【插畫】「長照2.0」的四大包整合服務

秒懂家醫科

政府推行長照2.0計畫有年，但你清楚有提供哪些服務嗎？

其實，總共洋洋灑灑17種服務項目，要是我也記不得，不過衛福部推行的四大包整合服務，正好幫我們做了一個好懂的整理：

1. 照顧及專業服務

照顧服務涵蓋了最多的項目，包含日間，機構，居家，多機能等等，也能申請各種專業治療師到府服務。

2. 交通接送

針對嚴重失能行動不便的民眾，可以提供就醫與其他交通接送。

3. 輔具與居家環境改善

和跌倒的照顧非常相關，提供拐杖，行走器，輪椅，助聽器等協助，以及協助改造住家環境以預防事故或跌倒。

4. 家庭照顧者喘息服務

唯一針對照顧者的服務，包含短期請人代理照顧，讓照顧者能稍事休息。

除此之外，也有少數幾項服務沒有涵蓋在四大包之中，例如送餐服務，原住民服務，與健保已經給付的居家醫療等等。

什麼資格才能申請長照2.0呢？

條件包含：

65歲以上失能者（原住民為55歲以上） 50歲以上失智者 獨居／衰弱者且工具性（例如購物，交通，煮飯，家事，洗衣，電話，理財）生活功能退化 有身心障礙手冊

如有申請資源的需要，住院者出院前可以諮詢出院準備服務，非住院者可直接撥打1966專線詢問，就會有人專門幫您們媒合最適合的服務喔！

►人力與醫療資源匱乏的偏鄉，長照2.0該如何因地制宜？

本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航