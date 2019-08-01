跨越產學「死亡之谷」：玉山－臺大AI暨金融科技研發中心正式揭牌，產學合作驅動FinTech創新

人工智慧熱潮，全球持續發燒。Gartner在2019年十大科技趨勢報告中指出，自動化物件（automated things）及擴增智慧（augmented intelligence）將對AI創造新商機及突破式創新。此外，2018被視為台灣「AI元年」，根據104人力銀行統計，資料科學家相關的AI人才缺口，職缺估計超過6,000個。

對金融科技產業來說，AI人才更是不可或缺。台灣去年在 FinTech的投資額 估計達124億元新台幣，為了加速台灣金融科技的進展，玉山銀行攜手臺灣大學成立「玉山－臺大AI暨金融科技研發中心」；玉山銀行每年將挹注千萬經費，展開為期兩年的產學合作，致力發展「深度學習」、「語音處理」、「異常偵測」等AI前瞻技術。

金控界數位轉型領頭羊，玉山銀行布局迎向十年有成

事實上，玉山金控擁抱「數位轉型」歷程可回溯至2009年，當時玉山銀行是國內第一家率先支援Firefox線上轉帳的金控業者。爾後，玉山銀行在2015年設立台灣第一位銀行數位長；去年新設立科技長一職；今年再成立「智能金融處」，創下台灣第一家將人工智慧團隊升為處級的的金融界代表。

繼去年底與交通大學成立金融科技研發中心後，今天再與臺大共同揭牌「玉山－臺大AI暨金融科技研發中心」。玉山金控總經理黃男州於開幕式表示，玉山發展金融科技，聚焦場景金融、智慧金融、普惠金融三大方面，目標是提升「客戶體驗」。

Photo Credit：TNL Brand Studio 左起：金融科技研究中心主任張智星、玉山金控科技長陳昇瑋、玉山金控總經理黃男州、臺大副校長陳銘憲、科技部產學司司長邱求慧、臺大研發長李百祺、臺大電資學院院長張耀文

所謂客戶體驗，黃男州解釋，即為了更精準「預測」消費者行為，借助臺大在AI機器學習的技術底蘊，雙方一起發展FinTech技術方案。透過與學術界的持續合作，期盼在金融服務的速度、準度、及溫度上，實現現玉山銀行的「AI Inside，Human Outside」願景。

玉山提供去識別化資料，實務驗證優化AI學習模型

玉山銀行的數位轉型版圖，更著力於金融科技生態圈。過去，玉山與家樂福、PChome及各家醫院合作，多聚焦在金融支付業務。黃男州回應，支付只是起點，後續還有許多金融科技項目可以發展。近期與臺大、交大成立金融科技研發中心，就是希望將學界納入生態圈，為產學合作樹立新典範。

Photo Credit：TNL Brand Studio 玉山金控總經理黃男州

根據玉山與臺大的合作內容，黃男州表示，除了建構國際級研究發展基地、提供軟硬體設備之外，最重要的是，臺大金融科技研發中心能藉由專線，直接使用玉山提供去識別後的大數據。藉由實際資料訓練「深度學習」的模型，再將這些應用回饋到市場驗證，以持續修正AI模型的精準度。

臺大副校長陳銘憲也表示，產學合作可視為台灣推動產業升級的重要機制，透過這次「玉山－臺大AI暨金融科技研發中心」的成立，對台灣發展AI是相當重要的里程碑。本次合作也是臺大國際產學聯盟成立以來，金融產業最大的產學合作案。

跨越產學「死亡之谷」，雙強聯手帶動跨域整合

發展機器學習，最重要的兩大要素是「資料」及「運算」。玉山提供金融大數據資料及驗證場域，而臺大集結超過三十多位金融科技相關學者，雙強聯手，有效啟動雙邊更密切的合作模式。

玉山金控科技長陳昇瑋表示，過去學術界與產業界有一道鴻溝，因為雙邊缺乏具體合作機制及目標默契，導致難以跨越「死亡之谷」。如今，「玉山－臺大AI暨金融科技研發中心」的成立，希望能將AI及金融科技應用真正落地。

金融科技涉及資訊、財務、社會科學，需要跨專業的人才整合。對此，臺大金融科技研究中心主任張智星回應，中心團隊成員橫跨電資、工程、管理、法律等院所，跨領域研究不僅將在玉山銀行的金融場域得到驗證，也將持續培養更多AI人才，帶動台灣AI產業起飛。



