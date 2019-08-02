【圖表】高齡勞動：10%銀髮族想上班，薪水外還有其他原因

7月25日，行政院因應人口和勞動力高齡化的趨勢通過《中高齡者就業專法》草案，鼓勵「高年級」勞工重新投入職場，提倡讓65歲以上國人的勞動力能獲得再利用。不禁令人好奇，目前國內中高齡與高齡勞工投入勞動市場的情形是如何呢？

我們可以從各年齡層的勞動力參與率（勞參率）的資料來瞭解，勞動力參與率是指有意願參與勞動的人口數佔人口的比例，而有意願參與勞動的人則包含就業者及失業者。

根據勞動部統計1978-2018年各年齡層勞動力參與率的資料，過去40年以來，國內勞參率最高的年齡層是25-44歲的青壯年，勞參率皆在70%以上，並在去（2018）年提高到將近90%。

其次就是45-64歲的中高齡層，勞參率落在60-65%，但如果更細緻地將中高齡年齡層切分為45-49歲、50-54歲、55-59歲和60-64歲來看，可以發現中高齡勞動力中，不同年齡層的勞參率也有不同，其中65歲以上的勞參率在過去40年當中，大概都維持在10%的水準。

45-49歲的勞參率和青壯年同樣在70-90%之間，且有慢慢接近青壯年勞動力的趨勢。隨著年齡層遞增，勞參率也隨之降低，50-54歲落在65-75%，55-59歲是在50-60%，60-64歲則是在30-45%，後兩者在1998-2006年間出現明顯下滑，之後又回復上升但漸緩的趨勢。勞參率最低的年齡層是65歲以上的高齡者，自1990年開始就沒有高過10%。

「年紀越大越不會工作」的刻板印象深植人心，這個數據呈現的結果也不太讓人意外。但如果和其他國家同年齡層的勞參率比較，會發現台灣中高齡和高齡勞參率其實相對較低。

根據勞動部的資料，2018年時，台灣跟美、日、韓三國中高齡與高齡勞參率的比較，除了在45-49歲的比例高於南韓跟美國外，台灣在其他年齡層的勞參率都是4個國家中最低，在55-59歲和60-64歲這兩個年齡層都比其他國家少20個百分點，在65歲以上高齡勞參率則僅有南韓的四分之一。

綜合上述兩個資料來看，台灣55歲以上勞參率較低，與美、日、韓各國相比更是偏低。那麼，55歲以上中高年齡層人口不工作的原因可能是什麼呢？

從勞動部的統計資料中無法得知中高齡者不工作的原因，但可以從衛福部2017年老人調查研究中瞭解，這份研究以抽樣調查方式，針對超過6000名55歲以上民眾進行實地訪問，了解他們從事工作的狀況，從事工作也包含無酬工作。

這份調查顯示，55-64歲民眾沒有從事工作的主要原因是「已退休」，但結果有性別差異。超過一半男性沒有從事工作是因為已退休，退休年齡約在56-57歲，四分之一則是因為健康問題；但在女性這邊，超過6成是為了料理家務，四分之一是因為已退休，退休年齡約在54-55歲，健康問題則排名第三。

不過，衛福部報告中也顯示55-64歲的人，仍有近一半比例的人還在工作。65歲以上已達退休年齡的人，也仍有13%以上的人還在工作。他們繼續工作的原因又是什麼呢？

根據衛福部調查顯示，有在工作的55-64歲民眾超過80%是經濟需要，其次是希望對家庭和社會有貢獻以及想維持體力勞動，都僅約5%。65歲以上民眾從事工作的原因中，55%是為了經濟需要，再來是想維持體力勞動，比例約16%。

經濟需要仍是55歲以上民眾從事工作的主因，但不能忽視的是，其他原因還有避免大腦老化、希望對家庭和社會有貢獻、避免與社會脫節和想傳承經驗與技術等。

就業的時間夠長，工作的意義已不只是賺錢，還有維持生活節奏的意義存在。當年紀真的走進中高齡甚至是高齡時，許多人可能因社會風氣或現實壓力退出職場，但有很多時候只是年紀到了，而不是真的沒有能力。根據內政部統計，台灣65歲以上老年人口比率在去年3月底超過14%，正式邁入高齡社會，未來中高齡與高齡的人口比率也只會不斷升高，其工作環境的保障將值得持續觀察和討論。

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核稿編輯：林奕甫