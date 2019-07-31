北韓一週內試射飛彈2次、南韓進入備戰狀態，為何川普「無所謂」？

北韓7月25日清晨在東海岸城市元山一帶發射2枚武器，引發日韓高度緊張關注，北韓官媒指出北韓領導人金正恩指導的「新型戰術導向武器」試射，是對南韓聯合軍演的「嚴正警告」。不過美國總統川普27日對媒體表示，金正恩的飛彈「沒什麼特別的，不是針對美國，我跟金正恩關係還是一樣好」，做完此表態後，北韓今（31）日清晨，又發射多枚不明發射體。

（中央社）南韓合同參謀本部今天表示，北韓今天清晨朝向半島東北方向海域發射的發射體是兩枚短程彈道飛彈。

南韓合同參謀本部稱，南韓軍方今天清晨5時6分和5時27分偵測到北韓從江原道元山市葛麻地區朝向東北方向海域發射兩枚短程彈道飛彈。飛彈飛行高度約為30公里，飛行250公里，確切參數有待韓美情報部門深入分析。

南韓官員告訴法新社：「我們現在無法說明這些發射體飛了多遠，我們正在分析，同時也為可能的額外試射行動做好準備。」

《南韓聯合新聞通訊社》指出，北韓25日在虎島半島一帶發射兩枚KN-23新型短程彈道飛彈後，時隔6天再度射彈挑釁。南韓軍方正在密切監視北韓動向，並保持高度戒備。

南韓軍方分析指出，北韓25日發射的兩枚飛彈飛行距離均為600公里，並將其定位為新型短程彈道飛彈，由於當時北韓採取「從下降階段再次升起」的pull-up方式，勢難展開攔截行動。

合同參謀本部表示，北韓接連發射飛彈無益於緩解韓半島緊張局勢，並敦促北韓停止發射導彈行為。

25日射完飛彈後，金正恩表示，南韓當局者們在人前上演（板門店南北韓美國會談等）「和平的握手」，擺弄著聯合宣言或協議等文件，一轉身坐下來，就做出進口最新攻擊性武器和強行舉行聯合演習等奇怪舉動，顯現出南韓正玩弄兩面手法。當局者應及時認識到事態發展的危險性，中斷進口最新武器及韓美聯合軍事演習。

北韓今天發射多枚不明發射體後，日本防衛省表示，沒有彈道飛彈進入日本領土或專屬經濟區，對日本國安並未構成立即影響。

擁有核武的北韓尚未對最新試射行動發表聲明。

川普態度輕鬆不擔心：那是他們兩韓的糾紛

北韓領導人金正恩上月曾與美國總統川普會面，同意重啟停滯的非核化會談，但他6天前仍親自視察兩枚飛彈的發射。儘管金正恩已廣被視為全球最專制獨裁者之一，但已與他建立深交的川普卻絲毫不擔心。

川普與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都淡化北韓上週的試射行動，蓬佩奧並一再表示希望透過外交與北韓交涉。蓬佩奧今天向記者發言時沒有提到北韓試射，僅表示雙方將在「不久後開始」進行會談，但沒有提供細節。

川普稍早在白宮向記者重申，他跟金正恩的關係一樣很好，並說：「他沒有對美國示警。那是他們（兩韓）的糾紛，他們兩邊自己的爭端。」南北韓於1950到1953發生韓戰，但整場戰爭卻是美軍參與大部分，最終成了保護南韓的重要角色。川普也說：「我們將看接下來會怎麼發展。我無法告訴你將發生什麼事。」

專家分析：北韓將更大膽尋求美國在談判中讓步

美國智庫國家利益中心（Center for the National Interest）的卡吉亞尼斯（Harry Kazianis）表示，最新一起試射是在警告南韓與美國停止計劃中的聯合軍事演習，「否則（北韓）將持續展現防禦軍事力，並將隨著時間讓緊張情勢升溫」。

他預測，南韓美國聯合軍演8月登場前和結束後，北韓將進行更多試射。他說：「唯一的問題在於，金正恩政權是否有膽量試射射程達美國本土的洲際彈道飛彈或長程飛彈？」

《路透社》報導，他說：「就現在而言，美國與北韓之間的任何工作層級會談似乎都將暫時擱置至秋季，金正恩政權不會在試射之後馬上返回外交路線。」其他分析家表示，由於川普顯然亟欲把他和北韓的往來當作他2020競選連任的一大外交成就，北韓將更大膽尋求美國讓步。

《聯合報》報導，美國和北韓上個月在板門店舉行了第3次的領袖會談，達成共識將在二、三周內重啟非核化談判，但1個月過去尚無進展。蓬佩奧下月2日預定出席在泰國曼谷舉行的東協區域論壇（ARF），會不會在該場合展開美朝談判受到關注，北韓今天舉動也很可能是針對此時間點，試圖動搖美國。

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核稿編輯：楊之瑜



