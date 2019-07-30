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助理獲經濟部400萬補助，時代力量要求高潞．以用明日到會說明
我們想讓你知道的是
時代力量立委高潞‧以用遭控身為經濟委員會立委，其辦公室副主任卻利用職物之便，向經濟部取得2項共400萬元的補助案，恐怕已經觸法。
時代力量立委高潞．以用昨（29）日遭指控，助理利用職務之便申請經濟部400萬元的補助，違反「利益迴避」原則，為此時代力量也於今（30）日下午緊急召開紀律委員會，承認本案有違利益迴避之虞，重大影響時力聲譽，最重將有可能開除黨籍，但要求高潞．以用於明日下午5點之前到會說明。
綠黨昨日在臉書爆料，指今年1月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，結果獲得200萬補助的2個單位「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」，負責人都是高潞．以用辦公室副主任陳恩澤，質疑高潞．以用在立法院擔任經濟委員會委員，卻違反《利益迴避法》相關規定，拿走400萬補助，質疑其中有無違法之處。
根據《公職人員利益衝突迴避法》第14條，公職人員或其關係人不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。若「依法令規定經由公平競爭方式」申請，也必須主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係。
被點名的高潞．以用，昨日深夜也發出聲明，表示她「自擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助，面對不實指控，對我及時代力量的政治形象都造成損害。」
經濟部承認確有申請案
不過，經濟部今日發出新聞稿，指出確實有陳姓申請人來申請經濟部補助計畫，但在申請與審查過程中，「申請團體並未自我揭露其代表人或申請人與立法委員的關係」。
不過經濟部也緩頰，指該申請案是在《公職人員利益衝突迴避法》新制上路之前通過審查，依照新法規定，立委助理應在申請文件中自行表明身份，不過新法是去（2018）年12月13日施行，早於申請與審查時程（2018年8月申請截止、10月審查）。經濟部表示，新舊制之間的法律認定、關係人身分的適用等議題，經濟部會函請主管機關法務部，請求法律上的解釋。
不過，立法院會其實早於去年5月22日三讀通過「公職人員利益衝突迴避法修正案」，將公職人員與各級民代助理等納入利益衝突迴避的關係人，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督的機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價的交易行為。如果假借職務圖利自己或關係人，可處30萬元以上、600萬元以下罰鍰。
《自由時報》報導也指出，新制雖在去年12月13日才正式上路，但6月13日就已全文公告，陳恩澤於8月遞件相當於在已知法規、但還未正式上路的「空檔」期間進行申請；對立委是否應有更高標準、知法並主動揭露，經濟部則未特別表示意見。
而該辦公室副主任陳恩澤也發表聲明，強調他身為原住民族人，積極為原將部落發展努力，是投身公益服務族人。對於媒體報導他應主動申報，依當時施行之相關規範，並無法源，要求勿混淆視聽，損及他本人聲譽，「所申請對原鄉部落有所助益的政府資源，都是依法申請，於法有據。」
時代力量開鍘，限期說明不排除開除黨籍
時代力量今日下午也召開紀律委員會，經過逾2小時討論後，做出3點決議。
時力表示，經查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反《立法委員行為法》，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查。
《立法委員行為法》第19條：本章所稱之利益，係指立法委員行使職權不當增加其本人或其關係人金錢、物品或其他財產上之價值。
《立法委員行為法》第20條：立法委員行使職權所牽涉或辦理之事務，因其作為獲取前條所規定之利益者，應行迴避。
時力指出，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大。將請當事人、高潞．以用委員於明（31）日下午5點前到會說明。若未於期限前提出說明，紀律委員會將依目前掌握之事證進行決議。
《聯合報》報導，時代力量發言人李兆立表示，若屆時高潞．以用未能前來陳述說明，根據黨章規定，最重將有可能予以開除黨籍。
《ETtoday》報導，據了解，若高潞・以用請辭，可能將由導演柯一正遞補。2016年大選結果，高潞・以用與徐永明以第1、2名之排序順利當選不分區立委，排名第3至6名的則分別為台大經濟系教授鄭秀玲、執業律師柯劭臻、弘道老人基金會執行長林依瑩及導演柯一正，不過鄭秀玲、柯劭臻及林依瑩3人皆已退黨，因此柯一正將是遞補的第一順位，對此，李兆立也證實柯一正確實為遞補立委名單第一順位，柯一正稍早接受媒體訪問時則回應「該我承擔的，我就承擔」。
新聞來源：
- 申請人未自我揭露與立委關係，利衝法新舊制的相關法律認定將函請法務部解釋（經濟部新聞稿）
- 高潞助理拿400萬補助 經部：申請文件並未主動揭露關係（自由時報）
- 時力給高潞下通牒 明日前未說明最重開除黨籍（聯合報）
- 時力火速召開紀律委員會 若高潞請辭柯一正將優先遞補（ETtoday）
核稿編輯：楊士範