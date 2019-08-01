柯文哲組「台灣民眾黨」中心思想是「讓人民過好生活」，最大目標進軍國會

台北市長柯文哲今（1）日早上正式召開記者會宣布籌組「台灣民眾黨」，黨名追隨台灣民主運動先驅蔣渭水當年的同名政黨，內政部也表示確實有收到籌備大會的公文。柯文哲表示，九二共識或統獨都不是中心思想，他的中心思想是「讓人民過好生活」，而組黨的主要目標將是在立法院爭取席次，至於各界關注是否參選總統或和郭台銘合作，柯文哲則沒有明確回應。

（中央社）去年柯文哲要籌組「台灣民眾黨」傳言甚囂塵上，柯文哲說是「聊天內容」，也多次指組織政黨不容易，最後無疾而終，未料，他將於8月6日召開創黨大會，地點在台大醫院國際會議中心。

柯文哲一向以同為醫師出身的蔣渭水為師，兩人同為8月6日出生，柯文哲選在8月6日、60歲生日當天組黨，具有其特殊意義。蔣渭水在日治時期、1927年7月10日成立了台灣民眾黨，後人尊為「台灣新文化運動之父」。

柯文哲今天在記者會上，也到談蔣渭水的相關歷史，認為這名字有時代意義，取這個名字只是希望完成百年前蔣渭水未完之職志。

柯文哲說，希望以人為本，「台灣就是我們，我們就是民眾」，盼在藍綠外有選擇機會，「希望台灣因為有我們，可以變得更好」，他也說，他並不認為九二共識或一中各表、台獨或統一是中心思想，「其實，讓人民過好生活就是我的中心思想」。

柯文哲表示，自己的台灣價值是民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，而中心思想就是台灣的整體利益與人民的最大福祉。

對於「台灣民眾黨」的兩岸方針，柯文哲強調兩岸問題不是兒戲，因此大概就會以過去說過的言論為主。對於媒體追問決定參選總統時間，柯文哲說，9月17日那天沒登記就是沒有了，大概9月上旬會做最後決定。

面對蔣渭水後代質疑和批評言論，柯文哲則強調「台灣民眾黨」名稱並不是蔣渭水所有，蔣渭水的名號也不是其後代所有。他重申「台灣民眾黨」名稱有歷史意義，也有新時代的意義。

主要目標挺進國會，不排除與郭台銘合作

對於組黨的原因，柯文哲表示，立法院是國家的立法機構，很多法令要在立法院處理，「進軍國會是一個目標」，不過「我現在根本沒有名單，現在才開始找人而已」。

柯文哲幕僚則說，柯文哲組黨除了挺進立委選舉，也不排除與郭台銘合作。

幕僚分析，柯文哲籌組政黨有好幾層意義，包括挺進國會，拚10席區域與不分區立委，同時不排除郭台銘合作可能，意即柯文哲決定參選總統，就會帶著政黨與柯家軍衝席次，或若不參選，改而支持郭台銘，也會搶攻國會席次。

論及2020總統人選時，柯文哲則表示，9月17日是登記最後一天，若當天他沒登記就代表不選，而他對其他人選沒有預設立場，無論是尋求連任的總統蔡英文，或代表國民黨的高雄市長韓國瑜，又或是郭台銘，都要能說服台灣人民、說服他，「怎樣做，台灣有最高利益、人民有最大福祉」。

被問及與郭台銘合作可能性，柯文哲坦言，至今還沒和郭見過面，他說，每個候選人都有優缺點，如郭台銘作為企業家，行政能力不會有問題，但他有龐大資產在美國、中國與日本，「要說明執政後會不會受到國外利益影響」。

國民兩黨怎麼看？

一名民進黨要角表示，若柯文哲籌組政黨，以台北市長兼任台灣民眾黨黨主席的角色，支持郭台銘以無黨籍身分參選，形成郭柯結盟。民進黨輔選幹部表示，「柯文哲不選總統、讓郭台銘選」情況下，柯文哲主要搶國會立委席次，到底衝擊藍或綠，要看選區。

該人士說，柯文哲意在扮演2020立委選舉藍綠可能不過半的情況下，關鍵少數的力量，這對柯文哲未來若要問鼎2024年總統大位非常重要，是一個進可攻、退可守的戰略位置，柯文哲此招可謂高招。

至於總統選舉，綠營人士分析，總統選舉這一局不會是「郭柯配」而是「郭柯合」，郭台銘一旦參選就是國民黨分裂，對國民黨衝擊甚大，加上前立法院長王金平動態備受關注，郭王配或郭王合傳聞不斷，這對於國民黨的衝擊絕對遠甚於民進黨。

郭台銘在國民黨黨內總統初選落敗後，出國沉澱半個月，在昨天下午返台。郭才一返台，柯文哲組黨訊息隨即傳出，更增添柯郭合作的想像空間。

據了解，郭台銘團隊內部有多組勢力角力，對於郭台銘是否角逐2020，更形成鴿派和鷹派勢力對抗，但迄今團隊仍持續運作，等待郭台銘做最後定奪。

至於郭台銘若要參選勝算基礎何在，綠營人士認為，郭台銘或王金平一直認為自己有機會，努力要讓成為2020一個選項、一個活棋，因他們研判韓國瑜可能選不下去，當韓國瑜選不下去，國民黨很難重演換柱的戲碼，只能操作棄保，屆時只要郭王是選戰的選項之一，就有可能當選。

民進黨要角表示，

柯文哲籌組政黨就是告訴社會，2020這一局不缺席，但主要是為2024年總統選舉取得制高點、最佳的戰略位置，扮演關鍵少數，可以制衡藍綠，郭選贏了，因郭柯合，柯文哲一定會扮演重要角色，若郭選輸了，柯文哲也會因掌握國會關鍵少數，讓自己保有一定的政治溫度，足以搶攻2024總統大位的機會。

民進黨立委郭正亮認為，最可能的局是，柯文哲希望在8月能與郭台銘整合，郭台銘選總統，柯文哲處理國會，至於柯文哲個人的角色有很多種類型，包括擔任有實權的副手或者是等到明年年底市長任期過半才組閣等等，有很多面向可以考慮。

不過國民黨操盤人士指出，他們堅信郭台銘不會脫黨參選，正如郭曾宣示自己是忠貞黨員；至於是否有具體把握，該人士說，無法透露更多。

至於國民黨的策略，第一步就是穩固既有支持者，第二步就是要把過去支持國民黨總統參選人韓國瑜，但轉為不表態或支持別人的選民拉回來，要去拉攏原本就不支持韓國瑜的人有難度，若能把上述兩個步驟做好，勝選機會就很大。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜