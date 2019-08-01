身心障礙者的另一種出路：有利於經濟與社會穩定的小作所、庇護工場

文、圖：唐氏症基金會

關於經濟，一直是許多人關注重點，但比起複雜的學理，眾人卻容易忽視社會福利能帶給經濟、社會的影響。我們很容易以為，社會福利便是把錢丟往一個不知去向的錢坑；社會福利會排擠國家的其他投資支出；社會福利，對於經濟發展一無是處。但，真的是如此嗎？

在所有社會福利機構中，提供身心障礙者服務的小作所、庇護工場對於國家經濟、社會穩定的影響不容小覷。然而，現行社會中，此二社福機構卻仍存有亟待解決的問題，需要社會大眾一同努力，使它們的效益發揮到最大。

渴望工作的身心障礙者？

依據衛生福利部105年最新調查，15歲以上的身心障礙者約112萬，列為勞動力人口的只有近23萬。然而，其他89萬被列為非勞動力人口的身心障礙者，當中「想工作而未找工作」的數量，卻常常被人忽視。

普遍身心障礙者其家長的心願，莫過於孩子自立、進入職場就業。為何家長們沒有勇氣鼓舞孩子進入職場的最大因素：覺得自身未做好準備。而小作所、庇護工場便是培養進入職場的入門途徑之一。

Photo Credit: 唐氏症基金會

何謂小作所、庇護工場？

1、小作所

進入小作所的資格，是年滿18歲（特殊需求者年齡可向下延伸至15歲），且領有身心障礙證明之身心障礙者。小作所一天的作息中，會有四個小時從事作業活動，每間小作所從事的作業內容不盡相同。以唐氏症基金會所屬小作所「天生我才台中南屯站」為例，有手工皂製作、包裝代工、清潔工作等等。

另外，小作所亦著重身心障礙者的自主培養，在每週的社區活動，他們會去小作所附近的景點，該去哪個景點、該怎麼去、中午吃什麼，通通都由障礙青年自行作功課、討論，並非老師說了算。藉由小作所的服務，能夠培養障礙青年正確的工作態度、維持並進一步發展能力，以及維持人際交流。最終，如能讓他們的能力提升至足以進入職場，則是所有工作人員最欣慰的結果。

2、庇護工場

針對年滿15歲以上具備身心障礙證明之身心障礙者，具有就業意願，而就業能力不足，經評量結果為「適合庇護性就業」者，能選擇進入庇護工場。在庇護工場工作是一種正式的雇用關係，受雇員工的薪資可以依其產能核薪，不受基本工資限制，但仍受勞基法保障，享有勞健保，以及一般勞工福利。

小作所、庇護工場的需求到底有多大？

1、定額進用身心障礙、庇護工場的就業人數，遠遠不及需求量

108年四月定額進用身心障礙者人數逾8萬3千人，對照同年五月庇護工場可提供之就業人數，僅2,016人，兩者相和人數約8萬5千人。然而，目前15~64歲身心障礙人口數約63萬多人。等於是將近八個身心障礙者，只有一個正在就業。

2、有多少身心障礙者到了不該到的地方

身心障礙者的功能發展與大家一樣，需要持續的刺激、學習，才能維持生活機能，否則衰退得比常人快。離開學校體系，如果因為沒有適合去處，讓他們只能待在家中，或者能力本來可以進到庇護工場或小作所，卻因為數量不足，只能選擇以照顧為主的日間照顧服務，少了持續提升的刺激，顯得十分可惜。當然，日照絕對有其需要，但要使身心障礙者的能力持續提升，就需要有適合其發展的安置地點。

近年來，各縣市政府不斷開展小作所服務，對於身心障礙者幫助甚大。然而，在身心障礙者人口較多的區域，小作所的數量仍不足夠，亟待解決。唐氏症基金會旗下所屬小作所，許多皆有等候名單，甚至排到十幾號，遑論視野拉到全國。

3、家長對於孩子自立的渴求超乎你我想像

身心障礙孩子從教育體系離開後，即進入人生重要的分水嶺，那下一步到底該去哪裡？不同的身心障礙所面臨的職場困境皆不相同，相較於其他障別，職場對於心智障礙者（如唐氏症、腦性麻痺、自閉症等）的接受度普遍較低，除了少部分的心智障礙者有機會進入職場，其他的出路選擇則是日間照護中心、小作所、庇護工場、街頭藝人，或是選擇長照體系等。

不同的服務有著不同的收案標準，代表了不同的障礙程度，而象徵能力較好的街頭藝人、小作所、庇護工場，往往是家長擠破頭的優先選擇，盼望孩子能夠進入。曾經看過家長，因為孩子評估未通過，無法成為其中一員，三番兩次懇求給予再次評估的機會，甚至透過各種可能的資源拜託，無非就是期待孩子能夠有持續學習的機會，創造進步的空間，為未來自立生活做準備，孩子的工作慾望和家長為未來做準備的渴求一樣強烈。

Photo Credit: 唐氏症基金會

為何小作所、庇護工場有利經濟？

（一）創造一千萬的收入

許多心智障礙者其家長為了照顧從學校畢業後的孩子，只能放棄工作全職陪同。然而，小作所、庇護工場的服務，讓家長得以喘息，使其有多出的時間得以工作。

若以108年台灣平均年所得計算，單人平均所得約為62萬 / 年，以女性初婚年齡30.2歲、孩子高中畢業時約為48歲，到孩子能力退化離開小作所或庇護工場，每位家庭照顧者大致還可以有16年的可工作時間，若投入勞動市場，可為家庭爭取將近一千萬的總收入。

（二）身心障礙者得獎勵金、薪水，離自立生活更近一步

每一個小作所幾乎都會依據小作所學員的實際表現，衡酌小作所的營運情形，給予一些獎勵金；庇護工場則是依據其產能給予薪酬。此些獎勵金、薪水來源，是承辦單位販售商品或勞務的所得，讓這些障礙者可以實際參與經濟上所稱的生產行為，對於國家經濟亦盡了一己之力。

然而，在金額數字以外的層面，涵義益加深層。身心障礙者因薪酬所得的肯定、鼓勵，絕非三言兩語能形容；孩子獨立自主的表現，在父母心中遠超過經濟效益。

（三）延緩長照介入時間

身心障礙者畢業後能進入適宜的場所，持續接受培育，維持能力發展，對其本人或家庭都十分重要。倘未有適宜的去處，僅能閒賦在家，不但造成提早退化，也讓父母沉受的壓力提早來臨。現行政府的長照政策，確實舒緩家長的重擔，但長照機構的安置代表的是未來持續性的照護，不在障礙者能力的培養，心智障礙者若能在能力尚未退化前，有更適合的小作所或庇護工場可以持續學習，就可以延緩進入長照體系的時間，這絕對是所有家長所嚮往，同時減少政府在照護體系的負擔。

（四）比拚經濟的更高意涵：社會祥和

設立庇護工場、小作所等服務機構，需要政府支持、社會福利支出。有許多學術研究爭論，究竟社會福利支出是否有害經濟發展。但，衡量支出價值的指標難道只有「利潤」嗎？現今台灣身心障礙者人口逾117萬，加上其家人等直接與間接的照護親人，以一戶三位計算（含身心障礙者），保守估算達350萬人，這350萬人對於台灣的影響不容小覷。350萬人過得好，台灣會更好；350萬人過不好，不僅損失經濟生產，對於成為一個真正幸福的台灣社會，始終存在著遙遠距離。試想，難道我們只能凡事向「錢」看，社會弱勢真的永遠不關我們的事？

Photo Credit: 唐氏症基金會

結論：我們能做什麼？

（一）幫助他們，從購買商品開始

無論小作所、庇護工場，皆有其所生產、製作的商品，每個商品都是教保老師、工作人員花費大量心力培養、教導才能完成。直接購買商品，使得機構持續生產、製作產品，讓孩子有源源不絕的訓練機會。另一方面，購買的收益，將直接成為他們的獎勵金、薪水，以及機構的營運費用，如此就能讓機構永續經營，服務身心障礙者。

（二）支持用心做事的小作所、庇護工場

身心障礙者、心智障礙者的服務需要投入許多人力、物力，即使成本很高，但創造的附加價值也高。然而若沒有社會大眾、政府的支持，光靠社福團體，難以負荷。因此，只要您願意，無論是分享公益消息、擔任志工，或進一步的捐助資源，對於公益機構皆有莫大助益。資源未到位，想提升他們能力，難度倍增，自然影響往職場流動的可能性，更無法實現孩子自立生活的願望。

（三）愛台灣、讓台灣社會更好的關鍵──每個你我

身心障礙者、心智障礙者從小到大都需接受許多考驗，其家長亦同。許多家長的心，都隨孩子狀況牽動。孩子不好，家長不會好；家長不好，所關聯的層面更廣，不僅國家經濟，社會祥和更是。然而，所有的責任不是單靠政府、社福團體，仍需大眾共同幫忙，真心接納他們，台灣社會才能更好。我們始終相信，有愛的台灣民眾一定可以。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航