44名香港示威者遭控「暴動罪」最年輕僅16歲，千人風雨中包圍法院聲援

香港728遊行引發警民衝突，49名被捕的示威者中有45人被控暴動罪或藏有攻擊性武器，遭警方移送法辦，引發聲援群眾不滿，昨晚群起包圍葵涌警署抗議，現場發生煙火攻擊事件，警察還一度拿散彈槍瞄準現場群眾，衝突一觸即發。後來45人陸續准予保釋，並於今（31）日上午在香港東區法院首次出庭。目前雖有颱風往香港靠近，但仍有近千名支持者在風雨中聚集在法院外聲援。

（中央社）綜合《香港電台》、《星島日報》報導，香港警方對涉及本週日（28日）西區一帶衝突的45人提告。被控暴動罪的44人當中有一名33歲男子外加一項襲警罪，另一人則被控藏有攻擊性武器。

繼昨晚上千名支持群眾包圍葵涌警署聲援這些被起訴的示威者；上午赴東區法院大樓外聲援的群眾也越聚越多，至截稿已超過500人。現場下著大雨，手持雨傘、戴上口罩的聲援人士高喊著「沒有暴徒、只有暴政」等口號。

綜合港媒報導，因728遊行在上環一帶引發衝突，香港警方在28日晚間至29日共逮捕49人，其中男性32人、女性17人，年齡介於16至41歲間，絕大部份是學生。香港律政司刑事檢控科在審閱警方報告後，將其中45人移送法辦。

根據一名網友提供的資訊，這次的名單中，在30歲以下的年輕被捕者有38人，最年輕僅16歲。

根據報導，這45人中的44人被控「暴動罪」，其中1人還被加控「襲警」；另1人被控「藏有攻擊性武器罪」。這45人今天早上前往東區裁判法院出庭。

《星島日報》報導，被警方移送的這45名示威者，目前已全數被交保獲釋。

群眾要求「釋放義士」包圍警局，警長以槍瞄準民眾

上述45人前一晚被移送的消息傳出後，在網路號召下，約100名示威者28日羈押被捕示威者的葵涌警署，並擠滿了葵涌道往荃灣方向的馬路。警署緊急關上大門，約20名員警持盾牌在警署前戒備。

這群示威者舉起「釋放義士」等布條，高喊「沒有暴徒，只有暴政」、「香港警察，知法犯法」等口號，且不斷指責在場員警。

之後示威者一度越聚越多甚至超過千人，警署見狀關上大門，有20名員警持盾牌在外戒備，遭到群眾叫罵進逼，搭車撤離。晚間9時過後，有被捕示威者陸續被交保釋放走出警署，現場示威者的情緒也迭有起伏。

後來49人陸續獲得警方交保。但其中被移送法辦的45人需出庭應訊。然而包圍警署的示威者並未因為有人交保獲釋而散去。晚間10時過後，部份示威者朝員警丟擲三角錐及雞蛋等物品，而員警也發射胡椒噴霧還擊。

一名被追打的警長，一度上膛舉起霰彈槍喝退攻擊群眾。民眾上傳影片顯示，在巴士總站，一名穿白色制服的警長與一名鎮暴警察被大批群眾圍毆追打，警長一度上膛舉起霰彈槍瞄準、喝退攻擊群眾，並施放胡椒噴劑，有示威者被胡椒噴劑射中倒地，警長後退上車離開。

據報導，大批鎮暴警察隨後展開強勢驅離，以警棍驅散人群。在警方追趕驅離示威者的混亂過程中，有一名攝影記者被盾牌打到跌倒；還有警察揮舞警棍驅趕一名女記者，但未擊中；另有電視台記者被胡椒噴霧射中，需要送院治療。

但警方驅離後，在場仍有約200名群眾不願散去。今天凌晨1時許，一名支持警方的白衣男子與在場人士叫罵推擠遭到圍毆，警察出面分隔，並將這名男子帶入警署；當時他血流滿面、情緒激動。

隨後，警署內衝出多名員警，將示威者驅散並試圖追捕，部份示威者則躲入附近的地鐵葵芳站，現場暫歸平靜。

香港記者協會及攝影記者協會今天發表聲明，指控昨晚警察在葵涌警署驅趕示威者期間，有警員蓄意襲擊正在後退的記者，予以最嚴厲的譴責。聲明表示，已向政務司司長張建宗及警務處處長盧偉聰提出嚴正交涉，並將尋求法律意見向警務處提出訴訟。

「連儂牆」也發生煙火攻擊，警方再逮捕3人

另外綜合《立場新聞》、《星島日報》等港媒報導，天水圍天秀球場附近的連儂牆，昨晚發生衝突事件，警方獲報到場處理，帶走3名青年回天水圍警署，引發反送中網民不滿，號召支持者前往包圍警署要求放人，數百人到場聲援。

因為不滿警方處理連儂牆衝突帶走3人，數百名反送中群眾昨天深夜包圍天水圍警署抗議要求放人。今天凌晨，突有一輛轎車快速駛過，並朝群眾發射煙火，導致多人受傷送醫。

根據民眾錄下的影片顯示，凌晨近3時，一輛黑色轎車快速駛過警署，車內有人向聚集的群眾丟擲發射至少10枚煙火，現場頓時大亂，民眾瘋狂走避，至少有7人被擊中受傷，5人送醫治療。

有傷者表示，被煙花擊中手及頸，手臂起水泡，並感到耳鳴，他們認為，煙花是刻意擲向人群。多輛救護車陸續到場，傷者在路邊等待救援。此外，有一輛轎車疑似為了躲避事故，撞上一輛九龍巴士私家車，造成2人受傷。

煙火攻擊事件發生後，網民在網路公布涉嫌車輛的車牌號碼，並指車主是元朗疑似黑道人士；但其後被證實該車牌與車輛不符，不排除有人以假車牌作案。警方已展開調查。

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核稿編輯：楊士範