如何保持美麗草坪？日本造園大師傳授讓你樂此不疲的割草秘訣

即便居住在市區，許多人都渴望能在家中拓展一片綠意，但小面積真的能造園嗎？日本造園大師荻野壽也的答案是「Yes」。在其著作《日本造園大師才懂的，好房子景觀設計85法則》中，他教大家如何從個人住屋分析適合種植的植物，把住宅當作花器，和樹與植物住在一起。

荻野壽也提到，只要說到草坪的保養與維護，大家第一個想到的應該都是割草吧？割草看似是件麻煩事，其實真正做過就知道這是件令人開心的工作。一來割完之後會很有成就感，二來是因為可以享受到草皮的香味。至少我從沒見過比割草更容易上癮的事。很多本來對割草絲毫不感興趣的人，幾乎只要割過一次就會對此樂此不疲。

草皮每個月修剪二到四次，維持1.5－2.5公分

剛種下的草皮通常都會向上生長，而一旦經過修剪，則會改為橫向發展，密度增加，變得更加細緻、勻稱而且漂亮。

一般來說，最佳的割草時間是在草皮的生長期，每個月修剪二到四次。至於修剪後的高度，以維持在1.5公分至2.5公分為最佳，不過還得依實際的狀況而定。要是定期修剪，一般家庭大約維持在兩公分左右高度，草坪就能保持得相當好看。要是高爾夫球場，定期修剪時則會割到大約0.4公分的高度。基本上不要等到草皮長得太長了才動手，萬一已經長得很長，修剪的高度也得調高。

最簡單的判斷方式，就是把現有的高度除以二。或者以保留草皮的莖為原則，不要割到草莖。因為如果割斷了草莖，可能會降低草株的存活率。最好能分階段進行，不要想一次到位。要是溝葉結縷草，由於十一月前後就停止生長了，這時候最好暫停修剪。

冬天是草皮的休眠期，所以通常入冬後都不需修剪。在修剪的同時還有一點要特別留意，就是草坪的邊緣。草皮的地下莖會逐漸橫向發展。因此一般我們都會在草坪邊界的地下埋設草皮分隔板，以免草皮越界。但是到了生長期，草皮仍舊會爬過分隔板。為了防止這樣的狀況發生，一般都會用剪刀修剪草坪的邊緣。此外，由於草根會集中在邊界的磚塊或分隔板上，必要時也可能會用到鐮刀。

選哪一種割草機比較好？

割草機一般以動力的方式分為手動式、電動式和引擎式三種類型。至於要選用哪一種，主要是根據草坪的面積和預算決定。通常庭園面積低於100平方公尺時，多會選擇手動式或電動式，100平方公尺以內只要挑選手動推進式的即可。要是預算充足，選擇電動推進式的也不錯。面積若是大於100平方公尺，則建議採用引擎式。地形若屬斜坡地，還可以挑選坡地專用的。

割草機本身也需要保養。缺乏保養時，草葉會出現距齒狀，割完後會看到白色的葉邊，不太好看。發現這類狀況時，割草機的刀片就得重磨或者調整角度。一般習慣把割草機刀片磨利稱為「研磨」。部分廠牌甚至有專業研磨刀片的公司。挑選割草機時，不妨也根據刀片保養公司的有無做為選購標準。

先拔除雜草再開始修剪

修剪草坪之前必須先拔除雜草，而且必須連根拔起，才不會再生。要是不想動手拔，可以考慮使用除草劑。除草劑分為除去特定種類雜草的選擇性除草劑，和全部殺光的滅生性除草劑兩種。後者會讓整個草坪都枯萎，當然是不適用於庭園。選擇性除草劑會因成分的不同，殺死不同的草類。使用前最好先詢問專家，以免誤用；同時還要特別留意用量，使用過量也可能傷到草皮。

書籍介紹

本文摘錄自《日本造園大師才懂的，好房子景觀設計85法則》，原點出版

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作者：荻野壽也

譯者：桑田德

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Photo Credit: 原點出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航