雖然沒壞但成重建阻礙，東京電力公司將報廢福島核二廠

日本東京電力公司（Tepco）24日時表示，它打算讓福島第二核電廠報廢。今（31）日召開董事會，正式通過將報廢福島第二核電站全部4座反應爐，加上發生事故的福島第一核電站6座反應爐，縣內10座反應爐都將報廢。社長小早川智明下午在福島縣政府大樓與知事內堀雅雄會面告知此事，內堀表示嚴肅對待報廢決定，希望安全、切實地推進報廢作業。

《中央社》報導，福島第二核電廠（Fukushima Daini）位於福島第一核電廠以南約12公里處，於1982年至1987年間逐步開始運作，2011年日本遭強震和海嘯襲擊，福島第一核電廠有3座反應爐爐心熔毀。福島第二核電廠擁有4座反應爐，在311強震發生後也險些發生災難，幸好保有足夠備用電力，持續冷卻反應爐。

《共同社》報導，其中3座反應爐一度喪失冷卻功能，但福島核二廠最終成功完成了安全停止運作。

福島縣表示，福島第二核電站已成為地震及福島核事故災後重建的障礙，因此強烈要求報廢。繼任的福島縣知事都呼籲，把福島第二核電廠報廢。

東電去年6月就曾表示，正考慮和研究將福島第二核電廠的反應爐報廢。今天董事會終於正式正式批准這項決定。

將耗費812億和40年報廢

綜合《Japan Times》和《東網CC》報導，福島核二廠占報廢發生前總發電機組近40%，整個報廢工程預計需時逾40年，耗資約2800億日圓（約812億台幣），費用用於核能發電設施的拆除和除汙作業等。

為了讓報廢工作更順利，將在廠區內興建供核廢料臨時貯藏的設施，目前福島核二廠在冷卻池中有大約10000個核廢料冷卻裝置。這也引起當地居民的擔憂，即放射性核廢料可能會長期存放在現場。

內堀表示，大前提是把核廢料運到縣外，目前臨時保管只是迫不得已，並希望東電努力縮短工期。他後來告訴記者，東京電力公司向他保證，儲存設施不會是永久性的。

核二廠報廢意味著福島縣的所有10座核反應爐都將退役。而中央政府每年為那些擁有核電設施的楢葉町和富岡町提供的約10億日元（約3億台幣）的補貼也將終止。在當地，與核電廠相關的收入包括財產稅和其他形式，佔楢葉町總收入的25％和富岡町的40％。

東電今天稍早前表示，東電社長小早川智明將前往福島，向官員報告關於福島第二核電廠的計畫。東電擁有的核電廠，除了計劃建設的東通核電廠（位於日本東北的青森縣）外，將只剩下柏崎刈羽核電廠（位於中部的新潟縣）。

《Channel News Asia》報導，2011年的福島核災迫使16萬人撤離福島核電站附近，其中許多人再也沒有返回家鄉，尤其是受到輻射污染最嚴重的地區。日本政府在2016年估計，拆除福島第一核電廠，對受影響地區進行消毒以及支付賠償金的總費用，將達到約2000億美元。

日本目前有8座反應爐還在運行，許多仍在根據新的安全標準進行再許可的程序，因為311的災難突顯了核電廠監管和運營方面的疏失，在這場災難發生前，日本有54座反應爐。現在許多運營商決定廢棄舊設備，因為維護這些設備的成本太高，無法滿足自1986年車諾比核災事故後所實施的新安全標準。

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核稿編輯：楊士範