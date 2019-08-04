深蹲六大動作變化，讓你的重訓不只是蹲下去、站起來

隨著運動風氣盛行，越來越多人會在下班後到健身房進行重量訓練。深蹲應該可以算是重量訓練中辨識度最高的一種，也是我們在教課時很常使用到的動作。但你知道但其實深蹲有多種變化版嗎？根據動作不同，所帶來的效益也會有所不同。

此篇文章我們精選出六大深蹲動作變化，讓在健身房訓練的你，可以清楚各動作中間的差異，並挑選出最適合你的動作。（延伸閱讀：增加肌肉量六大指南重量訓練菜單初階篇、運動員肌力訓練指南，解密重量訓練與運動表現的關係）

一、高腳杯式深蹲（Goblet squat）

特點：高腳杯式深蹲是我認為初學者學習深蹲最佳的入門動作，前負重有利於訓練前側核心，肋骨也可以維持在較佳的位置。

國外知名機構MBSC建議，優先訓練高腳杯模式直到使用的重量手捧不住，再進行其他深蹲訓練，使用重量建議需達體重的50％。

操作動作要領：

雙腳步距與肩同寬，握好啞鈴至於胸前，緊繃核心避免身體搖晃。 將屁股垂直往下坐，直至大腿與地板平行，過程中維持脊柱中立。 接著慢慢站起回到起始位置。 吸氣時將槓慢慢下坐，吐氣時回到起始位置。

二、高背槓深蹲（Back squat）

特點：這應該是最多健身房中最常見的深蹲方式，由於重量直接加壓脊椎，此動作可以強化身體中軸剛性，提高脊椎骨密度。而對於脊椎加壓，也是此動作「具有討論性的地方」。

許多運動專家認為，脊椎負重經常讓運動員或客戶帶來下背疼痛，MSBC創辦人Mike Boyle就認為背槓代償風險太高，容易使背部受到傷害。但研究也指出正因如此，高背槓深蹲可以幫助發展脊椎控制能力，進而強化中軸穩定。

操作動作要領：

雙腳步距與肩同寬，將槓放置於上斜方肌處，緊繃核心避免身體搖晃。 將屁股垂直往下坐，直至大腿與地板平行，過程中維持脊柱中立。 接著慢慢站起回到起始位置。 吸氣時將槓慢慢下坐，吐氣時回到起始位置。

三、低背槓深蹲（Low back squat）

特點：此方式和高背槓相同，也是直接將槓扛在身上的負重方式。不同的是高背槓深蹲將槓壓在上斜方肌，低背槓深蹲將槓壓在後三角肌。也因此低背槓深蹲在動作過程會產生更大的髖屈角度，為了避免槓鈴滑落以及讓重心落在身體中心，低背槓從姿勢上來看，有較大的髖屈角度，上半身更加前傾，有助於發展身體後側鍊的力量。

操作動作要領：

雙腳步距與肩同寬，將槓放置於後三角肌處，緊繃核心避免身體搖晃。 將屁股垂直往下坐，直至大腿與地板平行，過程中維持脊柱中立。 接著慢慢站起回到起始位置。 吸氣時將槓慢慢下坐，吐氣時回到起始位置。

四、前抱式深蹲（Zercher squat）

特點：這種深蹲強調上半身的張力，限制重量的因素通常是薄弱的核心或肱二頭肌力量不足。如果初學者要做負重深蹲，但腕關節有問題不能做高腳杯負重，這動作會是一個很好的替代動作。一樣可以發展前側核心，並且讓肋骨容易維持在好的位置。以動作型態來說，這動作符合生活中常見的搬物品姿勢。

操作動作要領：

雙腳步距與肩同寬，手肘彎曲將槓夾住至於胸前，緊繃核心避免身體搖晃。 將屁股垂直往下坐，直至大腿與地板平行，過程中維持脊柱中立。 接著慢慢站起回到起始位置。 吸氣時將槓慢慢下坐，吐氣時回到起始位置。

五、單手架式深蹲（Rack squat）

特點：大部分的負重深蹲都是雙邊負重，此種深蹲類型採單邊負重，可鍛鍊肩胛穩定及下肢發力時軀幹的抗側屈能力。

操作動作要領：

雙腳步距與肩同寬，單手持啞鈴至於肩膀高度，緊繃核心避免身體搖晃。 將屁股垂直往下坐，直至大腿與地板平行，過程中維持脊柱中立。 接著慢慢站起回到起始位置。 吸氣時將槓慢慢下坐，吐氣時回到起始位置。

六、過頭深蹲（Overhead squat）

特點：此種深蹲動作需要身體良好的活動度與穩定度，是屬於進階的動作，訓練過頭深蹲可以整合身體的活動度及穩定度。訓練變化也可使用單手持壺鈴或啞鈴，增加單側的抗側屈能力。

操作動作要領：

雙腳步距與肩同寬，將槓至於頭頂上方，緊繃核心避免身體搖晃。 將屁股垂直往下坐，直至大腿與地板平行，過程中維持脊柱中立。 接著慢慢站起回到起始位置。 吸氣時將槓慢慢下坐，吐氣時回到起始位置。

結語

從教學的經驗來說，建議初學者可先從高腳杯式深蹲開始練習，建立良好的動作模式，進而使用高背槓或低背槓等方式來建構雙側下肢肌力，最進階的訓練方式為過頭深蹲。以上就是此次深蹲六大動作的分析。（延伸閱讀：練完重量訓練後全身痠痛代表增肌成效卓越？重量訓練菜單中階篇、減重成功的致勝要素熱量赤字計算完整教學）

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航