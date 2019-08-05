已簽署「全球新塑膠經濟承諾」的世界各國與企業，將做出什麼改善？

什麼是全球新塑膠經濟承諾？

為了讓塑膠進入循環經濟以及降低塑膠污染，艾倫・麥克亞瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）與聯合國環境規劃署（United Nations Environment Programme, UNEP）共同合作推動全球新塑膠經濟承諾（New Plastics Economy Global Commitment）。該承諾於2018年10月正式啟動，至2019年5月已經有350［1］多個政府、企業、金融單位、學術單位簽署該承諾，並共同致力於推動塑膠循環經濟願景。

承諾內容主要由六個面向組成：

透過綠色設計改善設計不良或不必要的塑膠包裝。 發展重複使用的模式，減少一次性包裝需求。 所有塑膠包裝材質應100％可重複利用，並可以回收或堆肥。 所有塑膠包裝在使用後都應被重複利用，並可以回收或堆肥。 塑膠的製造應與消耗化石資源脫鉤。 所有塑膠包裝皆不含有害化學物質，確保相關人員的安全與權利。

該承諾也首度揭露簽署企業在塑膠包裝的年產量和使用量，像是家樂福、高露潔、雀巢、可口可樂、聯合利華等企業，都已公開揭露企業塑膠足跡。除此之外，已簽署承諾的企業也開始進一步採取相關減塑計畫，其中16家年收超過5500億美元的企業，已經擬定具體時間表來淘汰聚氯乙烯（Polyvinyl chloride, PVC）塑膠包裝，12家企業準備淘汰一次性塑膠吸管，40家企業將發展創新的塑膠包裝再利用模式。

為了加速推動全球新塑膠經濟，該承諾也將金融機構納入其中，目前已有26家金融機構加入，共擁有4.2兆美元（約新台幣131.9兆）的管理資產。其中的6家金融機構已承諾會投入2.75億美金來發展塑膠循環經濟商業模式、塑膠材料與塑膠技術，透過金融機構的參與，對塑膠邁向循環經濟過渡時期提供重要的資金幫助。

簽署「全球新塑膠經濟承諾」的企業將做出什麼改善？

一、雀巢

雀巢已於2019年1月公布未來將停止使用的塑料、添加劑以及配件清單［2］，預計在2024年完成。並從2019年2月起開始取消使用塑膠吸管，使用紙或其他材質取代。

在美國已經開始推動可重複使用的容器服務「Loop」［3］，未來也規劃在其他國家推動。並預計在2025年前所有的聚對苯二甲酸乙二酯（Polyethylene terephthalate, PET）瓶裝水再生材料達35％。除此之外，雀巢也資助劍橋大學進行相關產品包裝重複利用之評估研究。

二、H&M

H&M將規劃禁止使用不能回收（不易回收）、不能堆肥或汙染環境的塑膠包裝，目前已於化學品限制條款（Restricted Substances List，RSL）中限制使用PVC的塑膠溶膠（該溶膠主要用於衣服上的圖像印刷），並於商店內提供可重複使用的環保購物袋。

預計2019年所有的塑膠購物袋將改為紙袋。未來也規劃逐步在網路購物平台上，導入可重複利用的包裝。

三、可口可樂

可口可樂在2018年1月宣布推動「沒有廢棄的世界」計畫，預計在2025年達到所有包裝材質100％可以回收，目前已經達到87％。並在2030年所有的包裝都使用50％以上的回收材料製作。除此之外也透過Freestyle自動販賣機服務［4］，鼓勵消費者使用可重複使用的容器。

四、聯合利華

聯合利華在包裝材質上，已禁止所有的產品使用PVC材質包裝，目前禁用率達99％（除了沒有合適替代材質的產品包裝）。並且也反對在塑膠包裝上使用氧化分解塑膠（Oxo-Degradable），目前旗下許多品牌包裝已經使用100％的再生材料製成。

在商業模式上，聯合利華也於2019年1月宣布旗下的9個品牌都加入了「Loop」重複使用容器服務，希望藉此測試消費者接受程度。在後端回收上，聯合利華也投資「Creasolv」回收技術，該技術可以用來回收目前無法回收的多層塑膠包裝，並規劃與合作夥伴共同支持可堆肥的生物可分解塑膠。最後，也與政府部門合作制訂政策與框架，未來將強化塑膠回收以及生產者責任。

五、家樂福

家樂福在法國將於2022年之前，逐步淘汰水果以及蔬菜包裝中所使用的不可回收塑膠，並減少塑膠包裝的使用。從2018年開始逐步淘汰塑膠吸管的銷售，並從飲料包裝中移除一次性塑膠吸管。

家樂福也與法國TerraCycle合作，預計在2019年正式開始在自有電商平台上推出「Loop」服務。除此之外，家樂福也針對上述承諾提出評估指標，即商品包裝的使用量以及包裝的可回收性。並透過線上問卷調查以及追蹤產品統一編號（Stock Keeping Unit ，SKU），來評估這些指標。

簽署全球新塑膠經濟承諾的各國政府，將推動什麼新政策？

一、英國政府

英國政府將推出一次性飲料容器回收退款計畫，鼓勵消費者主動回收容器。並擴大生產者責任，要求生產者支付廢棄物處理的所有費用，針對包裝廠商課徵塑膠包裝稅，若生產的塑料包裝材質，其再生成分低於30％的話將被課稅。透過這種方式將鼓勵製造商生產具綠色設計的包裝，使包裝在生命週期結束後更容易被回收。

為了提升回收率，英國政府預計在塑膠包裝上新增強制性的回收標籤，讓消費者更容易辨別該包裝要如何回收。除此之外，也將投入2000萬英鎊（約新台幣8.01億元）來研究新的塑膠材料跟新的廢棄物管理模式。在生物可分解塑膠上，英國政府也從2019年開始蒐集相關資訊與意見，以評估生物可分解塑膠標準該如何制訂。

二、紐西蘭環境部

紐西蘭環境部開始漸進式禁止一次性塑膠袋使用，該禁令預計2019年7月正式生效。紐西蘭也針對塑膠包裝發出宣言，致力在2025年時達到所有的塑膠包裝100％可以重複利用，以及回收或堆肥。紐西蘭也將增加和擴大廢物稅範圍，為廢棄物處理基礎設施提供資金。

除此之外，也透過資料庫分析，來評估各項投資對紐西蘭的廢棄物與回收系統所造成的影響。並結合投資審查，進一步利用投資資金建立紐西蘭的廢棄物處理基礎設施。

三、葡萄牙環境與能源部

葡萄牙環境與能源部於2018年10月正式宣布，在未來政府採購會開始減少一次性塑膠製品的採購；並成立塑膠工作小組，針對塑膠管理提供政策建議，例如針對塑膠袋收費以及禁止氧化分解塑膠（Oxo-Degradable）使用。

葡萄牙的國家環境教育戰略將以循環經濟為主軸，透過3R──Reduce（減少使用）、Reuse（再利用）、Recycle（再循環）──來推動該策略。葡萄牙政府也與餐館、零售和食品業簽署塑膠協議，共同解決塑膠循環的問題。最後，葡萄牙政府也將推動塑膠保特瓶壓金退還制度（Deposit Return Scheme, DRS），並於2022年正式生效。

註釋

完整簽署名單。 雀巢「The Negative List」。 由雀巢、聯合利華、寶僑等25家企業，與美國環保公司「TerraCycle」共同推動的服務，消費者可以在網路平台上訂購商品，這些商品不使用塑膠容器包裝，而是以金屬、玻璃容器包裝，使用完畢後再由業者回收空瓶重複再利用。 為可口可樂公司推出的一個飲料販賣機，可以讓消費者自行調配不同口味的飲料。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航