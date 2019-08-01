【插畫】肥羊不來，坑錢谷不開心

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中國政府發佈來台自由行的禁令之後，部分旅遊業和觀光相關業者叫苦連天，好像是斷了他們的生機，但這些產業的衰退，真的是因為「陸客不來」嗎？

其實，只靠著坑殺觀光客和在地消費者維生的夜市攤販，早就難在台灣經營下去。

先前就有人指出，台灣夜市攤販同質性高，且價格驚人，以之前士林夜市的新聞來說，幾小袋水果就要花費台幣1500元，這個預算到一般水果攤去買的話，都可以吃三天的份了，明顯就是抱著「就做這一次生意」的心態，想要坑殺觀光客。

攤販東西品質沒提高，光靠著離譜價格來坑殺客人，然後人越來越少，再來怪說都是陸客不來的錯，缺乏競爭力只靠「輸血」維持生命，被市場淘汰真的怪不了別人。

►台灣要擔心的不是陸客不來，而是根本「不好玩」

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責任編輯：丁肇九

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