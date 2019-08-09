《逆轉恨意》：我終於明白，恨全都是以「他者化」的心態為前提

文：莎莉．康恩（Sally Kohn）

前進之路

我們要如何拿罪行向人問責，在此同時卻依舊對他們的人性接觸到足以相信，他們有改頭換面的本事？──貝爾．胡克斯（bell hooks，美國教育學家、女權運動人士）

一九四九年，就在二次世界大戰與大屠殺的殘暴後，喬治．歐威爾（George Orwell）出版了《一九八四》。這本反烏托邦小說是把歐威爾的祖國英國想像成虛構的大洋國（Oceania），專制政權接管後便以情緒操弄來統治。個人思考屬於違法，但老百姓會不斷受到監控，以防萬一。大多數的人都樂意與政權配合，有一大部分就是因為錯誤資訊的宣傳、販賣恐懼，以及仇恨神祕的「對方」。

在大洋國，老百姓每天都必須出席「兩分鐘仇恨」（Two Minutes Hate），觀看把大洋國的敵人加以貶抑和妖魔化的影片。兩分鐘仇恨是以戲劇化的方式來製作，「醜惡、刺耳的話語有如某種沒上油就運轉的巨大機器」，並播放「一排又一排長相精實的人，都是面無表情的亞洲臉孔，往上湧到銀幕的表面就消失無蹤，換成其他如出一轍的人」。它是在宣傳仇恨，連歐威爾對大洋國政權抱持著懷疑的沉穩主人翁都不由得淹沒在其中。每個人都是。歐威爾寫道：「在仇恨進行到三十秒前，現場半數的人就爆出了控制不住的怒吼……恐懼和報復的醜惡快意，對殺人、虐待、用大鐵錘把臉砸爛的欲望，似乎如電流般傳遍了整群人，把人變成了猙獰、尖叫的瘋子，甚至有違自己的意志。然而，人所感受到的怒火是抽象、沒頭沒腦的情緒，可如噴燈的火焰般從一個對象轉移到另一個身上。」

二○一三年，學者暨歐巴馬政府的前官員凱斯．桑思汀（Cass Sunstein）把葛藍．貝克在福斯新聞的節目形容為堪比歐威爾的「兩分鐘仇恨」。二○一六年，另類右翼刊物《布萊巴特》（Breitbart）表示，攻擊川普的記者和名人等同於天天在上演「兩分鐘仇恨」。同一時間，川普總統的推特動態也等於是定期發布的「兩分鐘仇恨」。

在《一九八四》裡，「兩分鐘仇恨」的重點是要讓人對影響自己的實際問題分心，也就是自家政府和它的壓迫作為，並把他們的注意力和憤怒導向別的地方。在反思歐威爾書裡的教訓時，喬治亞州有個學生告訴老師：「我們的確需要公敵，但不是像那樣。犯罪或貧窮更應該是世人要努力對抗的公敵。」萬一我們的恨不只造成了暴力、痛苦和分裂，還阻擋了我們去解決使所有人都受害的實際問題呢？

我開始寫這本書的日子是在二○一六年佛羅里達州奧蘭多夜店的大型槍擊案後，並發現自己把它寫完的日子是在二○一七年內華達州拉斯維加斯戶外節慶的大型槍擊案後。奧蘭多的槍擊案在當時被認為是美國史上最慘重的大型槍擊案，有穆斯林美國男子在「拉丁之夜」的LGBT夜店內開火，因此大部分的受害者都是拉丁裔酷兒。拉斯維加斯的槍擊案則是白人男子用軍用級的武器，在四百公尺外從飯店客房的窗戶掃射參加鄉村音樂秀的群眾。

在某些方面，諸如下手的人和他們鎖定的社群，這兩起犯罪不同到了極點。對於要怎麼減緩這種犯罪，左派和右派各有主張。右派想要對穆斯林進入美國設限，左派想要禁售攻擊性武器。但我們似乎全都認定，不管這些特定行徑的動機為何，恨意與暴力的根源在根本上就是無可避免與避無可避。

在奧蘭多的槍擊案後，歐巴馬總統稱之為「邪惡、懷恨的行徑」。川普總統也把拉斯維加斯的槍擊案稱為「純然邪惡的行徑」。對於搞不懂要怎麼解釋的事，我們十之八九就會貼上邪惡的標籤。但起碼在西方文化裡，邪惡最純然的代表大概就是魔鬼了，而且在《聖經》裡，魔鬼並非生來就邪惡，而是墮落的天使路西法（Lucifer）。根據約翰福音第八章四十四節，他「不守真理」。事實上，諾斯替教徒（Gnostics）相信，魔鬼其實是在基督「解開自己身上的影子」時所創造出來。

基督教有很多事一向讓我很欣賞，其中之一就是我們全都是罪人的觀念。它同時是告誡與鼓勵，提醒我們全都帶有陰暗與光明，必須力求成為自身更好的天使。佛教也強調這種善惡的二元性，如日本佛教大聖日蓮所寫：「背善云惡，背惡云善。」

然而，撇開我們最高的精神或哲學志向不談，事實在於，我們十之八九會從極度非黑即白的角度來思考善惡，而且我們喜歡認為自己是善、他人是惡。這就是為什麼像阿爾諾．米凱利斯和巴薩姆．阿拉米等人的故事會這麼讓人不爽，因為我們在他們身上發現，跟自己沒兩樣的普通人居然做了罪大惡極的事。這正是為什麼漢娜．鄂蘭和伊莉莎白．閔尼奇對邪惡及其假定平庸的理論會這麼令人不安，因為我們不想面對的事實在於，我們身上存有與邪惡的潛在勾結，更不用說是邪惡的本事。這也是為什麼盧安達的恐怖會這麼無可想像，因為我們不想相信，我們可能會去做任何人類在現實上大部分都做得到的事。體認到自己身上的惡和別人的善，可能會深深折損自身的安全感。另一方面，這則是把自己和周圍的世界變得更好的第一步。

我終於明白，恨全都是以他者化的心態為前提。我們全都會把自己送上假裝聖潔的優越高台，並系統性地把他人非人化，這就是恨的基本根源。我們會有意識和無意識地在大大小小各方面，不斷用顯性和隱性偏見的有色鏡片來過濾周圍的世界。這會教唆合理化，以及對廣為遍布的不正義裝聾作啞，像是棄守得不到醫療照顧的全體社群，或是深陷內戰的全體國家，因為它們是落在我們的道德關切面之外。

我們認為自己是好人，卻看不見那個道德關切面是如何受限於恨意，受限於在社會上誰重要、誰渺小的歷史、習慣和文化。無論是否有意，我們全都買帳了。所以我們會對企業的貪婪無度搖頭，會對上街遊行的新納粹揮拳，卻沒有夠多的人會坦承，他們是在反映我們全體創造出來的社會，遑論承認他們是在反映我們自己。

美國和世界各地都有恨的危機，假如不先學會看到它，我們就無法開始加以因應，把隱而不顯變成顯而不隱，揭露我們周遭和心裡不經意、隱性、刻意和有意識的懷恨形式。「真正的改變是要有系統性並涵蓋自我，會敦促我們看到自己在龐大、複雜問題上的角色。」二○一七年十月時，作家阿南德．葛德哈拉德斯在首屆歐巴馬基金會高峰會（Obama Foundation Summit）的演講中說道。托爾斯泰寫過：「人人都想著要改變世界，卻沒有人想著要改變自己。」我們必須雙管齊下，以免為時已晚。

我在寫這本書時，好心的朋友一直在詢問我的狀況。他們以為我對恨研究得愈久，就會愈感到鬱悶。但對我來說，這趟旅程最大的驚奇就是我有多樂觀與振奮。對，恨是很深奧，既複雜與惱人，又醜陋與悲哀。但在任何既定的個人、社群、體制或系統上，它都不是無可避免。世界的懷恨歷史是伴隨著超越那層恨的故事：在集體屠殺後找到和平，在壓迫後賦予自由，甚至是在可怕的不正義過後，只朝平等踏出一小步。世上與生俱來的恨不會比我們腦袋裡的多。改變確實有可能。

我現在知道這點，不僅是因為我念了心理學、生物學與神經科學的研究，也是因為我見了像是阿爾諾、巴薩姆、約翰、瑪莉－珍和其他這麼多的人，他們對世上的仇恨探測到最深，並照樣設法找到出路。假如連他們都能停止去恨，我們其他人肯定就有希望。

所以，恨的相反是什麼？就如大屠殺的倖存者暨作家埃利．維瑟爾（Elie Wiesel）所說：「愛的相反不是恨，而是冷漠。」恨的相反也不是愛。你不必為了停止恨人而去愛他們。你甚至不必喜歡他們。你也不必認可他們的看法。巴薩姆非常清楚，他還是普遍把以色列人視為敵人，但在此同時，他再也不恨他們了。

恨的相反也不是某種冷靜中立派的籠統中間地帶。你還是可以保有自己強烈的信念，同時強烈反對其他人的信念。但面對與你意見不同的人，依舊以禮相待，尊重對方。最終來說，恨的相反是強而有力的美好現實──我們人類全都是在根本上相連與平等。恨的相反是連結。

九歲左右，我曾在夏令營期間去野外見習。當時我們去某處的林地健行，我不記得究竟是去了哪裡。但在一道道陽光灑落在頭頂樹葉的間隙下，我每走兩步就會看到一絲細細的東西沿著小徑垂吊並閃閃發光。我問輔導員，這些絲是什麼，她告訴我，它是宇宙互連織網的一部分，細絲把我們全部與其他各種生物連在一起。我要在此坦承，我是備受呵護的小孩，那時就跟現在一樣很好騙，但不管理由為何，我還是相信她了，而且是到深信不疑的地步。連到了現今，我瞥見蜘蛛絲在陽光下閃耀時，還是會想像它是纖細卻強韌的繩索，來自我們互連的人性，在蒼穹間表現出我們的哲學與精神真理。另外，假如小到不行的蜘蛛能織出那麼長的線，並從一棵樹擺盪近兩公尺到另一棵，先進的人類靠著我們的大腦袋和智慧手機，難道不該有辦法連結嗎？

儘管某人還是有點相信，蜘蛛絲是宇宙的存在之線，但這些不單是她對和平與愛的老套說詞。了解和表達我們的平等互連是終結恨意的務實道路。它的意思就是小馬丁．路德．金恩所說的「相互關連的現實結構」，以及約翰．鮑爾所說的「宣告共有、共同的人性」。而且它就是世上各種大小宗教所教導的事，只不過令人難過的是，它似乎不是所有的信徒都充分領略到的事。這種連結感不單是某種隨便說說的抽象概念，也不是某種無關痛癢的老套說詞，而是為擺脫恨意和邁向正面、建設性的替代方案來尋找出路的翻轉工具。我們可以用使恨意長存的方式來適應彼此和普遍的社會，或者我們可以靠選擇連結來散播包容、平等與正義。

這並不表示連結是容易的選擇。事實上，全世界似乎是在逆向操作。我固然保證過，沒有一個人是與生俱來就恨跨性別人士、黑人、窮人、共和黨員和民主黨員，但我們的部落意識傾向的確使我們一下子就會緊抓著社會的現存成見不放，並進一步鑽進仇恨的歷史習慣裡。除此之外，我們現有的系統與體制會激發恨意，無論是透過媒體和選舉時的販賣恐懼來散播憤慨，還是透過放肆的販賣仇恨或透過偏見式執法和隔離社群等較不公然的機制來把刻板印象傳布出去。我們必須改變的不只是自己的心靈與心智，還有我們周遭的體制、作業、系統和文化。

第一步是去挑戰自己內心的恨。我們需要變得對自身的恨更有意識，而且是所有的形式、所有的人，並努力去掌握和挑戰自己的觀念與認知。在此同時，假如我們想要阻止社會上的恨，我們就必須支持把我們聚集在一起、而不是使我們分裂的政策和體制。而且當我們決定建立連結，當我們在連結系統所促成的連結空間裡共聚一堂時，我們也需要以不同的方式對彼此說話──要帶著連結言論的寬大、敞開心胸、和善與同情心，而不是恨意。

就是這樣。這就是我們必須做到的一切。這並不表示就這麼簡單。

近來很流行談論「醒悟」，但實際上，我不確定有任何人真的是充分醒悟，可能的例外則是貝爾．胡克斯。我們頂多是處在不斷覺醒的狀態。好比說歐巴馬入主白宮時，我就覺得比較「覺醒」。在體力確定的加持下，連同全面邁向進步的必勝感，我可以俯視著快沒體力與快沒時間的恐龍，也就是像西恩．漢尼提這種舊的文化戰爭式右翼，並遞出善意的橄欖枝。我是全心全意要贏得漂亮。直到我們落敗為止。

川普當選時，感覺起來就像是世界突然遭到恨的小行星撞擊。它並不是說我天真到去認為，恨已全部從我們的歷史和心靈上消失，而是說蟄伏中的恨比我所意會到的要多，而且我沒有料到恨會這樣逆襲。然而在反移民、穆斯林、跨性別人士和女性的公然恨意令我火大之際，我卻因為懷恨而去恨懷恨份子。原來「自我修為」不是做到了就好的名詞，而是必須一直去做的動詞。就如同恨的相反不是目的地，而是旅程。

就個人來說，我並沒有搞懂要怎麼停止去恨，更不用說是要怎麼始終如一去追求有意義、互相尊重的連結。我不斷猛然驚覺自己在恨某人或某事，並且不是以恨花椰菜的隨便程度，而是以更顯著和更嚴重的方式。從被慢吞吞的駕駛惹毛而認為他是亞洲人，到說川普的選民也許大部分都是可悲的種族主義份子，以及不禁心想我剛剛見的跨性別人士是不是「真的女人」。我自身的恨不斷以大大小小的方式散發出來。換句話說，我並未到達某種開化的境地。我這才意會到，自己需要把燈打開，開始以不同的方式去留意事情，並試著有所不同。

針對社會在恨的歷史與習慣上所累積而成的潮流，逆轉恨意這件事是進行中的逆勢抗爭。我們必須一直下工夫，一而再、再而三。以我的進度，假如我在死前醒悟，那就算走運了。但起碼我在嘗試，而且我認為那才是重點。如喜劇演員約翰．福傑桑（John Fugelsang）所說：「要記得，假如你要對抗恨意，那稍微沾到時就不要哀哀叫，只要在它黏住前洗掉就好。」散發、洗刷、沖掉、重複，並希望漸入佳境。但起碼是部分的解方，而不是存心或天真地讓問題長存。

在我歷來最愛的其中一則演說裡，作家大衛．福斯特．華萊士（David Foster Wallace）說了個寓言。兩隻年輕的魚往前游時，遇到一隻較年長的魚往反方向游。較年長的魚游過時，對較年輕的魚說：「孩子們，早。水怎麼樣啊？」兩隻年輕的魚一直往前游了一段時間，有一隻魚才總算轉頭向另一隻魚問道：「水是什麼鬼東西？」

恨一向是我們存在的基本，一直在文化和政治的表面冒泡，並潛伏在內心深處。但我們一向不會留意到它。而且假如我們甚至沒留意到它就在我們身上，我們就留意不到它在我們周圍的社會魚缸裡。決定轉身離開恨意，並朝它的反方向前進，是日常決定與日常舉動，我們必須不斷反覆為之，並盡可能戮力以赴，儘管有一切的障礙。但好消息是，此舉有可能成功。不妨去看看成為和平行動人士的恐怖份子，或是成為佛教徒的白人至上份子，或是學會向受害者道歉的霸凌者。

相關書摘 ▶《逆轉恨意》：「受害者競爭」讓我們認為，排擠敵人是情有可原的

書籍介紹

本文摘錄自《逆轉恨意：洞察仇恨的源頭，讓善意與惡念開始對話》，時報出版

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作者：莎莉．康恩（Sally Kohn） 譯者：戴至中

洞悉恨意的存在，但不受仇恨操控

而是從仇恨中覺醒

愛的相反不是恨，而是冷漠。

恨的相反也不是愛。

你不必為了停止恨人而去愛他們，你甚至不必喜歡他們。

你也不必認可他們的看法。

你可以繼續保有自己強烈的信念，

但面對與你意見不同的人，依舊以禮相待，尊重對方。

最終來說，恨的相反是連結。

莎莉．康恩是CNN的政治評論員和專欄作家，

在她的日常生活中時常接受惡意的攻擊，

於是，她開始一一採訪那些網路酸民，希望深入探討：

恨是不是人性中無可避免的一環，根源深到沒有人能真的完全免疫？

人怎麼能對完全陌生的人這麼惡毒？

仇恨是如何感染整個社會？而我們又可以如何反擊？

除了網路酸民，她更進一步採訪社會極端份子，

甚至遠赴以色列、巴勒斯坦衝突頻頻的約旦河西岸地區，

貼身採訪過去的恐怖份子、如今的和平運動者。

結果她意外發現，那些所謂「壞人」大多是我們生活中常見的好人。

心懷恨意的人絕大多數都是也會愛、擔心、恐懼和關心的普通人，

連以恨之名施行暴力的極端份子也是。

我們不光是為了恨而恨。

我們會恨是因為覺得遭到了包圍，恨則是我們的回應。

恐怖份子和霸凌者皆然。

她領悟到，當我們為暴力事件感到震驚時，

其實我們早已散布惡意很久了，只是毫無自覺。

然而，即使有充足的理由去恨，也不會使恨變得合理。

如果對自己的起心動念毫無覺知，也不曾深思善惡的分際，

我們與惡之間，零距離。

最後，她引述李歐納．柯恩（Leonard Cohen）的句子：

「萬物都有裂縫，光就是由此透進來。」

仇恨在我們周遭造成大大小小的裂縫，

但假如你去找，就能發現亮光。

接下來，就要選擇由自己來當亮光。

希望我們永遠謹記在心，面對仇恨，我們永遠有選擇。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航