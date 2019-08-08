《衝突溝通的技術》：從言語挑釁到肢體碰觸，照著劇本走的衝突「猴子舞」

文：羅瑞．米勒

你早有一套衝突反應的腳本

上述這些情況是日常生活隨處可見的衝突小劇本，不過這種劇本其實影響更為深遠。

在《沉思暴力》（Meditations on Violence）一書中，我介紹了所謂的「猴子舞」（monkey dance）。每個物種都有儀式性的支配行為，是雄性之間用來圈地或一較高下的方法。這種行為具有儀式意義和固定程序，目的也是控制傷害程度。人類也有這種儀式，我稱之為猴子舞。猴子舞可不只是你想像的揮拳打架而已，還包括衝突一步步升高的過程。

首先是怒視彼此，接著是言語挑釁（通常會說「你在看什麼？」）。雙方你一言、我一語來回較勁。這時若一方道歉並表現出屈服的姿態，衝突就結束。

如果沒有人讓步，猴子舞將繼續，其中一方或雙方會越站越近。這完全是潛意識的行動，多數人會抬頭挺胸、踮起腳讓自己看起來不好欺負，有時候還會像公雞一樣來回擺轉，繼續以言語叫囂挑釁。

雙方拉近距離之後，道歉依然有效。一旦有人讓步，確認誰占上風之後，猴子舞就落幕。而其實衝突雙方都希望朋友可以介入把他們拉開，因為如此一來雖然地位高低不明，但是雙方都已經展現出捍衛地位及領土的意圖。然後他們可以相安無事共存在同個空間裡。

如果還是沒有外力介入或是任一方願意退讓，猴子舞就進入下一個階段：肢體碰觸。一開始通常是用手肘推擠或用手指戳刺對方的胸部。在某些文化中，雙方會試著拍掉對方的帽子。而在多數文化中，如果有誰用食指戳對方的鼻子，那就準備開打了。

下一個階段就是肢體衝突，不過通常並非技巧性的打鬥。我們看到的往往是雙方不斷朝對方頭頂或側邊揮拳，殊不知這樣的毆打方式其實對出拳者的手傷害更大。

要擺脫這樣的劇情，還有其他方法，我們稍後進一步討論。

即便是拳腳功夫訓練有素的人，也會落入同樣的模式──就算他們（的人類腦）明知這樣的打架方式很蠢。

羅伯特．特維格（Robert Twigger）在他的著作《憤怒的白睡衣》（Angry White Pajamas）中描述，有一天晚上，一群最高階的合氣道老師在他們的流派創始人辭世後，前往酒吧飲酒。當天聚會結束前，這群合氣道老師大打出手，朝彼此瘋狂揮拳、扭打在地。這些人可不是一般道場裡擺擺花拳繡腿的傢伙啊，他們可是負責教導東京鎮暴警察的老師。

另一個同樣危險的劇本是家暴：緊張狀態升高，失手動粗，接著是一段相對和平的時期。只有當局者看不出這樣的模式，每每劇本重演時還會感到驚訝。

這些衝突劇本由來已久，早在語言形成之前就存在了。連黑猩猩也自有一套處理衝突及侵略的方法：當地位較高的黑猩猩欺負另一個地位較低的同伴後，事後牠會特別花時間替對方理毛以示安撫。

靈長類如我們，如果上司對下屬做了過分的行為，事後必然會有彌補的舉動，也許微不足道、有些敷衍，但一定會有。這樣的舉動並不是因為他檢視自己的行為以後，產生了罪惡感，為了減輕罪惡感才做的。它充其量只是人類腦試著解釋猴子腦的決定與行動。尋求和解的動機其實不是為了減輕罪惡感。上位者欺負人之後想要尋求和解，不過是因為劇本還沒跑完、任務未完成，所以心裡覺得怪怪的。

許多男人到了晚年已經不記得自己小時候打贏了哪一場架、被誰痛扁一頓，反倒是對自己曾經逃離的戰役耿耿於懷。這與猴子舞的模式如出一轍。

衝突反應的劇本無所不在，涵蓋人類絕大多數的互動。就連「陷入愛河」這套劇本也有固定步驟與必要條件，而且是可以操作的。

「你好，我是比爾，」劇本就此展開。如果對方不報上姓名，雙方都會有種「未竟之感」。各位不妨試試看。

你對衝突（以及其他許多事物）的反應，其實都謹遵著劇本前進。

以維繫團體為優先考量

通常這些反應劇本對我們是有幫助的，至少沒有什麼壞處。閒嗑牙、問候交流，甚至是發發脾氣、抱怨一下自己也不是很懂的政治外交，諸如此類的行為像是撫慰人心的白噪音，顯示此刻風平浪靜。

然而，有時候劇本對個人並沒有任何好處：猴子舞結束時，你可能會被打到鼻青臉腫；即使面對恐怖情人，你依然無法轉身離開；基於幫派義氣，你替老大扛下罪責（這種忠誠很不可思議，卻屢見不鮮）。

夫妻吵架的戲碼往往也是劇本之一，就算吵了一百次依然無法解決問題。這種像跳針唱盤似的爭吵會讓人覺得很受挫。

這些衝突反應的劇本對你沒有好處，很多時候對任何人都沒有好處。難道在受虐的關係中，有人會高興又滿足嗎？在功能不彰的職場或家庭裡，有人會開心愉快嗎？即使我們知道目前這樣的方式行不通，我們還是不斷重蹈覆轍，一次又一次照著劇本走。

如果這套劇本沒有任何好處，我們為什麼要乖乖照做？

答案是：因為猴子腦相信，這樣做對每個人都好，對團體更好。

猴子腦認為，歸屬於團體是生存之必要，而且一個人必須知道自己在團體中的位置。一旦團體穩固了，不管情況多麼糟糕（舉例來說，受虐兒絕對稱不上在良好團體中享有良好的地位），都不能加以撼動；猴子腦害怕任何一點變化就會讓一切都跟著改變。對它來說，那跟死亡的威脅沒兩樣。

蜥蜴腦、猴子腦，以及改變



任何曾經逃離恐怖情人或是嘗試逃離但失敗的人，都會告訴你改變真的很難。即使我們身體裡的每個細胞都知道，現在就需要改變，不然悲劇將會發生，但是要跨出改變的第一步談何容易。



猴子腦害怕社交變化，它認為在巴黎聖母院受苦的加西莫多（Quasimodo）都比無處可去的加西莫多來得好。在《星際爭霸戰》中擔任紅衣船員，出場沒多久就領便當，也比無法參與演出來得好。在團體中被人當作笑鬧對象，總好過孤單一人。猴子腦就是這樣想的。人們需要強大的勇氣和控制力才有辦法從眼前的現實（即便是惡劣處境）走向未知的境地。



如果你想要幫助身處暴力或危險環境的人，你得瞭解一件事：蜥蜴腦比猴子腦更糟糕。蜥蜴腦只關心個人生存，如果它曾置身險境，它只會記得兩件事：一、我還活著；二、之前的做法保了我一命。



蜥蜴腦相信，倘若沒有按照過去的經驗走，等同是踏入未知的地雷區；面臨威脅時，它更是抗拒改變──其他做法或許更好，但是過去那一套能保我不死。



這就是為什麼受害者不容易擺脫受虐關係。曾經遭遇虐待的孩子，長大後往往會步入類似的處境。有時候當遭遇暴徒攻擊時，受害者不跑也不還手，只是重複說著一樣的話。蜥蜴腦的這個特質也可以解釋為什麼浪子很難回頭。蜥蜴腦跟猴子腦都害怕改變，所以人若想要做對的事情，可是需要非常強的意志力。

這些反應的劇本可以帶來穩定，對團體有利。你和另一半總是吵一樣的事？你的人類腦對於無法解決這個問題感到頭大。你的猴子腦卻覺得安心：如果我們這5年來一直吵一樣的東西，表示這段期間沒有什麼大改變。一切妥當。

這些劇本到底在做什麼？它們主宰猴子腦關心的事情；它們也處理了社會需求層次中大部分的人際互動。

我們腦袋裡的反應劇本設定了階級。猴子腦喜歡階級與角色分明的世界，它要知道在什麼情況下將由什麼人當家作主，就像小孩子遇到不同問題時知道要找哪個大人解決。而孩子轉學的壓力，主要就在於必須重新認識新的階級。我們腦袋裡的反應劇本建立了團體認同。當你無法界定或認同團體時，你就沒有團體的歸屬感，而這會讓猴子腦驚慌不已。

團體的認同感並非來自成員做了什麼，而是他們是怎麼做的，以及使用的象徵符號或敘說的故事。歷史上所有人類團體都必須運送水，所以運水這個行為本身並不會賦予團體任何特色，但運水的方式則會：他們是用皮袋運水，還是用編織緊密的籃子或水桶運水呢？而這些桶子或籃子有沒有裝飾、如何裝飾？這些特色就會形成團體的認同。

不同部落必須有不同的規則，這一點很重要。各宗教之間尤其明顯。宗教是個非常敏感的議題，我向來小心處理。大部分宗教的道德準則都是基本常識，畢竟要讓一群人和諧相處，方法其實大同小異，像是友善、誠實、不偷不搶。因為常識本身差異不大，無法建立文化認同，所以必須加以包裝才顯得特別，例如飲食限制、祈禱時程、特殊服飾、梳妝規定等等，都能賦予團體獨一無二的特色，而且還會有特別的規則來維持這些特色。

你可以遵照聖經中所有的道德倫理過生活，但除非你相信「神人」曾誕生於這個世界、被釘在十字架上、並在死後三日復活，否則你稱不上是個基督徒。反過來說，如果你相信了，就算道德倫理只是掛在嘴上說說，你還是個基督徒。我們明白一個完整融洽的團體會比分裂混亂的團體來得容易生存。強烈的文化認同是很有力的生存特質。數千年來，猶太人遭遇各種滅亡威脅，但是他們擁有強烈的認同感，所以依然存續興旺。巴比倫人呢？亞述人呢？

要知道，人終究一死，但團體可以永續。缺乏連結共識的團體很容易被征服、消滅或奴役。而團體的標記絕不是人云亦云，否則無法區分我們和他們。

美國黑幫Crips和Bloods的差別是什麼？不管是見到紅頭巾就殺，還是遇上藍頭巾就砍，重點在於他們願意誓死為團體的象徵效忠。如果有任一方不願意為此殺戮（因為理性），他們可能就會被消滅或吸收，整個團體就此潰散。

對某些事情來說，因果律並無意義。一個人具有某項特質，究竟是環境所致，還是生來如此？如果生存的唯一方法是X，所有的生存者就會有X，不論是與生俱來還是經學習而來都不重要。

因此，相較於實際的事物，人們更常為象徵或理想而犧牲。若有人質疑這些認同特質，猶如直接的一擊，不只攻擊了個人，還包括整個團體或家族。

我們腦袋裡的反應劇本建立並維繫團體規則。每個團體都有其社會規範，也就是人際互動的原則以及行為的準則。這些規則很重要，因為它們定義了一個團體。不同團體維護規則的方法也不同。這些都深受該團體的社會經濟階級、文化以及功能所影響。

無論是策略小組或幸福家庭，一個運作良好的團體，其成員都會相信團體的基本目標，認同團體規則以及規則的價值。若規則遭到破壞，通常只是一時疏忽或是特殊情況所致，而違規者往往也只需要善意提醒。

好比說，當我兒子開始跟他媽媽起爭執時，我會對他挑個眉。他愛媽媽，只是需要有人提醒他不要越線了。看到我挑眉提醒，他會道歉，問題就解決了。這也是一種劇本。

而在成效不彰的團體，也就是成員對規則不買帳時，狀況就不一樣了。因疏忽而造成的違規比較少，更多是為了挑戰階級或規則本身。階級較高或是負責維持規則的人，會懲罰犯錯的人。這樣的懲罰一方面是讓成員更願意乖乖配合；另一方面也是一種警示。

懲罰越是嚴峻，代表這個團體越是失能，或者統治階級越是害怕失勢。

相關書摘 ►《衝突溝通的技術》：現代人避談暴力，猶如60年前人們避談性愛一般

書籍介紹

《衝突溝通的技術》，商業周刊出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：羅瑞．米勒

譯者：楊文彬

別等到問題難以收拾才後悔沒有好好溝通！用對思考、說對話，建立關係、善用策略，從破壞性衝突走向建設性對話。

有多少次你在話說出口之後，才發現自己剛剛說的話有多蠢？你是不是經常跟身邊的人嘔氣吵架，心裡忍不住埋怨︰「怎麽又來了？」你明知問題出在哪兒，卻覺得對方故意找碴，於是你也跟著意氣用事？這一切都是你內建的衝突反應劇本惹的禍！

面對各種暴力與非暴力的衝突，人有三種處理模式︰蜥蜴腦（生存腦），憑直覺和衝動行事；猴子腦（情緒腦），以感情和感覺做判斷；人類腦（理性腦），根據事實權衡取捨。本書帶你認識三種腦的反應劇本，教你辨識衝突的根源、化解衝突的語言，讓你有機會可以選擇劇本的走向。

作者透過實務經驗與生活例證，提供回應衝突的十一項重要技巧，適用範圍涵蓋了職場、家庭和社會往來，包括︰

檢視、理解及分析直覺→訓練分辨問題與採取行動的能力。

積極聆聽的技巧→蒐集情報，發展與生俱來的讀心術。

策略性道歉→擺脫情緒問題往解決實際問題前進。

當個懂得善用資源的人→替他人解決問題，你就能領導局勢。

故意犯錯→確認細節，轉移焦點。

Photo Credit：商業周刊

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航