跟著插畫家「馬克」，從一支廣告看懂跨世代職場價值新趨勢

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誰是最能代表上班族心聲的發言人？以職場漫畫陪伴上班族11年的網路插畫家「馬克」，是許多人腦海中浮現的臉孔。近日馬克的新系列圖文，延伸自網路上熱烈討論的茶裏王最新廣告影片，從「靠關係」、「放棄」與「選擇」三個職場題材出發，點出時下年輕上班族的職場觀點。幽默、揶揄卻帶點正能量的口吻，再度成功創造網友的討論話題。馬克本次接受媒體專訪，除了公開自己11年來的職場觀察，也提出「做喜歡的事，回心中的甘」，對年輕世代的建言。

Photo Credit:茶裏王

從新世代成長為中世代，馬克：年輕一輩勇於選擇，做喜歡的事

走過四千多個日子，馬克提到，職場的價值觀不斷轉變，許多中世代讀者詢問要如何與新世代的職員互動。為了回答這個問題，他不斷調整自己的創作方向，在作品中納入更多主管視角，也加入了新世代上班族的角色；希望傳遞兩個世代的不同想法，了解彼此並慢慢化解對立。

以系列圖文中的兩個切題「靠關係」與「放棄」來說，就是一個新舊世代的對話。馬克認為，「比起11年前，新世代對於成功的定義已與中世代不大相同，社會上出現更多元的工作型態。新世代擁有比較多的成功定義，也更勇於表達自己的選擇喜好。」馬克認為，自己就是因為堅持做喜歡的事，不放棄自己熱愛畫畫的目標，而有了今天和別人不一樣的人生。另外，現今相對友善的機會與環境，讓新世代即使沒有「關係」，也能憑藉著專業與熱情，闖出屬於自己的一片天。讓年輕人用「不放棄」的追夢精神，選擇自己所愛、發揮所長，成就自我的職場價值。

Photo Credit:茶裏王

工作的定義不只金錢的累積：不畏突破框架，就有機會站上舞台

與茶裏王廣告中，勇敢追逐夢想的主角們相同；11年前，藝術創作很難被視為「事業」，但馬克卻毅然決然地選擇自己喜歡的繪畫，投身圖文創作，創造出大大小小令人印象深刻、為上班族發聲的職場故事。何以勇敢踏出不同的路？馬克表示，一切源於自己對繪畫的熱情，所以他努力思考如何將熱情變成收入來源，憑藉所愛養活自己。但馬克也坦承，之所以果斷地離開廣告公司自行創業，是因為當時很年輕、很有勇氣衝；就像插畫中所描述的，面對前輩的回答，年輕馬克選擇和別人不一樣的結果。

不過，馬克也說，追求財富穩定與選擇自己喜歡的事並不衝突。在他看來，當自己做著喜歡的事、達成某個目標時，所累積的實力不容小覷，或許還能為自己帶來更大的財富。所以只要順應內心去努力，就不必過於畏懼；知道自己的熱情在哪裡，盡力朝其發展，也能經歷與別人不一樣的人生，站上屬於自己的舞台。

Photo Credit:茶裏王

工作不只一種樣貌，人生不只一種味道

當被問到職場的環境變化快速，新世代是否只有透過挑戰主流職場價值才能成功？中新兩世代該如何互相理解？馬克引用了茶裏王新廣告中的Slogan：「工作不只一種樣貌，人生不只一種味道」來回答。他強調：「並非只有挑戰主流價值才是成功的途徑，若能在主流價值中擦出不同火花，也會有出乎意料的結果。一切選擇的重點歸於享受自己的選擇，為自己的熱情負責。」

馬克提到，茶裏王新廣告裡呈現的多元職涯選擇與新世代的職場觀點，讓他相當認同；肯定新世代勇於追求不一樣的工作價值，但也尊敬在主流價值內持續努力打拼的中世代。馬克表示：「只要是自己嚮往並認為值得去做，就是很好的方向，沒有誰對誰錯」。最後，馬克也以身為中生代的身分提醒年輕世代，不必急於為未來下定論，並不是選了某條路，就不能半途轉向；若能走出適合自己的路，享受自己的選擇，那也會是一件非常棒的事情。

Photo Credit·:茶裏王

心態對了，喝一口茶裏王就能回甘

長期陪伴在上班族左右，不斷為職場新世代發聲的茶裏王，一反過去的職場揶揄調性，新廣告從支持職場新世代工作價值觀，並跳脫框架的思考出發，鼓勵職場青年勇敢選擇做自己喜歡的事情。這支100秒左右的廣告，不只看出90後新世代的職場價值觀正逐漸改變，也反映著一種更積極正面的職場態度正在醞釀。

如同馬克一再重複的，職場是熱情與態度的總和。如果只為了他人的眼光而活，再多的榮耀與財富，也會覺得自己是個失敗者；但若投身於喜歡的事情，不管是體制內或體制外，在最糟糕的時候依然能笑得很燦爛，且堅持下去就會看到希望，體會回甘的滋味。你，是否也在工作的過程中，努力「做喜歡的事，回心中的甘」呢？