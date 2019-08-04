黃斑部病變年輕化，如何抵禦「藍光」帶來的氧化損傷？

報導：黃慧玫

諮詢專家：陳瑩山（新竹國泰醫院眼科主任）

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眼球對於可見光可說是又愛又恨，因為光線會傷害眼睛，但位於瞳孔正中央的黃斑部需要光線來形成影像，而孩童更因光線進入眼底而促使視網膜成熟。但眼睛長期受光的影響會造成慢性刺激，使黃斑部發炎、水腫，並可能在黃斑部中央形成隱結，一旦隱結破裂導致出血，將造成視力缺損，形同失明。

由於3C產品的螢幕光線屬於高能量的藍光，再加上手機螢幕小、光線集中、使用距離近等因素，大量藍光直接射入眼中，許多醫學研究顯示，藍光直接穿入眼球進入視網膜中心時，若感光細胞長時間接受光線照射，會使眼睛受到傷害，導致病變。

長期關注於藍光對於視力影響的新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山表示，藍光是能量較強的可見光，普遍存在於生活中，它可穿透角膜和水晶體直接射入黃斑部，造成黃斑部感光細胞的損傷，經年累月之下，形成年老性黃斑部病變，是一種因老化衰退造成的眼部疾病。

陳瑩山指出，因兒童視力要至六歲左右才會發育成熟，而且其睫狀肌較敏感、水晶體清澈、黃斑部葉黃素量不足，降低了眼睛對3C的自我防禦力。觀察發現，3C保母慣養的兒童與手機不離身的低頭族，均因為長時間使用3C產品，造成睫狀肌疲勞、視力衰退、視線模糊等眼睛老化問題，是近年來因眼疾就診的兒童、青壯年族群激增的主要原因。

黃斑部病變年輕化趨勢成為眼科重要議題，面對藍光無情的傷害，如何預防？陳瑩山表示，護眼無訣竅，少用多休息最重要。謹記用眼30分鐘，休息10分鐘的原則，讓睫狀肌得以放鬆。假日時，多安排戶外活動，讓眼睛看看遠方，也有助於讓眼睛放鬆。

黃斑部中的葉黃素與玉米黃素，可有效抵禦藍光的氧化損傷威脅，並發揮消炎作用，進而保護黃斑部。但人體無法自行製造葉黃素與玉米黃素，僅能透過食物吸收，並經由血液帶至黃斑部。而Omega-3所含的DHA，可以包覆在感光細胞的細胞膜上，好比眼睛的「防曬衣」，阻止細胞因光線過強而發生的凋亡，日常不妨多多攝取深綠色蔬菜、莓果類、魚類、蛋黃等，有助於眼睛的保護。

美國研究指出，每日攝取6～30mg的葉黃素，可降低43%罹患老化性黃斑退化症的風險，因此每日適時服用含葉黃素、玉米黃素、Omega-3等成分的營養補充品，不僅方便更有助於眼睛的保健。陳瑩山提醒，葉黃素必須經由長時間的攝取，才能使其積聚在黃斑部，因此這類營養補充品，需長期且持續的每日攝取才可達到保健視力的效果。

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