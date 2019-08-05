【未來大人物】楊宇帆的王子和解記，從種鳳梨到當作家的領悟

他有段非常風光的日子，從回到家鄉種鳳梨開始。

像是寫信給「親愛的英九」表示「請聽我說說話，好嗎？」後聲名大噪；或者像送鳳梨到台北支持太陽花運動，媒體爭相報導；還有託網路社群之福，2萬斤鳳梨12小時賣光的傳說⋯⋯他是媒體寵兒，也是社群名人。

但楊宇帆說人生很多事，對他而言，都是莫名其妙，除了大起大落外，外面看見的、實際發生的與他心中所感受到的，都是不同的情節。他把這些來龍去脈寫在《哩賀，哇喜旺來》這本書裡，赤裸裸的讓大家看見他的全貌，也因此在今年夏天，他不僅賣鳳梨，還成為作家，開始賣書。

楊宇帆，2015年未來大人物，經歷兩間沒念完的大學，二十幾種不同的工作，回到家鄉接手阿公的鳳梨田，栽種有機鳳梨，成為青年農民，他關心土地，積極與社會互動，不斷創造自己的價值所在。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 鳳梨王子的第一場新書發表會，在熱鬧的簽名與合照中圓滿結束。

看清自己的本質，與自己和解。

黝黑的鳳梨王子形象健康，一開口幽默風趣，直率爽朗，在臉書發表文章也如行雲流水，但這本書卻差點難產，出版社甚至提議「找寫手來協助」，以免遙遙無期。

「拜託，我又不是不會寫的人，寫手有我會寫嗎？別人怎麼可能寫得出我的故事、我的味道，當然是要由我自己來寫，才原汁原味。」當下他的反應很激烈，完全不肯讓步，當然也毫無進度。

直到去年前往尼泊爾聖母峰基地營，在旅程的後半段，楊宇帆的身體出現高山反應，那種舉步維艱的痛苦，不禁讓他崩潰大哭，也讓自己未察覺的那座心牆崩塌，開啟了與自己內心對話的機會。

「我深深看清自己的本質，其實是自我意識很強、對於不喜歡的事很容易放棄的人，大學不喜歡我就不念，工作不喜歡我也就換，不想去勉強自己做不喜歡的事，甚至，碰到我不喜歡的客人，我也會不想賣他鳳梨。」一幕幕畫面在腦海浮現。但往基地營的路上，面對難以征服的大自然，雖然不喜歡，卻沒有放棄的選項，這讓他看到自己的脆弱，似乎還逼著他反省。

「國小、國中、高中、大學都念明星學校，雖然跳脫主流回鄉務農，但也踏在青農浪頭上，不覺得有碰到太多的困難。但我覺得我人生的過程，稱不上是一個人生勝利組。」楊宇帆雖如此謙稱，但他曾摔下山谷，大難不死；走投無路回家務農，也有阿公的鳳梨田可耕種，雖非勝利組，也該算是個順利組，又夫復何求？

他也體認自己因為「ㄍㄧㄣ」而表現很好，也因為「ㄍㄧㄣ」而越來越要求完美，扛起了「偶像包袱」，很多事因此裹足不前，其中這本書寫了一兩年，就是最直接明顯的例子。

當撐著登山杖，又哭又喘的走進基地營時，他體悟自己以往任性的要求完美，真的太幼稚，因為「完成比完美重要，而完美是要靠一次又一次的完成去累積。」一趟高山行他豁然開朗，他說：「人生苦短，卻總是峰迴又路轉。有時候，只需要把事情給認真做好，至於結果，就不用太認真了。就像我們種田ㄧ樣，該給的，老天總是不會少。」

之前無謂的堅持，不但讓自己鑽入牛角尖中，還影響了合作的人。他想，如果真的寫不出來，請寫手又如何？能有進度最重要。沒想到，放下執著後，文思泉湧，沒多久他就靠自己完成這本書。

發現親情的牽絆，與家人和解

楊宇帆在寫書時，同時也重溫過去的回憶，不完善的家庭與童年、與父母親的關係、跟阿嬤相處的日子、與女友的分手等。

其實，從阿嬤過世後，他發現自己的情緒表現不大正常，「為什麼阿嬤過世之後自己沒有痛哭一場？」楊宇帆說，他開始思考童年開始家庭對他的影響，開始認識自己。他找相關的書籍來看，找朋友介紹的心理師諮商，也知道了自身不擅長處理感情，然後他繼勇敢與自己大和解後，也鼓起勇氣與父母大和解。

「我爸媽兩人其實是一個錯誤的組合，但他們誕生了一個完美的我。」爸爸在他小時候玩火燒了沙發後，沒有打罵，卻帶他去餐廳吃飯，因為他臨機應變把火滅了；媽媽在得知他連續被兩所國立大學退學，還要回家種鳳梨時，氣到破壞了田裡的設備。而他最終，賣鳳梨成為名人，也賣得讓父母驕傲。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 新書發表會中，鳳梨老子與王子的對談，自然的透露出父子間的情誼。

在新書發表會現場，「鳳梨老子」也被邀請上場來一段父與子的對談，有子如此，老爸難掩驕傲，對於楊宇帆而言，回家種田不難，最難的是回到原生家庭，與父親重修舊好，但父親對他完全支持，「我爸，他只做了最簡單，也最困難的事，就是相信然後放手。」而楊宇帆表示，將繼續努力與老媽和解，找到相處之道。

在書裡他分享一路上走過來的跌跌撞撞，最有具特色的是，不但故事真實直接，行文的語氣也是完全楊宇帆，沒有太多修飾，就像是他正在對讀者說話。看著他比誰都認真，比誰都拚命，聽他說為了讓阿嬤圓夢，他甚至借了朋友老婆跟小孩，到病床前騙阿嬤，讓阿嬤可以沒有遺憾離開⋯⋯一段一段的故事，以他自己的風格寫下來。

多年前，從澳洲回來，學著對台灣，對這片土地付出感情；去年從喜馬拉雅山下來，他則學著和解。繼續回歸鳳梨田中的他，正看著自己人生另一座山頭，準備攀爬。

蛻變後的鳳梨王子，更有想法與執行力，他的故事，才剛翻過一個篇章，更精彩的在未來，令人期待。

想親自一睹鳳梨王子的風采，還有機會喔！最後一場《哩賀，哇喜旺來》新書發表會資訊如下：

【台北場】

時間：2019/08/10 下午14:30

地點：台北金石堂信義店（台北市信義路二段196號5F龍顏講堂）

自由入場，不須報名，但請提早進場確保座位

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核稿編輯：楊之瑜



