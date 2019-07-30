助理獲經濟部400萬補助，時代力量要求高潞．以用明日到會說明

時代力量立委高潞．以用昨（29）日遭指控，助理利用職務之便申請經濟部400萬元的補助，違反「利益迴避」原則，為此時代力量也於今（30）日下午緊急召開紀律委員會，承認本案有違利益迴避之虞，重大影響時力聲譽，最重將有可能開除黨籍，但要求高潞．以用於明日下午5點之前到會說明。

綠黨昨日在臉書爆料，指今年1月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，結果獲得200萬補助的2個單位「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」，負責人都是高潞．以用辦公室副主任陳恩澤，質疑高潞．以用在立法院擔任經濟委員會委員，卻違反《利益迴避法》相關規定，拿走400萬補助，質疑其中有無違法之處。

被點名的高潞．以用，昨日深夜也發出聲明，表示她「自擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助，面對不實指控，對我及時代力量的政治形象都造成損害。」

經濟部承認確有申請案

不過，經濟部今日發出新聞稿，指出確實有陳姓申請人來申請經濟部補助計畫，但在申請與審查過程中，「申請團體並未自我揭露其代表人或申請人與立法委員的關係」。

不過經濟部也緩頰，指該申請案是在《公職人員利益衝突迴避法》新制上路之前通過審查，依照新法規定，立委助理應在申請文件中自行表明身份，不過新法是去（2018）年12月13日施行，早於申請與審查時程（2018年8月申請截止、10月審查）。經濟部表示，新舊制之間的法律認定、關係人身分的適用等議題，經濟部會函請主管機關法務部，請求法律上的解釋。

不過，立法院會其實早於去年5月22日三讀通過「公職人員利益衝突迴避法修正案」，將公職人員與各級民代助理等納入利益衝突迴避的關係人，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督的機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價的交易行為。如果假借職務圖利自己或關係人，可處30萬元以上、600萬元以下罰鍰。

《自由時報》報導也指出，新制雖在去年12月13日才正式上路，但6月13日就已全文公告，陳恩澤於8月遞件相當於在已知法規、但還未正式上路的「空檔」期間進行申請；對立委是否應有更高標準、知法並主動揭露，經濟部則未特別表示意見。

而該辦公室副主任陳恩澤也發表聲明，強調他身為原住民族人，積極為原將部落發展努力，是投身公益服務族人。對於媒體報導他應主動申報，依當時施行之相關規範，並無法源，要求勿混淆視聽，損及他本人聲譽，「所申請對原鄉部落有所助益的政府資源，都是依法申請，於法有據。」

時代力量開鍘，限期說明不排除開除黨籍

時代力量今日下午也召開紀律委員會，經過逾2小時討論後，做出3點決議。

時力表示，經查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反《立法委員行為法》，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查。

《立法委員行為法》第19條：本章所稱之利益，係指立法委員行使職權不當增加其本人或其關係人金錢、物品或其他財產上之價值。

《立法委員行為法》第20條：立法委員行使職權所牽涉或辦理之事務，因其作為獲取前條所規定之利益者，應行迴避。

時力指出，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大。將請當事人、高潞．以用委員於明（31）日下午5點前到會說明。若未於期限前提出說明，紀律委員會將依目前掌握之事證進行決議。

《聯合報》報導，時代力量發言人李兆立表示，若屆時高潞．以用未能前來陳述說明，根據黨章規定，最重將有可能予以開除黨籍。

《ETtoday》報導，據了解，若高潞・以用請辭，可能將由導演柯一正遞補。2016年大選結果，高潞・以用與徐永明以第1、2名之排序順利當選不分區立委，排名第3至6名的則分別為台大經濟系教授鄭秀玲、執業律師柯劭臻、弘道老人基金會執行長林依瑩及導演柯一正，不過鄭秀玲、柯劭臻及林依瑩3人皆已退黨，因此柯一正將是遞補的第一順位，對此，李兆立也證實柯一正確實為遞補立委名單第一順位，柯一正稍早接受媒體訪問時則回應「該我承擔的，我就承擔」。

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核稿編輯：楊士範



















