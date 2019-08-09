《苦苓的森林祕語》：一直保持「老古董」樣子的，非我們山椒魚莫屬

文：苦苓

一隻小山椒魚的告白

威脅？那可多了！優養化、開墾、開路、土石流……幾十年前你來森林裡，隨便在路邊都可以看到我們，哪像現在，互相見一面都不容易。

喂……喂……是我，我在這裡。

我知道你有聽到我，對，就在這邊，你腳下的山徑旁邊，這一片碎石坡，有水流過的，還有一堆堆落葉，再過來一點……對，就是在你腳前面這塊扁平的石頭，把它翻起來！對了！答拉—看見了吧？

不要怕，我不是蛇，不會咬你的。遇見我是你的福氣，可沒有幾個人見過我呢！

什麼？你問我是哪一種蜥蜴？你嘛幫幫忙，蜥蜴是爬蟲類，身上有鱗片保護的，我要靠皮膚呼吸，是沒有鱗的；還有，爬蟲類的卵有羊膜，是體內授精……唉，算了，「講到你懂，嘴鬚會打結」（閩南語，比喻對方無法理解），反正我不是攀木蜥蜴、也不是石龍子，都不是好不好？

你說我有點像壁虎？ 也許吧， 可壁虎也是爬蟲類……好啦，簡單講，它是乾的，我是濕的；它動作很快，我很慢，這樣總了解了吧？

你蹲下來看我了？沒關係，你可以再靠近一點，我像縮小版的娃娃魚？哈！這還差不多。在中國，娃娃魚叫「大鯢」，我叫「小鯢」，是一家子沒錯，你算有點開竅了。

Photo Credit: 時報出版 觀霧山椒魚

蠑螈？嗯……也可以這麼說啦，我們算是表親吧！要說像，就屬它跟我最像了，不過它們通常顏色鮮豔一點，也就是……你知道，毒一點啦！基本上美洲有蠑螈，大陸有蠑螈和山椒魚，台灣就只有山椒魚啦！

你要叫我台灣蠑螈，勉強也可以啦，要叫我台灣小鯢也OK，不過我的正式名稱是「山椒魚」，初次見面，你好、你好。

沒錯，我是兩棲類，如果說相近，青蛙還跟我比較近呢！這樣說吧，青蛙小時候不是蝌蚪嗎？我們也差不多，但是青蛙的蝌蚪長出四肢、尾巴沒了，到陸地上一跳一跳的；而我們的幼體也長出四肢，尾巴卻留著，到陸地上用爬的；沒錯，我們是有尾目，它們是無尾目，兩棲類就是我們兩家為主啦！

Photo Credit: 時報出版提供 大陸蠑螈

我不是魚為什麼叫魚？喂！有沒有搞錯？是你們人類這樣叫我的耶！八成是看我們小時候在水裡游來游去，你們就以為是魚了吧！鯨魚、海豚也不是魚，你們還不是把它們叫作魚，還好意思批評我呢！

對嘛！你懂得道歉就不錯。其實最先這麼叫的是日本人，他們覺得我身上有一種芸香山椒的味道……是吃的還是聞的味道？我怎麼知道？你靠近點聞聞我有沒有味道？沒有嘛，那可能是吃起來……喂！你嘴巴張那麼大幹嘛？真的想吃我呀？

誰說我不能吃？中國人自古說我很有療效的，在雲南、四川那些地方，聽說到處賣什麼雪山小鯢乾呢！也有台灣的原住民用生吞的。有什麼效果？誰知道呀！反正越稀罕的東西你們人類越愛吃不是嗎？還萬物之靈咧，根本就是萬物之禍害。

好啦！你不要一臉羞愧的樣子，我又不是說你，反正積非成是，你們也就跟著這樣叫山椒魚叫習慣了，而我是台灣五種山椒魚裡的老大——觀霧山椒魚。

哪五種？怎麼分？這個我看就不勞你費心了，以後有機會你見到它們再細細辨認吧，不過我們五種小時候都長得一樣、長大之後只有我還維持原樣，它們的變化都滿大的，也可能它們要在比較高的地方生存，為了適應環境和食物會有一些演化，那變動最少的我，當然就是最老的囉！

有多老？坐穩了，免得嚇到跌倒，以我們這整個物種嘛，估計有一億一千萬年，對、對，是白堊紀，也就是恐龍那個時代；若說到山椒魚這一種的出現，應該也有五十萬年了，怎麼樣？果然是老、老、老祖宗吧？

是活化石？還是孑遺？都是啊！怎麼分你知道嗎？如果維持很古老的樣子留下來的，就是「活化石」，例如銀杏，但銀杏到處很多啊，那就不是孑遺。「孑遺」是什麼意思？就是「孤獨的留下來」的意思。對了，像台灣檫樹已經很少了，那才能叫作孑遺。例如說鱷魚也很古老，可以算活化石，但要像我這麼稀少了，才叫作孑遺，懂了嗎？

憑什麼說我有這麼老？嘿，這可也是你們人類說的，不同的化石不是會出現在不同的岩層裡嗎？你們不是研究地球大概什麼岩層是什麼時代的嗎？大約、大約啦，最少、最少，我是上一次台灣冰河時代留下來的，八十萬年總有吧？那還不比你老、比你們人類老得多嗎？

我的價值啊，就在於證明動物是由水中生活，再跑到陸上生活的。本來在水裡不是魚類嗎？後來演化出兩棲類，就是水裡陸上都可以生活；之後再演化出爬蟲類，專在陸上生活。兩棲類就是動物上陸的最好證明，青蛙當然也是兩棲類，不過它後來進化很多。一直保持「老古董」樣子的，應該非我們山椒魚莫屬吧！

你一點也看不出爬蟲類跟魚類有什麼淵源吧？其實你看鱷魚也好、蛇也好，游水的時候左右擺動的樣子，跟我差不多，跟魚也差不多，大家五百年，呃不，五億年前是一家啦！

為什麼很少見到我？你看我既沒有鱗片保護、動作又慢吞吞的，只能選擇在晚上行動，最多是陰雨天也可以出來一下，我又都在溪流、箭竹草原、碎石坡以及森林的底層與邊緣活動，當然很不顯眼囉！剛才要不是我叫你，你一輩子也想不到石頭底下有一隻山椒魚吧！

Photo Credit: 時報出版 鼠婦（球馬陸）

Photo Credit: 時報出版提供 步行蟲

我吃什麼呀？吃鼠婦啦、步行蟲啦、蚯蚓啦，反正就是地下這些小傢伙嘛！什麼？你說我動作慢怎麼抓得到吃的？唉，就是靠守株待兔，不，待「蟲」嘛！你別小看我動作慢，動作慢就是新陳代謝慢、需要的食物就少，活下去的機會就大些。哪像你們人類這樣大吃大喝、地球的資源都被你們掠奪光了。

好啦、好啦，我不是說你啦，你吃的用的都很少啦！其實我是變溫動物，也就是你們說的冷血動物，但我不用曬太陽補充能量，也不必冬眠，這一切都拜動作慢所賜呀！

動作慢也有缺點？有啊，容易被吃掉啊！蛇當然吃我們，一視同「蛙」嘛！鳥也吃我們，那些爬來鑽去的鼠類也吃我們。台灣獼猴？我是沒有被猴子抓過啦，有沒有同伴被它們吃過我就不清楚了……

我們當然也會自衛呀！沒有、沒有，斷尾巴是壁虎那一套，你看我這扁扁長長像個舵的尾巴，用處可大了，豈能隨便就斷？我身上有黏液呀，你可以靠近一點看，但別碰哦，更別擦到眼睛，要不然山椒可能就變辣椒了！

你在紀錄片裡看到山椒魚裝死躲過斜麟蛇？不是裝死，只是不動而已。本來我們的溫度就低，不動就更低，蛇可能感應不到……什麼？你說斜麟蛇沒有感熱頰窩，不像響尾蛇它們，所以這招應該沒效。不一定啊！反正動了一定被發現，不動總是一個機會嘛！那也不容易。我問你，如果有一隻黑熊過來了，你有勇氣不動嗎？

是嘛！所以除了尊敬老祖宗，我們山椒魚另一個值得尊敬的是：這麼弱、這麼慢，還能活得這麼久，不容易呀！

要啊！當然要繁衍後代，秋天一到就要準備打架了，打什麼？搶女生啊！哦，抱歉，還沒告訴你我是男的，我們公母很難分啦，大概只有在求偶的時候，那些打成一團的就可以確定是公的了。

當然是真的打！傳宗接代何等大事耶！你看我身上這些傷疤，都是這幾年搶女生的時候被打的，從四歲開始到現在，也打了好幾年。當然是有輸有贏，贏的時候就抱住母的，對、對，像樹蛙那樣，母的就會生蛋，有時候生不下來，我還得用腳幫忙它把蛋「擠」出來呢，真辛苦。

我們生的沒有魚多、也沒有一般的蛙多，大概一次兩個卵莢、五十個卵左右吧！沒找到對象的公山椒魚怎麼辦？反正是體外受精嘛，就像樹蛙一樣，人家卵莢排出來的時候，它們也趁機多少射一些精在上面，這樣至少也有幾顆卵是自己的後代呀！總比都沒有好。

對！所以這個卵莢不管是帶狀的或牛角狀的，我們公的都會和母的一起護卵，而且好幾隻一起護哦！因為……因為我剛才說了，可能大家都有分嘛！

怎麼護呀？主要是澆水，不要讓卵上面長出黴菌來，如果有壞的蛋就處理掉，免得連累其他小孩，當然也防止別的傢伙來把我們的小孩吃掉。是很辛苦呀！不過為了繼續這個古老的、有代表性的物種，再苦也是值得的。

小朋友長大的過程呀，其實和蛙類差不多，只是我們不叫蝌蚪而已。就是先長出尾巴，再長腮和前肢，之後是後肢，慢慢的腮會變成趾，三對鰓也脫落，好啦！小傢伙可以離開水，到岸上去呼吸、去爬行了！

Photo Credit: 時報出版 蝌蚪

Photo Credit: 時報出版 水蠆

威脅它的？那可多了！像溪蟹啦、水蠆（ㄔㄞ，蜻蜓的幼蟲）啦，都愛把它當點心，更可怕的是水裡的黴菌越來越多，對對，就是你們講的優養化，還有就是這裡開墾、那裡開路，沒事再來個土石流，豈止是我們的小孩，連我們自己都飽受威脅。其實你要是幾十年前來森林裡，隨便在路邊都可以看到我們，哪像現在這樣、互相見一面都不容易。

壽命呀？沒有意外的話活個十幾年應該沒問題……你說什麼？你說北美蠑螈有一百多種、大陸小鯢有五十多種，幾乎到處都是，為什麼台灣就要把山椒魚當寶貝，是不是有點大驚小怪？

呔！怎麼跟你稍微熟一點，你講話就沒大沒小了？你知道地球上到處都有山椒魚和蠑螈，但你知道台灣山椒魚是位在地球最南邊的嗎？沒錯！就像櫻花鉤吻鮭一樣。稀罕了吧？還有還有，台灣山椒魚還是位在最高處的！像我的兄弟南湖山椒魚、楚南氏山椒魚等等，都是生活在三千公尺上下的，我觀霧山椒魚雖然只到兩千公尺，在全世界也是數一數二的咧！

沒錯！這就見證了台灣在冰河時期可能到處有山椒魚，等到氣候變暖之後，這些老祖先就奮力的往上爬，再想盡辦法適應高山的環境，還分別演化出五個不同的品種，成為全世界分布最南邊、也最高地的山椒魚，這不是很可貴嗎？你要說我們是台灣奇蹟，雖然不符合我古老謙遜的本性，但也勉強可以接受啦！

好啦，天越來越亮了，我也該走了，很高興認識你，你是我第一個，或許也是最後一個交談的人類，下次見面你就知道我是觀霧山椒魚了，也有人叫我台灣小山椒魚，或是黑山椒魚……都可以啦！我們這麼熟了，下次你直接叫我「小椒椒」就好了，至於你嘛，我就叫你小人……呃，不行不行，你是雪霸國家公園的解說員，而且聽說你們要在觀霧為我們蓋一座山椒魚館，我知道，當然不是給我住的，是要向遊客介紹我的，那你今天既然有緣認識我了，這個任務就拜託你囉！

好、好、再見，如果你們停止破壞我們的棲地，山椒魚一定會越來越多，大家越來越容易再見。拜拜囉，不要太想我……

書籍介紹

本文摘錄自《苦苓的森林祕語【增訂新版】》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：苦苓

攝影：黃一峯

繪者：王姿莉

苦苓自然書寫經典續作，2019增訂新版獨家公開

21篇苦苓的雪霸解說員私藏回憶錄

在雪霸，我只是724號解說員，不用在意大家的眼光、眾人的評斷。

只需關心一朵花的開放，一隻鳥的鳴叫，或一朵雲的漂流……

天地萬物的力量，讓我成為從大自然走出的寫作者，

願將這把「熱愛自然」的火炬，生生不息的傳遞下去。

最適合親子共讀的大自然書寫，

一起展開與動、植物直接對話的神奇旅程！

與大自然的一草一木、蟲魚鳥獸直接溝通，

了解它們依據生存本能而產生的天性與演化，

發現生命的延續、死亡的價值，都充滿無窮的力量，

也帶領我們思索人類與萬物、與天地之間的關係。

看苦苓與森林的神祕對話，了解它們不為人知的大機密！

滑溜溜、冰涼涼的蛇，不但有個會脫臼的大下巴、能暫時萎縮的五臟六腑，其實還有長腳！

長得慢、不怕潮濕也不會長蟲，高聳入雲又稀有「值錢」的紅檜爺爺，幽幽道出那段傷痛歷史……

螞蟻會用樹葉種植菌類，飼養蚜蟲吸食蜜汁，還擁有大智慧，教導苦苓「共生、共有」的珍貴道理。

一朵小阿菇為了能散播它的上億顆孢子，專門寄生於動植物吸取養分，而且不論死活……

真正採花蜜的蜂的「蜜」蜂並不多，其實很多蜂都是肉食性，會把蜘蛛從裡到外吃個精光！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航