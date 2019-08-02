面對辣椒水與這三種防暴彈，你該如何保護自己？

文：hello醫師（Scott Yu、Jiasheng Li）

醫學審稿：Dr. Stephen Lai、Dr. Stephen Lai

最近香港反送中的抗議事件愈演愈烈，警民間的衝突也逐漸升溫，警方除了備有警棍和鎮暴槍外，也使用了辣椒水（Pepper spray，又稱辣椒噴霧）壓制民眾。辣椒水是警方或執法人員常見的配備，也被製作成防狼噴霧，給一般民眾（特別是女性）作為防身武器使用，甚至還有所謂的防熊噴霧，避免在山區或野外被熊襲擊。您知道辣椒水的成分以及對人體造成的影響嗎？接下來就帶您一探究竟。

辣椒水的主成分：辣椒素

辣椒水的主要成分為辣椒素（Capsaicin），是從辣椒屬的植物裡提煉出來的物質，人體接觸到過量的辣椒素會引起發炎反應。我們可以透過史高維爾指標（Scoville Scale）來判定辣度，舉例來說，甜椒的辣度為0，墨西哥辣椒（jalapeño pepper）的辣度大概落在2500～5000，而作為防身用的辣椒水則有200萬，警用辣椒水更是高達500萬的辣度。

被辣椒水噴到的身體反應：

咳嗽不止

喉嚨灼痛

流淚

呼吸困難

反胃感

被辣椒水噴到立刻做這五點：

為了避免呼吸困難，可將衣物去除並尋找通風良好的地方，呼吸新鮮空氣。 不要再去碰觸患部，以免不小心把辣椒水塗抹到別處，造成更大的傷害。 如果你直接被噴到眼睛，請盡快用流動的清水沖洗眼睛至少15分鐘，也可搭配肥皂清洗。注意！千萬不可揉眼睛，因為容易造成辣椒水擴散的面積更大。 可以用肥皂或洗手乳等清洗患部後，再用清水潤濕一下，可以減輕刺痛感。 由於辣椒水是屬於油性的物質，直接使用清水沖洗是沒辦法去除的，但如果手邊沒有清潔用品，就盡速將患部泡在水裡，可以有效降低刺痛感。

辣椒水所造成的不適感，可能會持續一小時左右，若疼痛感遲遲不退或是太過強烈，以至於您沒辦法忍受了，就請盡速就醫。

三種常見的防暴彈：催淚彈、橡膠彈、布袋彈

防暴彈（KIPs）可說是警察在面對具有威脅性情況下，所使用的非致命武器，目的是警告民眾或罪犯以停止其危險行為，但這種控制暴亂的方式，卻常造成誤傷及誤殺。防暴彈的殺傷力不容輕看，包括最常見的3種：催淚彈（Tear gas）、橡膠彈（Rubber bullet）、布袋彈（Bean bag round）。以下一一介紹，萬一遇到時，您也能更了解如何保護自己。

一、催淚彈：移除衣物，用水和肥皂清洗皮膚

也稱催淚瓦斯，一般成分為鄰-二氯甲基丙二腈基苯（2-Chlorobenzalmalonitrile，簡稱CS gas）或氯乙醯苯（Chloroacetophenone，簡稱CN gas），透過噴霧或拋式氣彈，使裡面的氯化合物散播在空氣中，造成眼睛、鼻子、嘴巴和皮膚的刺激，以及短暫的呼吸道灼熱感。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的資料顯示，長時間暴露在這種氣體中，會導致嚴重的眼疾及哮喘，受害者可以做的就是儘速逃離現場，在確保自身的安全後，馬上把身上已被感染的衣物移除並丟棄。接著，用大量的水和肥皂，將可能附在皮膚表面上的化學物質洗乾淨。

二、橡膠彈：衝擊力可導致器官內傷

被橡膠彈打到真的很痛，南非格里芬毒藥信息中心（Griffon Poison Information Centre）主任格哈德（Gerhard Verdoorn）指出，橡膠彈的衝擊力足以折斷人的肋骨，或導致嚴重的瘀傷。

不同的彈藥材料和使用方法，會帶來不同的殺傷力，但一般橡膠彈都會造成鈍器創傷（Blunt force trauma），包括顱骨骨折、肺挫傷、瘀傷，若是近距離射程，可能導致器官內傷和血管撕裂。格哈德說，橡膠彈應該要瞄準地面，讓子彈藉著反彈減少其威力，但即使是這樣，被反彈橡膠彈打到，還是會痛，但至少不會造成內傷。

三、布袋彈：若擊中頭可能致命

布袋彈又稱沙包彈，但它絕不是體育課上用的沙包，外觀像似襪子，裡面裝的卻是微粒的鉛、聚矽氧或橡膠球。雖然它不會穿透皮膚表面，但依然會造成痛、肌肉痙攣，以及短暫的行動限制。之前香港警察疑因使用布袋彈，導致民眾眼部中彈而大量出血。

美國警局退休的指揮官席德希爾（Sid Heal）表示，布袋彈擊中頭部可能會造成致命傷，尤其當面對移動中的人時，射擊要精確瞄準好角度，就變得更加困難了。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於這裡和這裡

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航