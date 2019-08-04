巴西聖保羅獨立劇團發揮創造力，扭轉「郊區等於貧民窟」刻板印象

文：Priscila Pacheco（Agência Mural）

譯：Liam Anderson（en）、Wenyu

本篇文章與全球之聲合作夥伴Agência Mural共同刊登。作者為Priscila Pacheco。

在聖保羅其中一個大型貧民窟Heliópolis當中，一名年輕黑人的審判讓整個社區為之激動，大力疾呼他的清白。在前往Jardim Romano的火車上，一段錄音將該地區的歷史帶入觀眾耳中，在最終達到頂點：雨勢以及大洪水。在這座城市的南端，一個死人的屍體在巴西式放克音樂的聲音當中復活。

這3個故事分別來自三齣舞台劇，代表了近年來聖保羅蓬勃發展的劇場場景。

Heliópolis、Estopô Balaio和Núcleo Pele是三個聖保羅區域性劇團，成員都是當地人士；他們用舞台或直接於大街上上演的戲劇來描繪他們居住社群的生活。

39歲的Miguel Rocha在16、17歲時來到聖保羅Sacomã區東南部的社區Heliópolis。他來自巴西東北部皮奧伊州（Piauí）的聖米格爾－杜菲達爾古（São Miguel do Fidalgo）。Miguel現在已是劇場導演及製作人，他從讀書時就熱愛表演藝術，看了生平第一場戲劇演出。那是一切的起點。

2000年，當地社區中心以及居民的協助下，他創辦了Heliópolis劇場。

這名導演表示，Heliópolis就像是一個工作空間，他與成員們從中擷取這個城市甚至於這個國家的故事。「藝術最好的一件事在於，總是可以嘗試以小型微宇宙來連結整體。」

（IN）JUSTIÇA（葡語中〔不〕正義的意思）就是其中一個例子，這是他本季導演的新戲。

該劇劇情講述一名黑人青少年因為槍枝走火意外殺了一名女性。從這件事開始，導演討論了何為正義，是該由司法系統來決定還是按照社會大眾的想法所判定。

該劇文本來自Evill Rebouças，後經劇團成員集體創作而成。整齣戲一直迴盪著一個問題：「有那些東西是審判沒揭露出來的？」鼓勵觀眾反思巴西司法系統。

「（IN）JUSTIÇA始於一個關於Heliópolis、關於Grajaú、關於東區的敘事。它們是我們想講述的故事，貼近地方居民，但具有虛構成份。」Rocha這樣評論。

該劇團目前上演11齣戲，以鄰近Heliópolis的Ipiranga區Maria José de Carvalho劇院為根據地。

在該劇團表演的劇目中，融合了巴西非洲文化、森巴舞、放克音樂以及都會文化。Miguel讓大眾關注到有些人認為聖保羅郊區是迷失之地或藏汙納垢的這種說法。

「這種郊區等同於貧民窟的看法是錯的。當然這裡住著部分赤貧人口。但是這裡也存在著能帶來收入的商業行為、開著最新潮車款、穿著品牌運動鞋的人。郊區實則相當多元。」他表示。

淹水、火車以及東北區

在Jardim Romano社區的Itaim Paulista是Estopô Balaio劇團的根據地。該劇團在2011年成立，成員主要是原居於離聖保羅2800公里遠的北大河州（Rio Grande do Norte）移民。Estopô演出過《隱形河流之城》。

該劇團導演是40歲的教育工作者João Junior。2010年，他從巴西另一個東北部北大河州首府納塔爾（Natal）來到聖保羅。當時他住在聖保羅西部的Barra Funda，並開始在東邊的Jardim Romano一處教育中心工作，他在那裡遇見了許多和他一樣來自東北部的人。

他驚訝於有這樣多東北地區的人活躍於巴西最大城市，並從他由Barra Funda搬到聖保羅東區這段漫長道路中，觀察到領地上的改變。「這是我的大哉問：領域隔開了我們，並在同一個城市中創造了城中城。」

他搬到了Jardim Romano，在那裡住了4年。他與其他也來自納塔爾以及來自更廣泛社群的藝術家友人一起創辦了Estopô Balaio。

2019年，他們再次演出《隱形河流之城》，該劇終結了該劇團始自2012年的水鄉三部曲。這三部曲講述了該區域洪水的故事。

「《隱形河流之城》講述了該社區居民所經歷過的水災的歷史。這些故事流傳在該區域的街頭，融合了街舞、饒舌以及塗鴉。故事開始於在這個社區行駛的火車上。」

Jardim Romano是位在鐵特河（river Tietê）岸邊的社區。2009年12月，該社區經歷一次淹水後，水遲遲在3個月後都還未退，讓該地區上了新聞版面。在那時，居民必須要走在深及膝蓋甚或腰間的髒水中。

在Estopô Balaio的創作中，水，以及東北區和火車都是重覆出現的主題。「這個城市所有路線都靠火車串聯。人們在火車上生活在一起卻彼此不了解。你總是拖著疲憊身軀踏上火車。」他這樣解釋。

Grajaú街頭的放克音樂與劇場

23歲的布景設計師暨女演員Aline Domingos de Oliveira從2013年開始投身劇場工作，引她入行的是聖保羅市議會一項在各級學校實施藝術教育的計畫。

當時她很喜歡這套課程，還邀請了她所前往教堂的朋友一起加入。就這樣，Núcleo Pele劇團就在聖保羅南區的Grajaú誕生了。該劇團在2015年推出第一齣戲《勞作之膚》。為了要觸及更多觀眾，他們選擇在週日人們離開教會準備去購物之時，在靠近街頭市場的地方進行表演。

根據Aline，進行街頭戲劇表演是項挑戰：「這很難，因為經過的車輛總發出很大的聲響，還有孩子在哭叫，酒吧也放著forró音樂。因為郊區就是這樣充滿生命力。總會有事發生。」她解釋。

《勞作之膚》講述了勞動者的故事，揭露了日常生活所面臨的困境，像是硬擠上公車及火車通勤、女性所面臨的加倍工時，以及壓迫及虐待。「人們都說：『哇，這太酷了。我從沒看過這樣的東西。它講的就是我們的生活。』」她說。

2019年，該劇團呈獻了他們的第二齣戲《Pancadão！舞會還在繼續？》，演出至2019年5月初。Pancadão是一種巴西風格的放克音樂。

該劇劇情是一場已經持續了三個月的放克舞會。在舞會現場，有個人已過世，但他的身體還在隨著音樂舞動。在場的居民必須要決定舞會是否還要繼續。

Aline認為，聖保羅郊區有一種藝術力量。「郊區生產了藝術的多元性。每一個劇團都有其優勢，但全都創了藝術。」

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航