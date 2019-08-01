《跳舞骷髏》：看著肋骨輪廓清晰的孩子跳舞，心中浮現前所未有的詭異感

文：凱瑟琳・安・德特威勒（Katherine Ann Dettwyler）

撒哈拉沙漠吹來的乾燥熱風，讓空氣裡沙塵瀰漫。太陽有如朦朧的金球，從東方地平線冉冉升起。村子外圍已經架好數頂巨大的帳篷，帳篷排成ㄇ字形，各機構的代表坐在其中一頂裡頭，包括照護計畫的行政人員、地區醫療主管、健康中心員工、照護計畫的組長、村裡耆老和兩名人類學者。三角旗在微風中飄揚。數百位村民擠在其他帳篷底下，穿著華麗的婦人與小孩溢出帳外，有如斑斕的色塊襯著一片沙黃的鄉間、圍牆與天空。一群人排成一列，站在往東到村外的路上。遠方的黃褐色平原上揚起一道沙塵，宣告了另一輛照護計畫卡車載著其他村子的人來到這裡。群眾裡爆出一聲呼喊，聲音在空中迴盪。婦人們在原地跳舞，男人朝另一輛駛近的荒原路華揮手。車子短暫停留讓乘客下車，隨即再次出發，去載更多人來。

這天是照護計畫舉辦的「結業」典禮，慶祝他們輔導的幾個村子進入自給狀態。照護計畫在馬西納周邊鄉村推動環境衛生及疾病防治，第一步是在村裡築井以供應衛生的飲用水。靠著當地人配合並出錢出力，照護計畫人員在村裡修築有頂蓋的混凝土井，並用混凝土牆圍著，防止山羊進入。先有安全乾淨的飲用水，才能改善村民健康，這是照護計畫的核心信念。村裡一旦有井，就能在乾季種菜，補充村民飲食之不足，不用只吃小米配乾猴麵包樹葉子醬。飲水是照護計畫在當地推動計畫的基礎，但他們也替孕婦注射破傷風疫苗（只要孕婦免疫，新生兒也會免疫），替小孩做常見兒童疾病的預防接種。其他計畫還包括村內的環境衛生（保持街道和公共場所沒有羊糞、菜渣或其他會招來蒼蠅的垃圾）、居家衛生（保持合院整潔）、生產衛生（在蓆子而非地上接生、使用新剃刀而非手邊利物割臍帶、臍帶殘端抹酒精而非牛糞），以及使用自製的口服電解水治療兒童腹瀉。

照護計畫會指派一名組長到每個村子，由她協助成立健康委員會，成員為村裡有影響力的男性和女性，好讓他們在照護計畫離開之後繼續推動衛生教育及社區行動方案。照護計畫駐村一年以後，就會召回組長讓村民「斷奶」，不再提供鼓勵和技術建議。接下來，組長會從每兩週回村一次變成每個月一次，再變成每三個月一次。最後，照護計畫會宣布村子正式「獨立」，指派組長進駐下一個「處女村」從頭開始。

最近有幾個村子剛宣布獨立，這天照護計畫替其中一個村子舉行慶祝儀式，活動包括代表致詞、音樂、脫口秀、面具舞、宴會及參訪。所有人都抱著過節的心情互相慶賀，對未來充滿樂觀。

我和克勞蒂亞放下手邊的維生素A缺乏症研究趕來參加慶祝會，跟照護計畫的幾位組長坐在前排。一名小女孩爬到我腿上，手指抓著我棕色的直髮，睜著聰明的大眼睛一臉驚奇看著我的臉。二十多個小孩聚集到大人物的座位前，身上穿著最好的節慶服裝，臉洗得乾乾淨淨，女孩們辮子一綹綹紮得整齊漂亮，滿臉期盼等待著。接著空地一邊出現三名鼓者，排成一排開始打鼓。他們雙手飛舞，閉目抬頭，每一個似乎都不理會其他兩人。鼓聲起初凌亂紛雜，隨即變成繁複活潑的節奏，那群孩子開始跳舞。

我看著孩子們跳舞，心裡突然浮現一股前所未有的詭異感。我頓時寒毛直豎，兩隻手臂爬滿雞皮疙瘩。「這幅景象有什麼問題？」接著我恍然大悟：這些縱情跳舞、笑容可掬的孩子看上去就像跳舞的骷髏，簡直是聖桑《骷髏之舞》的翻版，又像雷・哈利豪森《傑森王子戰群妖》那部電影裡的骷髏戰士，只不過這些是在跳舞，而非打仗。他們像身體著火似地揮手跳腳，膝蓋和手肘在枯瘦的四肢上有如樹瘤般突兀。男孩們裸裎上身，我可以清楚數出他們身上每一根肋骨，前胸看見鎖骨和胸骨，後背看見肩胛骨和脊椎，就連臉孔都有如鬼魅，顴骨頂著乾薄的臉皮，顱骨和下顎骨輪廓清晰可見。只有一雙眼睛閃閃發亮，身體不停舞著、跳著，彷彿有用不完的精力。

我儘量看下去，但只撐了幾分鐘。我扳開小女孩抓著我頭髮的手，將她放到地上，接著起身離開。眼前的景象讓我不忍再看。一群跳舞的骷髏。

我逃了，帶著憤怒與恐懼倉皇離座，推開一身亮麗藍布布的政府高官和照護計畫人員落荒而逃，途中撞倒了幾張椅子。我看見照護計畫人員一臉困惑與惱怒。滾燙的淚水滑落我的臉頰，讓我對克勞蒂亞的詢問置之不理。一出帳篷，我就大步繞著村子邊往西走。我沿著外牆前進，直到轉個彎再也看不到帳篷。我不停走著，經過一群正在井邊洗澡和洗衣服的婦人，嚇了她們一跳。接著又遇見幾個放羊的少年，我用班巴拉語喃喃問候幾句，就繼續往前。

最後我來到村子的另一頭。怒氣消了，我深呼吸幾口，讓自己恢復鎮定，接著在一棵樹下坐了下來。我應該在那裡坐了二十分鐘左右，試著將那些孩子從我心裡抹去。我努力盯著半遠不遠的一叢芒果樹。不久，天生的好奇心戰勝了我。我想跟住在這裡的人聊聊，於是便起身從高牆邊的一道狹窄的開口鑽回村子後面。

起先我失望了，因為幾乎沒有人在家，絕大多數村民都去參加慶祝會了。但在近乎空蕩的村子裡漫步給了我一個前所未有的機會，得以檢視和思考村民的「底」，一窺他們文化的物質層面。於是我研究村子的格局、看似無序的蜿蜒小巷，和幾乎每座合院都有的圍牆。我留意每座合院寢房和廚房的位置安排，觀察活動空間劃分、區隔、裝飾與界定的方式。

我在腦海中想像幾百年後，村子已然荒蕪，考古學家會在這裡發現什麼。不多。泥磚屋和圍牆會瓦解，因為風吹雨打而粉碎。茅草屋頂會崩塌腐爛，桶子和皮製品也一樣。木凳、玩偶和面具會消失，葫蘆會分解，那些用大樹幹粗削而成的小米臼或許會留存下來，還有一些進口鐵器和湯匙之類的、中國琺瑯臉盆、用來裝飲用水的大陶甕的破片、炊火的灰燼、零星的魚骨、羊骨和花粉，遠遠不足以重建這裡曾有的熱鬧豐富的生活——沒有跳舞敬拜奇瓦拉（chi wara）的面具（奇瓦拉是羚羊人，教班巴拉人如何耕種）、木偶、獅子裝、遮陽的織蓆和庇佑嬰兒的護身符，也沒有什麼可以訴說這裡曾有過的笑聲、希望、夢想、友誼、失望、悲痛，和日夜四季的遞嬗。

我漫無目的走了一個多小時，偶爾停下來跟少數留在合院裡的村民聊天，全是帶著嬰兒的母親。有些婦人起先愣住了，看見一名白人女性靜悄悄出現在門口，但所有人最後都熱情迎接我，讓我坐下來抱她們的寶寶。我跟她們聊我的孩子，她們給我午餐，當然是小米餖配猴麵包樹乾葉子醬，還給我乾淨的涼水喝。

太陽西斜，但仍是天空中一個熾熱的光點，我回到停在樹叢裡的路華車旁，等照護計畫的人出現。之後，我們在鄉間左彎右拐，沿途放下鄰村的村長，克勞蒂亞終於打破冗長而尷尬的沉默。

「有人說了什麼話讓妳不高興嗎？」她問我。

「沒有。」我說：「是那些孩子，我無法忍受看他們跳舞。」

「為什麼？那些孩子跳舞怎麼了嗎？」她無法理解。

「妳有看他們嗎？我是說真的看？他們的手腳跟竹竿一樣！我真想衝上前去，叫他們統統坐下保留體力，把力氣拿來長大和對抗疾病。他們這麼營養不良，怎麼還能跳舞？」我也無法理解。

照護計畫一名行政人員憤怒插嘴道：「妳是說我們在這些村子裡什麼都沒做到嗎？」接著又說：「我們輔導的這些村子比之前衛生多了，也比沒有參與計畫的村子乾淨整齊，嬰兒死亡率是全國最低，預防接種率是全國最高。」

「我不是這個意思。你們目前做得好極了，就你們執行的部分來說。但對孩童和村子而言，少了大力改善營養條件，長期下來又有什麼差別？」我問他。

「這話是什麼意思？」他語帶防備。

「嗯，這樣說吧，」我解釋道，「這裡的新生兒以前常死於破傷風，對吧？通常在他們幾個月大的時候。有些新生兒就算活下來了，一、兩歲時卻死於麻疹或痢疾。許多孩童因為喝了受到汙染的水，加上沒有人知道口服電解水是什麼，所以就夭折了。現在這裡的孩子不會死於破傷風或麻疹了，因為有預防接種，也不會死於痢疾，因為有井和口服電解水計畫。可是到了三、四歲或五、六歲，他們卻會死於揮之不去的營養不良。這樣做真的能叫改善嗎？好處在哪裡？你們確實讓更多幼童活下來了，但那個村子裡兒童的營養狀況是我見過最差的！他們最後都會死於營養不良，就算活下來也會終身飽受其害，生理心理都是。他們看上去就像跳舞的骷髏，讓我噁心到想吐。對不起，但事實就是如此。」

「我不覺得他們有這麼糟。」那人反駁道，同時轉頭尋求克勞蒂亞支持。「我看不出他們有哪裡不尋常。」

「那是因為你沒有從體質人類學者的角度看。」我說。

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書籍介紹

本文摘錄自《跳舞骷髏：關於成長、死亡，母親和她們的孩子的民族誌》，左岸文化出版

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作者：凱瑟琳・安・德特威勒（Katherine Ann Dettwyler）

譯者：賴盈滿

審訂：趙恩潔

「你的孩子還活著嗎？」這不是我們和熟人打招呼時會問的問題，但在馬利完全可以被理解與接受。因為這裡有太多夭折的孩子。在馬利，人們從小就得面臨許多死亡。小時候，死去的人可能是自己的兄弟姊妹、朋友鄰居；如果一個女孩成了母親，她就知道自己的孩子有可能永遠無法長大。

德特威勒是一位體質人類學家，研究主題是兒童營養及母乳哺育，西非馬利是她的田野地；她同時是一位母親，帶著學齡的女兒一起出田野。她主要的報導人也是一群母親，還有她們的孩子。

人類學田野奉為圭臬的「像當地人一樣生活」究竟是什麼意思？如果不同文化所帶來價值觀是如此巨大、無法磨滅，甚至攸關生死，人類學者該如何面對？

透過德特威勒生動的描述，我們好像也認識了她在當地的朋友及報導人，和她一起經歷了一小段馬利的生活，也和她一起在不同角色間掙扎；以及和她一樣，努力在客觀中立的民族誌學者、主觀投入情感的朋友，以及一個做田野的母親之間找到平衡。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航