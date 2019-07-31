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2019/07/31, 健康
【插畫】「長照2.0」的四大包整合服務
秒懂家醫科
我們想讓你知道的是
長照2.0主要包含了照顧及專業服務、交通接送、輔具與居家環境改善、家庭照顧者喘息服務等內容，也可直接撥打1966專線詢問，就會專人媒合最適合的服務。
唸給你聽
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政府推行長照2.0計畫有年，但你清楚有提供哪些服務嗎？
其實，總共洋洋灑灑17種服務項目，要是我也記不得，不過衛福部推行的四大包整合服務，正好幫我們做了一個好懂的整理：
1. 照顧及專業服務
照顧服務涵蓋了最多的項目，包含日間，機構，居家，多機能等等，也能申請各種專業治療師到府服務。
2. 交通接送
針對嚴重失能行動不便的民眾，可以提供就醫與其他交通接送。
3. 輔具與居家環境改善
和跌倒的照顧非常相關，提供拐杖，行走器，輪椅，助聽器等協助，以及協助改造住家環境以預防事故或跌倒。
4. 家庭照顧者喘息服務
唯一針對照顧者的服務，包含短期請人代理照顧，讓照顧者能稍事休息。
除此之外，也有少數幾項服務沒有涵蓋在四大包之中，例如送餐服務，原住民服務，與健保已經給付的居家醫療等等。
什麼資格才能申請長照2.0呢？
條件包含：
- 65歲以上失能者（原住民為55歲以上）
- 50歲以上失智者
- 獨居／衰弱者且工具性（例如購物，交通，煮飯，家事，洗衣，電話，理財）生活功能退化
- 有身心障礙手冊
如有申請資源的需要，住院者出院前可以諮詢出院準備服務，非住院者可直接撥打1966專線詢問，就會有人專門幫您們媒合最適合的服務喔！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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