中國大動作限縮陸客來台自由行，到2020大選完後恐少70萬人

（中央社）中國文化和旅遊部官網公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的城市都將停發。

今天稍早，北京、山東等地有代辦業務的旅行社都已接獲通知暫停陸客自由行簽證。但業者也提到，他們不清楚其他城市是否也如此。大陸核發的赴台自由行簽證（個人旅遊），有效期限為6個月。

多名大陸網民在微博表示，經查詢旅行社、當地公安機關，證實確有其事，並稱接下來只能辦團體簽證來台。不少人把原因指向台灣即將進行大選，因此採取限縮；也有人認為這是對台灣挺香港「反送中」運動的懲罰。

這是北京方面首度針對來台自由行祭出限縮手段。

今年陸客來台持續回溫，據交通部觀光局統計，今年上半年陸客來台人數達167萬人次，較去年同期成長近3成。

中國分5批開放居民來台自由行，首批在2011年6月28日，率先開放北京、上海、廈門的居民，之後陸續在2012年4月28日、2013年6月28日、2014年7月18日、2015年3月18日，陸續開放其他城市來台自由行。

目前已開放的城市共47個包括：北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南、西安、福州、深圳、瀋陽、鄭州、武漢、蘇州、寧波、青島、石家莊、長春、合肥、長沙、南寧、昆明、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州、中山、煙臺、漳州、海口、呼和浩特、蘭州、銀川、常州、舟山、惠州、威海、龍岩、桂林、徐州。

隨大陸逐漸增加開放來台自由行城市，來台自由行旅客人數也逐年攀升，旅遊業估計，目前來台自由行人數與團客比重差不多，有時還略高，團客與自由行比重大約是1比1.2。

根據內政部移民署統計，今年5月入境來台的自由行陸客為10萬2080人次，平均每天入境人數達3293人次；100年6月底開放後至今年5月底，來台自由行陸客總人數723萬5755人次，平均每天約2499人。

旅遊業怎麼看？

《聯合報》報導，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，這並非中國首度限縮來台自由行陸客，2015年底是首度發生，也是因應當時總統大選。中國非常重視此次大選，再發生一次並不意外。

旅行業同業公會全聯會召集人高洺塗則說，2015年那次只有「放風聲」，但這次是對岸承辦單位大動作挑明說不發通行證，力道非常大，且管控的時間也提早很多；自由行人數一但被控管，團客數量會更好操控，影響台灣大選意圖相當明顯。

創新旅行社董事長李奇嶽說，無論執政者是誰，只要遇到選舉年陸客就會縮減，因此今年第4季自由行及團客都會縮減。

《NOWnews》報導，觀光發展協會副理事長柯牧洲指出，中國過去都只限縮團體旅行，此次停止發放個人通行證「非常不正常」，且雖然目前看起來只影響自由行，但團客也會受影響，因為旅行團組團時，最後收的客人會以自由行名義併到團體裡。柯牧洲預估今年8月至明年2月，將減少70萬人次旅客。

《ETtoday》報導，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則表示，中國的動作應該跟往年做法一樣，每次碰到大選就會控管來台的陸客人數，從以前以來都一直存在，只是如果47個城市全面控管，這還是第一次這麼大動作。他說，旅行業目前都在觀望，8月初期影響應該不大，9月後才會有明確影響，對產業影響很大，因為陸客消費力道大，觀光收入靠的都是自由行。

《聯合報》報導，有中國大陸台商協會會長表示，不准這些城市的人到台灣自由行，可能和台灣選舉有關。中國常把觀光客當籌碼。之前南韓部署薩德系統，北京就全部關掉去南韓觀光的途徑。和日本關係不好時，也大幅縮減赴日觀光團。目前北京在處理香港問題，還沒找到辦法，也不想看到蔡英文連任。接下來的半年，還可能有動作。

觀光局：中國來台市場本來就不穩

《自由時報》報導，觀光局副局長張錫聰表示，以往年經驗來說，中國政府祭出限縮，從來不會有白紙黑字的正式公文，頂多是口頭告知，就算台灣單位去文詢問，也不會獲得正面回應。張表示，若傳言屬實，銳減現象也不會在8月就立即出現，因為前面已有許多人送審，但觀光局也無法預期何時會出現銳減，只能靜待市場變化。

張錫聰也說，中國來台市場本來就是不穩定的市場，例如今年1到7月都有35%到37%的成長，但下半年可能因為選舉因素出現下滑，這就是中國市場的特性，所以台灣近年不斷開發多元市場，不將雞蛋放在同一籃子裡。

《中央社》報導，交通部長林佳龍則表示，已預期到中國可能對觀光產業的緊縮，先前他已與行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁多次討論各式應變計畫。今年1到6月，來台國外觀光客約達600萬人次，過去3年，中國以外的國際旅客來台人數連年增加，從717萬增加到837萬，交通部將持續加強宣傳，讓更多的國際旅客體驗台灣。

根據觀光局的統計，2019年1-6月，陸客來台人數總計約為167萬人次，和去年同期比較成長了27.68%，另外日本、韓國、港澳地區來台的旅客也都成長了8-9%，不過目前陸客仍為來台觀光客最大宗，約佔28.3%。

《聯合報》報導，台旅會駐北京辦公室指出，今年3月起陸客來台人數不斷成長，3月成長47.5％、4月成長39.2％、5月成長70.9％、6月成長38.19％。





延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範