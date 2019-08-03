周芬伶《小說與故事課》：早期的小說大多是全知全能，慢慢出現「有限度的觀點」

文：周芬伶

觀點

Point of view或view Point說的是一種敘述角度，可以說小說作者立下的書寫限度與向度，一個事件從不同人的角度來敘述會大不相同，如一場車禍，肇事者、受害者、警察、目擊者的敘述很不一樣，你只能選擇一個。早期的小說大多是全知全能觀點，但偏偏全知全能是最不自然的，有誰能自由進出每個人的內心呢？於是慢慢出現有限度的觀點，較常出現的觀點有以下五種：

1. 全知全能

如上帝一般無所不知，他能進入每個人的內心，優點是能寫活較多人物，缺點是結構會分裂，不能集中，較適合長篇使用。

2. 第三人稱限制觀點

如白先勇《金大班的最後一夜》，從金大班的觀點出發，裡裡外外，充足的外在描寫與心理描寫，從她的視角寫活許多舞女，最鮮活的當然是她自己。第三人稱限制觀點優點是能集中寫活一個人物，缺點是其他人物較模糊，在短篇小說使用最好不過。

3. 第一人稱觀點

用「我」作為敘述，自然、親切，但這個人不能太聰明也不能太笨，自卑與自傲都會讓人無法接受，如非討喜的人物，最好不要。像貝婁的《傻子金寶》採用第一人稱敘述觀點，他是個傻子，但他單純而具有奇異的智慧，情節大約是這樣：

我是金寶，大家都叫我傻子金寶，我們村的人除了牧師，都騙過我，連牧師的女兒有一次跟我說，金寶，我爸說親吻教堂的牆壁可以得到拯救。當我去吻被陽光曬得熱騰騰的牆，一群人突然出現圍著我大笑，包括牧師的女兒。等到我到了結婚年齡，許多人都搶著給我作媒。每一個都說長得很美，結果都醜爆了，其中大家一致推薦一個女人，長得還不賴，他們說她是世上最美的女子，品性又貞潔，於是我們結婚了，結婚才六個月，她生了個小孩，說是早產兒，我很愛孩子，接連又生了幾個。在麵包店工作有個師弟，他特別照顧我，我常託他帶麵包回去給妻子與孩子吃，有一次回家拿東西，進房時看見妻子與師弟睡在一起，這時妻子過來摸我的頭說：「金寶，外頭太陽太大，你熱壞了，你看到幻影，房子裡什麼都沒有喔！」房子裡果然什麼都沒有，師弟不見了。過幾年，妻子生病快死了，跟我說：「金寶，我對不起你，一直在騙你，老大不是你的孩子，老二也不是……全部都不是。」妻子死了，我恨鎮上所有人，我要報仇，於是在麵包裡下藥，全鎮都吃我做的麵包，麵包做到一半，妻子的鬼魂出現了，她說：「金寶，真的有死後審判這件事，我在地獄裡好痛苦，你千萬別做壞事，一切都是我的錯，原諒我！」聽了妻子的話，我清醒過來，把所有的麵包銷毀。離開這個小鎮到處流浪，說故事給人聽，這就是我的人生，我覺得還不錯。

第一人稱觀點的主角設定很重要，他最好不完全是作者自己，世界有一部《追憶逝水年華》就夠了。

4. 旁觀觀點

旁觀觀點是由跟故事無關的人物敘述故事，因隔著一層，有著距離美感，但這個人必須具有強烈好奇心，譬如會偷窺或偷看之類，作為讀者的眼睛，如《茶花女》講一個無聊男子有天在報紙上看到巴黎有名交際花茶花女過世後，有人為她辦遺物拍賣會，他雖沒錢，想能看看名交際花的遺物也是不錯，於是便前去參觀。所有的東西都很奢華珍奇，大都是達官貴人的餽贈，沒有一件他買得起，他看到一本書上，題有獻給瑪格麗特，「你的心性跟書中主角一樣高潔」，署名西蒙。他想社交花怎會心性高潔，他很好奇，書價訂得很便宜，他便買回去。

過了一段時間，西蒙找上門來，求他把書讓給他，他說他不能接受瑪格麗特的死亡，也沒趕上見她最後一面，因此想擁有一項她的遺物。這個人說沒問題，但要說他們的故事給他聽，西蒙形容憔悴地說，再等他一些時日，他會實現他的希望。又過了一段日子，西蒙再出現時更憔悴了，他說依然不能接受瑪格麗特的死，他想去挖棺，見她最後一面。這個「我」當然雞婆地跟隨，當棺材挖出來，瑪格麗特穿著雪白的衣服，頭髮依舊，兩頰凹陷發青，眼睛只剩兩個窟窿，西蒙看了倒退好幾步，說了一句：「你看，那黑洞！」說完就昏倒了。這個「我」扶著他回家，西蒙病得很重，這個「我」在病床邊照顧他，等西蒙好些，他便說出他與瑪格麗特的故事。

以下才是大家熟悉的浪漫愛情故事，西蒙當時還是個大學生，有一天在一家店門口看見瑪格麗特下馬車，她一身飄飄白衣，手中拿一束白茶花，出塵的美讓西蒙像著魔一般跟隨她走進店中，然後對她展開熱烈的追求，茶花女不但不理他，還勸他回家不要學壞，追求她的都是達官貴人，他只是學生別浪費在她身上，西蒙沒有放棄，一直證明他的愛，最後茶花女被他打動了，兩人熱烈相戀，茶花女一直有肺病，為了養病與兩人廝守，搬到鄉下同居。

一天西蒙的父親找上門來，西蒙剛好不在，父親以半要脅半懇求的方式對她說，他們家因他倆不名譽的行為，在家鄉飽受議論，西蒙妹妹還因此被退婚，請求她救救他們家，放了西蒙。西蒙父親走後，茶花女陷入天人交戰，她愛西蒙，卻不想害西蒙，她的病越來越嚴重，不想拖累西蒙。從此後她故意冷言冷語傷害西蒙，說她住不慣鄉下，也過不了窮日子，吵著要回巴黎，西蒙跟她回巴黎之後，茶花女更加周旋在其他男子之中，故意冷淡西蒙，西蒙灰了心，黯然離去。茶花女更加折磨自己的身心，不久病亡，在她死後西蒙才知真相，痛苦不已。

這個故事被好幾度改編成舞臺劇與電影，我看的幾個版本，敘述人都不見了，結局是茶花女死在西蒙的懷裡，吐血而亡。

這樣的結局雖然更有戲劇性，卻大大損傷藝術性。原著前面的敘述人先讓我們看到骷髏，再看到紅粉，這種對照很驚人，具有哲思性，原著因使用旁觀觀點，多了一層審美距離，已非一般的浪漫愛情故事，因此要看《茶花女》，還是要看原著。

5. 客觀觀點

又稱戲劇觀點，它跟戲劇舞臺或真實人生一樣，只看得見人物的語言與動作，讀不到內心，優點是很節制與自然，缺點是讓人費疑猜。如海明威的〈殺人者〉，講一個酒館新來一個服務生，一天來了一對殺手，他們把槍放在櫃臺上，然後問某某人是不是每天固定的時間到這裡，他們說是，殺手說我們等他然後要殺了他，新來的菜鳥服務生一直看時鐘，等到那個時間過了，那人還沒出現，殺手走了，說明天再來殺他。菜鳥趕忙去找那人，敲門敲很久，一個睡眼惺忪的拳擊手說幹嘛找他，菜鳥說有人要殺你，趕快逃，拳擊手說要殺他的人可多了，他不想逃，然後關上門繼續睡覺。菜鳥不知不覺跑著，他一面念著「這裡的人都瘋了！」一面逃出這城鎮。

這裡面只有動作與對話，我們不知殺手為什麼要殺拳擊手，拳擊手為何不逃，就是不知道，更讓人覺得可怕，而菜鳥的恐懼與說詞，覺得更有力量。

觀點沒有好壞之分，只有用得恰當或有無新意之分，知道巧妙地使用觀點，已是小說老手，每個觀點都有優缺點，但看你如何使用。你可以比較白先勇的三篇小說，同樣是寫風塵女子，《金大班的最後一夜》使用第三人稱觀點，能集中寫好一個人物，裡面的金大班十分鮮活、立體；而《永遠的尹雪豔》用的是客觀觀點，我們無法進入人物的內心，讓這個人物十分神祕，因此她具有女神或死神的意味，如果能進入她的內心，那不就是另一個金大班？而《孤戀花》使用的是旁觀觀點，透過愛她的姐妹眼睛來寫娟娟苦楚的一生，因隔著距離，另有一種美感，類似的人物因觀點的不同展現不同的面向，作者可說觀點使用的巧手。

還有些變化型的觀點，帶有實驗性，更能讓普通的題材充滿魅力：

1. 多元混合觀點

是種多重觀點，如芥川龍之介的〈竹籔中〉，裡面描寫武士、武士妻、強盜之間發生的奪妻與殺戮，武士死了之後，分別由強盜、武士妻、目擊者（樵夫、僧人）、靈媒、武士鬼魂不同角度的描述構成，因各說各話，讓人不知真相為何，文章雖不長，影響後人甚多，因此我們常說一場各說各話的事件為「羅生門」，此小說後來被黑澤明改編為電影，將故事背景設在羅生門，也就是將〈竹籔中〉與〈羅生門〉合寫為劇本，片名叫《羅生門》，因此原著的名字就被遮蓋了。

2. 二元交織觀點

是兩種觀點的交織，原容易造成分裂，使用得好具有位移與層次感，如莒哈絲的〈情人〉，寫法裔少女與華裔中年男子的靈肉之戀，作者交織著第一人稱與第三人稱觀點，少女有時是自我剖白，有時作者使用「她」，彷彿抽離與客觀地審視她，雖是同一人，卻有分裂感，讓這篇原本單純的初戀故事變得不單純，有種錯亂迷離之美，但作者在後面寫著我的敘述就像流動的河流，都在訴說著「母親、母親」，這是作者寫給母親的懺情錄，裡面的情慾流動因此多了許多層次，這個中篇的觀點因題材而轉變，更貼近生命經驗，可說是奇品。

3. 後設觀點

是一種戲中戲開放式結構，如紀德《偽幣製造者》中的主角也正在寫一本《偽幣製造者》的小說，我們看到主角愛德華的戲，也看到他在自己小說中的筆記與故事，雖然都是第三人稱限制觀點，卻是不同界面，兩者形成互映的關係，我們可以看到前臺的戲，也可以看到後臺的戲，這種結構與觀點的設計，在當時可說具有創意。之後傅敖斯《法國中尉的女人》，他諧擬十八世紀羅曼史小說，一個女家庭教師與傳說中的法國中尉有段浪漫傳說，男主角因好奇而接近她，被她吸引，與未婚妻解除婚約，兩人約好私奔，當男主角到達約定旅館，女主角失蹤，故事轉到現代，小說破框，才知法國中尉的故事都是虛構，這裡的觀點沒轉換，時空卻轉換，卻造成虛幻與割裂的效果，可說十分有趣。

4. 物觀點

這個觀點大概只能偶爾使用，它太奇特，是種實驗性作法。如法國新小說羅伯葛里葉，曾有一篇〈百葉窗〉的實驗小說，裡面幾乎沒有情節，只寫景物的變化，像寫景散文，描寫從早到晚陽光的移動，而且是虎斑狀的陽光，最後一男一女開著車離去。在法文中百葉窗與妒忌同義，要想一下，才知那是個妒忌的丈夫躲在百葉窗之後，偷窺妻子與情夫偷情，這裡面沒有人稱的指涉，只能說是百葉窗觀點或物觀點，這種觀點使用太奇妙，也很難學習。

延伸閱讀：

白先勇《永遠的尹雪豔》、《金大班的最後一夜》、《孤戀花》 芥川龍之介〈羅生門〉、〈竹籔中〉，及黑澤明《羅生門》電影

相關書摘 ►周芬伶《小說與故事課》：如果其他小說是講究「漸悟」，極短篇講求的是「頓悟」

書籍介紹

本文摘錄自《小說與故事課》，九歌出版

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作者：周芬伶

小說死亡了嗎？

周芬伶說：「小說沒有死，只是在轉化，寫作的人不但沒減少，還在增加 。」

長年致力於創作與教學的周芬伶，為了愛寫小說、愛看小說的讀者，以簡潔輕鬆的筆調，爬梳古今中外名著與創作理論，寫出易讀易懂的《小說與故事課》，是進入創作小說的必修課。

她從小說的定義開始，逐一抽絲剝繭，往上回溯，故事的起源是在火爐邊說故事，如為人所熟知的《天方夜譚》；說的故事加油添醋後，逐漸成為寫定的小說。進而有短篇小說始祖薄伽丘《十日談》、長篇之祖塞萬提斯《唐吉軻德》和中國《三國》、《水滸傳》、《紅樓夢》問世，讓小說有的廣大的讀者，也成為重要的文體。

她從作品中探究小說的原型、發展，還有故事和小說的差異，並舉例和賞析作品。她從自身創作經驗和輔導學生創作中，給予許多創作小說的入門建議，如從極短篇練習，先用說別人的故事開始，說得精彩，寫得就一樣精彩。對有志於撰寫長篇或大長篇的人，提醒創作時要注意與撰寫短篇的不同之處，如短篇是集中放大的望遠鏡，而長篇則是微觀的顯微鏡，她拆解小說元素，從人物刻劃、情節發展、對話、場景、敘述觀點、主題等，掌握小說創作技巧與竅門，也旁及少年小說創作，運用賞析作品〈怪咖少年〉詳細解構情節大綱，分段解說創作重點。為有志於創作或喜歡閱讀的人，打開小說創作的大門。

本書特色

周芬伶以自身創作經驗與創作教學，引領讀者進入小說和故事創作的世界，從文體的起源、發展到創作，逐一詳細解說，並賞析古今中外不同作品，一窺小說與故事創作的堂奧。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰