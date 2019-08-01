《跳舞骷髏》：馬利的孕婦擔心「茅坑惡靈」，但不會煩惱染色體異常

文：凱瑟琳・安・德特威勒（Katherine Ann Dettwyler）

馬利和許多醫療匱乏的地區一樣，認為打針比服藥有效。醫師通常只會開處方箋，讓病人到藥房買藥，至於把藥注射到體內，就得靠病人自己想辦法了。這往往表示得付一筆小錢「向鄰居借針」。要是再多付一點，還能讓別人替你打針，不然你也可以自己動手。針頭或許每次使用前會用水洗，但顯然沒有消毒。重複使用可能導致注射部位輕微發炎，而這種現象並不少見。隨著愛滋開始在馬利流行，情況變得更加危急。儘管這種做法不夠衛生，卻可能比到診所讓醫師打針更好。我在馬諾布古的朋友艾尼耶絲就曾經親身經歷。

一九八二年雨季，艾尼耶絲帶她一歲大的女兒去了一趟婦幼健康中心，因為她女兒感染了嚴重的瘧疾。醫師替她女兒打了一針鹽酸間苯二酚奎寧。鹽酸間苯二酚奎寧是黏稠的油性氯喹混合物，對抗瘧疾的最強效藥物之一。其實口服氯喹錠可能就夠了，但打針感覺就是不一樣。

遺憾的是，這位在法國受訓的馬利醫師對人體結構了解有限。他沒有選擇將針打在臀部的脂肪和肌肉組織，或是大腿正面，而是打在大腿背面，直接刺進小女孩的坐骨神經。坐骨神經貫穿腿部，有一根手指寬，負責大腦和腿部肌肉的聯繫。坐骨神經被針一扎，小女孩的腿就瘸了。

一歲的她剛學會走路，這下又回復到在地上爬，拖著一條沒有反應的腿。但艾尼耶絲沒有放棄，每個月都帶女兒去卡蒂接受針灸治療，並且每天陪女兒練習，強化她的腿部肌肉。小女孩花了一年多，最後總算又能走路。這段經歷實在可怕，沒想到受害的不只她家。

瘸腿事件後幾個月，艾尼耶絲家隔壁的小男孩也感染了瘧疾。他母親必須替他決定，是要瘧疾還是要殘廢。這男孩之前得過幾次瘧疾都捱過來了，因此她感覺去找醫師可能會增加新的風險，讓孩子因為注射不當而瘸腿。她決定賭一把，將孩子留在家裡。結果她賭輸了。小男孩這回沒能熬過，喪失了性命。

隔天早上，恩騰科尼村民將男人用的神聖聚會所借給我們，當作測量場地。這個圓頂小屋直徑六公尺，中央一根巨大的柱子是用樹幹做的，支撐著茅草屋頂。由於它有兩個大門，因此光線充足，通風良好，又能遮擋暴風雨。

屋樑上掛了不少東西，兩扇門上方分別吊了一串牛骨與一串玉米穗軸，屋椽則是插了幾個男孩割禮玩具。這種木造玩具名叫叉鈴（sistrum），以樹枝為主體，串上葫蘆做的鋸齒圓盤，行完割禮的男孩會穿著特製的服裝，搖著叉鈴在村裡遊行。葫蘆圓盤會發出嘈雜的喀啦聲，提醒村民男孩來了。村民會送男孩小禮物，紀念他們完成割禮。我從來沒在一個地方見到這麼多叉鈴。

測量起初有些混亂，因為外頭的人看不到我們在做什麼，統統想擠進來。不過，村長很快就把問題解決了。測量進展飛快，男人、女人、小孩、男人、女人、小孩，一次一個家族，從其中一扇門進來，測量完後從另一扇門離開。屋外豔陽高照，小屋裡清爽怡人，米蘭達坐在一旁讀書，偶爾抬頭看一眼，但她實在對測量沒什麼興趣。

「媽，妳看！」上午過了一半，米蘭達忽然大喊：「天使來了！」天使是我們家用來稱呼唐氏症兒童的綽號。唐氏症小孩通常（但不是永遠！）都很窩心、開朗又溫柔，許多家裡有唐氏症孩子的父母都覺得他們是神賜的禮物，因此稱他們為天使。我轉頭順著米蘭達的目光望去，只見一個小女孩跟著一大家族的一群小孩走進屋裡。她腦袋小小圓圓的，有著典型的唐氏症五官，鳳眼、內眥贅皮、小扁鼻和小耳朵，絕對是唐氏症沒錯。她的名字叫艾比，跟彼得一樣四歲左右。

我跪在小女孩面前。「哈囉，小可愛。」我用英語說：「我可以抱妳嗎？」我張開雙臂，小女孩主動走到我懷裡，給了我大大的擁抱。

我抬頭看她母親。「妳有發現這孩子跟其他孩子『不一樣』嗎？」我小心翼翼斟酌問道。

「那個，她不會講話。」小女孩的母親語氣遲疑，轉頭尋求丈夫附和。「沒錯。」她丈夫接口道：「她一個字也沒說過。」

「但她一直很健康？」我問。

「對。」小女孩的父親答道：「除了不講話，她就跟其他小孩一樣。她總是很開心，從來不會哭。我們知道她耳朵沒問題，因為我們叫她做什麼，她都會照做。妳為什麼對她這麼感興趣？」

「因為我知道她是怎麼回事，我兒子就像她這樣。」我興奮地從手提袋裡拿出彼得的相片給他們看，但他們看不出像在哪裡。膚色差異蓋過了五官的相似。不過話說回來，馬利人覺得白人都長得一個樣，而唐氏症小孩也不是真的都長得一樣。他們只是「以同一種方式不一樣」，長相還是更像自己的父母與手足。

「你們見過其他孩子也像這樣嗎？」我問他們，心裡滿是好奇，不曉得馬利鄉下如何看待唐氏症這種難得一見的症狀。唐氏症孩童本來就很罕見，大約每七百名才有一例，在一個每年頂多只有三、四十名新生兒的鄉村裡，可能要二十年才會出現一名唐氏症孩童，其中許多孩子根本活不到旁人看出他們與眾不同。唐氏症孩童的身體中線器官（如心臟、氣管和腸道等）經常有缺陷，如不立即進行手術或新生兒照護，許多都無法活命。這些手術和照護在美國的兒童醫院司空見慣，在馬利鄉下卻付之闕如。即使沒有生理的缺陷，唐氏症孩童出生在馬利鄉下還得熬過瘧疾、麻疹、霍亂、白喉和小兒麻痺的嚴酷考驗。其中有些孩童跟彼得一樣，免疫系統不良，更是容易受幼童疾病威脅。在馬利農村要找到一個不但活著，而且活得健康的唐氏症孩童，簡直機率渺茫。

果然，這對父母不知道有誰的小孩和艾比一樣。他們問我知不知道什麼藥能治好她。我對他們說：「沒有，這種症狀無藥可醫。但她會學會講話的，只要給她時間，多跟她說話，要她重複你們說的話，同時給她許多關懷與愛。她學東西可能比較久，但不要放棄。在我的國家，有些人說這些孩子是神的禮物。」就算有穆薩幫忙翻譯，我也不可能解釋細胞、染色體和染色體不分離給他們聽。再說，我心裡想，就算講了也沒差。他們本來就接受她這個模樣。

我們又聊了一會兒，接著我測量了他們一家人，包括艾比。不用說，她的個子比一般同齡的孩子矮。結束之後，我又抱了她一下，給她一個氣球，送她和她的兄弟姊妹走出小屋，接著轉頭對穆薩和希瑟說：「嘿，我需要喘口氣，給我幾分鐘。」

我走出小屋，經過耐心等候測量的一長排隊伍，村民們都轉頭看我。我走到組長家的合院後方，在一棵倒木上坐下來，深呼吸幾口氣，試著克制自己的情緒。最後我放棄了，雙手抱著膝蓋開始啜泣。我為艾比而哭。她是多麼勇敢！要是她有幸接受現代西方的早期療育協助，該會長得多好。我也為彼得而哭。他也一樣勇敢。要是他能活在一個單純接受他的文化裡，該會過得多好，不會有人用刻板印象看他，也不會對號入座看扁他，覺得他就是沒辦法。我還為自己而哭，哭我一點也不勇敢。我的心彷彿就要爆炸了，充滿了對彼得的思念。噢，我的心肝，我的天使。

古人說「無知是福」，這句話顯然有幾分真理。或許馬利的孕婦夜裡必須擔心茅坑有惡靈出沒，卻不會煩惱染色體異常、羊膜穿刺術道不道德，也不會為了孩子可能的殘疾而百般糾結，拚了命想知道哪些殘疾會讓人生不值得活。美國婦女或許有選擇生不生殘障子女的自由，馬利婦女卻有不用煩惱這件事的自由。美國小孩有接受特殊教育克服殘障的自由，馬利小孩卻有免於最大殘障的自由，那就是不受他人偏見的壓迫。

我哭乾眼淚，從廚房桶子裡舀了一把冷水潑了潑臉，回小屋繼續幹活。

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書籍介紹

本文摘錄自《跳舞骷髏：關於成長、死亡，母親和她們的孩子的民族誌》，左岸文化出版

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作者：凱瑟琳・安・德特威勒（Katherine Ann Dettwyler）

譯者：賴盈滿

審訂：趙恩潔

「你的孩子還活著嗎？」這不是我們和熟人打招呼時會問的問題，但在馬利完全可以被理解與接受。因為這裡有太多夭折的孩子。在馬利，人們從小就得面臨許多死亡。小時候，死去的人可能是自己的兄弟姊妹、朋友鄰居；如果一個女孩成了母親，她就知道自己的孩子有可能永遠無法長大。

德特威勒是一位體質人類學家，研究主題是兒童營養及母乳哺育，西非馬利是她的田野地；她同時是一位母親，帶著學齡的女兒一起出田野。她主要的報導人也是一群母親，還有她們的孩子。

人類學田野奉為圭臬的「像當地人一樣生活」究竟是什麼意思？如果不同文化所帶來價值觀是如此巨大、無法磨滅，甚至攸關生死，人類學者該如何面對？

透過德特威勒生動的描述，我們好像也認識了她在當地的朋友及報導人，和她一起經歷了一小段馬利的生活，也和她一起在不同角色間掙扎；以及和她一樣，努力在客觀中立的民族誌學者、主觀投入情感的朋友，以及一個做田野的母親之間找到平衡。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航