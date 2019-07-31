航空業一天到晚亂罷工？工會：資方「依法」不協商，罷工是不得已

6月間長榮航空公司空服員罷工，引起社會各界討論，勞動部在29日召開座談會，表示將對攸關罷工的《勞資爭議處理法》搜集意見，進行檢討，會後新聞稿顯示，會中資方聚焦在「罷工預告期」。而今天，中華民國全國航空業總工會、桃園市產業總工會等工會共同召開記者會，批評目前台灣的勞動三法（《工會法》、《團體協約法》和《勞資爭議處理法》）對於勞工保障不足，才讓工會「不得不」罷工，記者會中也提出工會對於勞動三法的修法意見。

與會的「台灣鐵路產業工會」（台鐵產工）秘書蕭農瑀表示，勞動部29日召開座談會，要在罷工程序中再加入罷工預告期，但她強調，「現在的罷工程序已經非常複雜，已經有預告性質。勞動部長也表示要對勞動法令進行通盤檢討，但工會認為，工會如果有足夠協商管道、產職業工會權利如果更加完善，是不是就不用走到罷工之路？」蕭農瑀表示，因此他們召開記者會，針對「勞動三法」提出自己的版本。

「桃園市產業總工會」（桃產總）秘書長葉瑾瑜表示，目前台灣的勞動三法分別保障三項勞動權益：

工會法：團結權

團體協約法：協商權

勞資爭議處理法：爭議權

但葉瑾瑜表示，現在的台灣法令針對勞動三權的保障並不足夠。

工會法：韓國只要2人就可以組工會，台灣卻要求30人連署

首先，「團結權」的部分來自《工會法》所保障的勞工組工會的權利，但這次參加記者會的工會指出，台灣的《工會法》有「30人以上才能組織工會」的人數門檻，成為勞工組工會的障礙。另外，台灣的警察人員、消防人員也無法組工會，讓警消團結權被削弱。

葉瑾瑜表示，工會法有30人數的門檻下限，導致台灣的工會覆蓋率只有7.6%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的16%。

葉瑾瑜也指出，勞動部另外提出一個數字，表示台灣的加入工會人數高達15%，但仔細詳查發現，勞動部之所以與工會提出的數字不同，是因為勞動部將「受僱人數30人以上的企業勞工人數」371萬人作為分母，換算成比例後得出約15%的比例。但葉瑾瑜通批，台灣還有實際勞工總是900萬，她批評，「這樣的算法代表勞動部心裡想的是，你（員工人數）30人以下（的企業）勞工活該倒楣不能組工會。」

而葉瑾瑜也提出鄰近國家的工會人數組織門檻指出，中國只要25人就可以組工會、日本10人、香港7人，韓國甚至只要2人，「我們提出的要求並不過分」。

而「宜蘭縣產業總工會」理事長呂學民則表示，很多中小企業為了不想讓工會成立，會刻意將公司「分家」。「明明就是50多人的飯店公司，卻分成兩家公司，分成餐飲跟飯店，兩家公司就不到30人門檻。」

工會法：公務員年年殉職，警察人員、消防人員卻無法組成工會

與會的「消防員權益促進會」秘書長朱智宇則提到警消人員的困境：「這一兩年，每年都有警消人員因為職務死亡或自殺，怎麼避免殉職？就是公務體系給我們平等的地位，但現在不管是警消或公務員，都只能透過人民團體，也就是一般的協會來爭取權益，這只有基本團結權，但缺乏協商權或爭議權。」

朱智宇表示，「藉由『勞動三法』的保障，才能避免爭取權益後遭受秋後算帳。」朱智宇説，2012年，就有消防員發起遊行後遭受懲處，也有消防員在這案例後，不敢站出來爭取權益，因此朱智宇呼籲，執政者應該要實質討論《工會法》第4條，對於警消不能組工會，給公務人員一個明確的答案。

團體協約法：產業工會、職業工會只要人數不夠多，資方就可以冷處理

而《團體協約法》所保障的協商權，對產業、職業工會也非常不利。

葉瑾瑜表示，「在現行法律中，企業工會沒有人數限制，就可以跟公司坐上談判桌。而職業工會或產業工會，他們必須過半人數（該企業一半以上的員工加入該工會）才有上談判桌的權利。在過半前，資方都可以主張『你們人數沒過半，我不跟你談。』」

目前《團體協約法》對企業工會的保障較高，但葉瑾瑜説，「企業工會容易受規模大小限制而不能組工會（企業員工人數沒過30人，就不可能組成企業工會），企業工會也容易因為公司關廠倒閉而必須解散 ，大部分勞工是沒有辦法組企業工會的。」

團體協約法：簽訂「團體協約」不可以找外人幫忙

此外，葉瑾瑜也指出，《團體協約法》第8條第2項規定，就算工會上得了談判桌，《團體協約法》也規定（簽訂團體協約的代表）必須要是工會成員。葉瑾瑜説，「資方要讓他想進來的人是會員很容易，想要律師專家、媒體專家，就聘他就好了嘛、臨時雇用他就好了嘛，但是工會有辦法嗎？沒辦法嘛。」葉瑾瑜批評，「這文字看起來對等，實際上不對等。所以我們要要求這個限於會員的條款應該要廢除，因為只管得到資方 。」

2016年，桃空職工發動華航空服員罷工，最後華航空服員就請在工運界較有協商經驗的「桃園市產業總工會」幹部擔任代表，簽訂與華航的協約，最後法院就判定該協約不算「團體協約」，不受《團體協約法》保障。

勞資爭議處理法：「叫老闆不要違法」竟無法成為罷工理由

最後，是《勞資爭議處理法》維護的「爭議權」，而台灣的《勞資爭議處理法》，對台灣常見的爭議行為「罷工」也有些限制。

在7月29日的座談會上，航空業、旅行業都也聚焦在罷工對旅客的影響。但「中華民國全國航空業總工會」秘書陳景瑄表示，「台灣工會發動罷工是非常罕見的，比對鄰近國家，韓國2015年罷工次數有105次，罷工人數7萬7000人；日本39次，1萬3000人；而台灣2015只有一家工會罷工，人數只有80人。」

葉瑾瑜也說，台灣現行《勞資爭議處理法》中，將爭議分成「權利事項」爭議、跟「調整事項」的爭議。

前勞動部長、現任文化大學勞動暨人力資源學系教授潘世偉解釋，權利事項是指「有法律或勞動契約明文規定者。」而調整事項是指「法律或契約沒有規定。」

比如，長榮公司跟員工簽訂的契約明文規定每人津貼90元，公司沒給足90元，工會去要求給足90元，就屬於爭取「權利事項」。但如果契約規定每人津貼90元，但工會希望調高到比契約還高的150元，這屬於爭取「調整事項」。

或是，《勞基法》規定每天工時上限8小時，但公司叫員工上班10小時，這時員工去要求調整回法定的8小時，就是爭取「權利事項」。但如果員工要求調低到優於法令的6小時，就屬於爭取「調整事項」。

而葉瑾瑜提出數據指出，綜觀台灣5年來的勞資爭議，每年爭取「權利事項」都佔99%，爭取「調整事項」才佔1%。「表示台灣天天在發生的、勞工在爭取的就是資方在違法，大部分的爭議型態都是『我只要老闆合法就好』這麼卑微的訴求。」

而現行《勞資爭議處理法》53條規定，只有爭取「調整事項」（爭取更好的權益）才可以發起罷工。因此葉瑾瑜呼籲，希望未來「權利事項」也能納入成為罷工訴求。

職業工會天天在亂？桃產總：是資方不願談，工會不得不罷工

葉瑾瑜最後表示，近年空服員職業工會、機師工會共發動3場罷工，「台灣民眾覺得職業工會天天在亂，但不是這樣的，是台灣產、職業工會常常被資方覺得『你是外部人士、不願意跟你協商』，資方與工會無法好好協商，（工會）只好透過罷工（爭取權益）。」 她說，「就是因為我們太少勞工組工會，對於「勞動三權」完權不了解，就算有工會，協商權太弱、工會談不下去，被逼著用爭議行為（例如罷工）的方式解決勞動爭議。」

因此，葉瑾瑜主張，在團結權方面，應該下修工會籌組人數門檻，她建議15人就可以籌組工會，或者因應台灣中小企業為主的型態，只要達到企業三分之一的勞工連署，就可以組織工會，二者擇一即可，才能完整保障工會團結權。而協商權部分，希望擴大產職業工會的協商權、並下修《團體協約法》規定的協商門檻。最後的爭議權，葉瑾瑜則主張開放「權利事項」也可以成為罷工訴求。

核稿編輯：楊士範



