些什麼，而且寫完了，上面寫「你們這些虛妄浮華的世人，我看透一切的虛偽與欺騙，除了真理，再也沒什麼能打動我……為了表明我對俗世的厭棄，在二十年期滿前一刻，我將逃出這房子。」銀行家看了，羞愧地偷偷走出房子，果然在二十年期滿之前，律師從窗口逃走了。

這篇的時間跨越二十年，但從藝術特徵來看，還是一篇精彩的極短篇。所有的小說類型，不應以字數論，而應以藝術特徵來論。

2. 最好不要寫靜態的回憶

極短篇也能處理靜態的回憶，如〈事後〉，描寫一個父親正在看一本童話故事，回想起不久前，小女兒站在書房門口說：「爸爸，你給我念這個故事好嗎？」他正埋在工作堆中，頭也不抬地說：「爸爸正在忙，下次再念！」過了一陣子，他抬頭看見女兒沒走，又說：「我已經等好久，可以給我念這故事嗎？」他說：「不行，真的，下次，我答應你。」「一定喔！」女兒終於失望地走了。這時妻子走進來說：「該出發了，女兒的葬禮要開始了！」他說：「再等我一下，讓我念完這個故事，很久很久以前……」

可見，回憶只要不要太靜態，也是可以寫成極短篇。

3. 一定要有突爆或驚愕的結局嗎？

有些極短篇讀來像散文，只是也有個有餘韻的結尾，如川端康成的〈百合子〉，他描寫百合子喜歡一個人時，希望變得跟對方一模一樣，小學時她喜歡的同學家境不好，鉛筆削到剩一小截還在寫，她故意把鉛筆切斷，也用一小截寫字；中學時她喜歡雪子，她在冬天，臉凍得紅通通的，為了跟她一樣，她每天用冰水洗臉，把臉凍得紅通通的：等到她結婚後，她也學著丈夫抽菸、穿襯衫，講話粗裡粗氣，丈夫生氣，警告她不能這麼做。不能跟愛的人一樣，百合子覺得好寂寞，於是她常到教堂，對上帝禱告，現在她只能愛上帝了，她對上帝說：「我愛你，請讓我變得跟你一樣！」於是百合子就變成百合了！

這個散文詩似的極短篇，讀來像散文，雖有個魔幻的結局，但也不是突爆，驚愕感也還好。

4. 一定要有嚴肅的主題嗎？

有些極短篇只為令人莞爾一笑，如〈衣冠造人〉，寫的是一群小偷闖空門，一個人在外面把風，穿著警察的衣服假裝巡邏，走著走著，對面來了一個真警察，他硬著頭皮跟他打招呼，居然沒被認出來，他太自得了，覺得自己就像真的警察，於是開始做些警察會做的事，指揮行人過馬路，扶著老婆婆過街，甚至忘了她提包中的皮夾。等兄弟們洗劫完出來說：「成了，快走！」他拿著槍指著他們說：「你們這群強盜，我以警察的名義逮捕你們！」

像這樣引人發笑的極短篇也不少，但不要把極短篇寫成笑話，其差別在極短篇的重點在捕捉人性的微妙，而笑話只是為了讓人發笑。其他的迷信像：極短篇比小說更難寫，極短篇一定要有新穎的故事意念……，這些其實都可以打破，譬如舊瓶裝新酒，或只是一個簡單的人物素描、一段對話就能構成極短篇。

延伸閱讀：

《極短篇》，聯經 愛亞、袁瓊瓊極短篇集

極短篇的魅力——談戲劇性轉折與突爆

短篇之王有三個：契訶夫與奧・亨利，莫泊桑，之前我們介紹莫泊桑、奧亨利，這次介紹契訶夫，他不僅是短篇小說之王，還是極短篇之王。奧亨利專寫極短篇，契訶夫中篇、短篇、劇作皆傑出。甚至有評論家說，契訶夫的一兩篇經典，拿莫泊桑全部的作品來換，也不為過。紐西蘭短篇小說家凱薩琳・曼斯菲爾德甚至曾說：「如果法國的全部短篇小說都毀於一炬，而〈苦悶〉留存下來的話，我也不會感到可惜。」

〈苦悶〉就是這樣傑出的極短篇，描寫一個拉車的車夫想向人訴說兒子昨天才死的悲傷，乘客沒人要聽，連僕人也不想聽，最後只有向自己的馬訴說。故事之前有一句序言：

我向誰去訴說我的悲傷……。

在一個雪夜中，剛死了兒子的車夫，想對乘客訴說自己的苦悶，卻一而再再而三地受到拒絕，情節大多由對話與動作構成，然對車夫的心理描寫很細膩：

約納回過頭去瞧著乘客，努動他的嘴唇。……他分明想要說話，然而從他的喉嚨裡卻沒有吐出一個字來，只發出噝噝的聲音。 「什麼？」軍人問。 約納撇著嘴苦笑一下，嗓子眼用一下勁，這才沙啞地說出口：「老爺，那個，我的兒子……這個星期死了。」 「哦！……他是害什麼病死的？」 約納掉轉整個身子朝著乘客說：「誰知道呢，多半是得了熱病吧……他在醫院裡躺了三天就死了……這是上帝的旨意喲。」 「你拐彎啊，魔鬼！」黑地裡發出了喊叫聲。「你瞎了眼還是怎麼的，老狗！用眼睛瞧著！」 「趕你的車吧，趕你的車吧……」乘客說，「照這樣走下去，明天也到不了。快點走！」 總是這樣被無情地拒絕，越被拒絕越渴望訴說「他渴望說話。他的兒子去世快滿一個星期了，他卻至今還沒有跟任何人好好地談一下這件事……應當有條有理，詳詳細細地講一講才是……應當講一講他的兒子怎樣生病，怎樣痛苦，臨終說過些什麼話，怎樣死掉……應當描摹一下怎樣下葬，後來他怎樣到醫院裡去取死人的衣服。他有個女兒阿尼霞住在鄉下……關於她也得講一講……」就在他絕望之時，他對馬說話，本只想問牠吃草吃得好嗎？不知不覺就把想講的話全部對牠講。

全篇約三千多接近四千字，為什麼說它不是比較短的短篇呢：因為它的藝術特徵較接近極短篇。小說的分類不是按字數分，而是看它的藝術特徵。

極短篇是小說中較新的文類，因還未理論化，因此大家都各說各話，未有定論。極短篇的興起跟一次世界大戰之後的現代主義藝術有關，是對傳統小說的反動，更由於報刊雜誌對短小輕薄的作品有需求，常是當花邊或報屁股使用，因此有人稱它為「花邊小說」，大陸稱「微型小說」，日本稱「掌中小說」，晚年的川端康成、屠格涅夫都熱愛此文類，也出過集子，屠格涅夫那本叫《散文詩》，因為編輯不知如何命名。

極短篇一定得短，短到你還沒意識到它就結束了，像當頭棒喝一樣讓人頓悟，速度感與渲染效果是它的特徵。大略可分為三類：戲劇性的、散文詩性的、實驗性的。這篇是戲劇性的，它具有新穎的意念、嚴謹的結構與突爆或驚愕的結局。當馬夫約納苦悶到極點，轉而對馬訴說時，他得到解救，讀者得到的是驚愕，同時也被解救。在閱讀過程中我們溶入他那濃得化不開的悲傷，就在絕路時峰迴路轉。這是戲劇性極短篇的經典之作。

相關書摘 ►周芬伶《小說與故事課》：早期的小說大多是全知全能，慢慢出現「有限度的觀點」

書籍介紹

本文摘錄自《小說與故事課》，九歌出版

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作者：周芬伶

小說死亡了嗎？

周芬伶說：「小說沒有死，只是在轉化，寫作的人不但沒減少，還在增加 。」

長年致力於創作與教學的周芬伶，為了愛寫小說、愛看小說的讀者，以簡潔輕鬆的筆調，爬梳古今中外名著與創作理論，寫出易讀易懂的《小說與故事課》，是進入創作小說的必修課。

她從小說的定義開始，逐一抽絲剝繭，往上回溯，故事的起源是在火爐邊說故事，如為人所熟知的《天方夜譚》；說的故事加油添醋後，逐漸成為寫定的小說。進而有短篇小說始祖薄伽丘《十日談》、長篇之祖塞萬提斯《唐吉軻德》和中國《三國》、《水滸傳》、《紅樓夢》問世，讓小說有的廣大的讀者，也成為重要的文體。

她從作品中探究小說的原型、發展，還有故事和小說的差異，並舉例和賞析作品。她從自身創作經驗和輔導學生創作中，給予許多創作小說的入門建議，如從極短篇練習，先用說別人的故事開始，說得精彩，寫得就一樣精彩。對有志於撰寫長篇或大長篇的人，提醒創作時要注意與撰寫短篇的不同之處，如短篇是集中放大的望遠鏡，而長篇則是微觀的顯微鏡，她拆解小說元素，從人物刻劃、情節發展、對話、場景、敘述觀點、主題等，掌握小說創作技巧與竅門，也旁及少年小說創作，運用賞析作品〈怪咖少年〉詳細解構情節大綱，分段解說創作重點。為有志於創作或喜歡閱讀的人，打開小說創作的大門。

本書特色

周芬伶以自身創作經驗與創作教學，引領讀者進入小說和故事創作的世界，從文體的起源、發展到創作，逐一詳細解說，並賞析古今中外不同作品，一窺小說與故事創作的堂奧。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰