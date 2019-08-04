成就演員表演的「妝髮設計」：電影中傷疤、酒醉、吸毒面貌的化妝手法

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

影視作品裡的妝髮設計，往往是成就演員表演的重要關鍵之一，成功的「易容扮相」，能讓觀眾更加認識角色的內在狀態，進而推進劇情。常見的化妝技巧，便是將光鮮亮麗的演員，以假肢、假皮毛等各式化妝品，呈現角色的外在傷疤、虛弱病容以及成癮中的樣貌。

本文將以《黑暗騎士》與影集《利器》為例，探討逼真傷疤的製作方式，並從《藥命俱樂部》中，認識呈現演員患病狀態的化妝技巧，以及自《一個巨星的誕生》、《月光下的藍色男孩》，學習以簡易化妝工具，表現角色的酒醉、吸毒等成癮狀態。

製作逼真的傷口疤痕──成就演員表演細節

圖片來源：imdb, cypheravenue

你只能用這些（妝髮）微小手段，去成就演員的表演。



──《黑暗騎士》假肢設計師John Caglione Jr.

現今，欲呈現傷口或疤痕，多以矽膠假肢製作。《黑暗騎士》的小丑一角，即是使用特殊的矽膠配方，讓材料得以直接塗抹於演員臉上，並於白色顏料裡添加些許酒精，假肢設計師John Caglione Jr.解釋：「酒精可以讓顏料『快乾』，並且維持一整天。」

每次化妝時，飾演小丑的演員Heath Ledger，會刻意做出誇張的扭曲表情，讓妝髮團隊根據他的面部紋路，以矽膠塗抹出疤痕和皺紋位置，因此每次的傷疤部位都有些微差異。John Caglione Jr.：「Heath知道我會帶著化妝刷與顏料，他便會瞇眼、抬額頭，做出各種面部表情。」他更形容，這過程彷彿「化妝椅上的舞蹈」一般。

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《利器》如紋身般的「字母傷疤」

除製作假肢外，影集《利器》為呈現女主角Camillie身上，極度關鍵的「字母傷疤」，即以醫療用黏合劑，放入字母的模具，凝固後塗上顏料，壓在演員Amy Adams或替身身上，再剝落黏合劑，字母痕跡便會如「紋身」留在身上。特效化妝師Adrien Morot甚至依照Amy Adams提供的筆跡，仔細模擬製造出相應模具。

其中幾幕，需完整拍攝Camillie身上的傷疤，估計高達350個。團隊則改用水性筆，請替身演員將字母畫在身上，Adrien Morot解釋：「我不希望它看起來，只像化妝師隨便寫下的字詞。」不論是假紋身或替身畫出的傷疤，兩者效果皆極佳，化妝師Kate Biscoe說：「傷疤就像地圖，直指角色所經歷的痛苦，對她來說，這就像一件防彈衣一樣。」

如何呈現角色虛弱感──人物患病時的化妝手法

圖片來源：imdb, cypheravenue

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我必須確保人物患病的樣態，能以常用的化妝品表現。



──《藥命俱樂部》化妝師Robin Mathews

電影中，欲呈現角色患病、疲累或酒醉的樣態，化妝師也能助一臂之力。《藥命俱樂部》裡，化妝師Robin Mathews便以約7700元台幣（美金250元）低預算，呈現角色罹患愛滋衰微的身軀狀態，因此並未使用假肢，純粹以隨手可得的生活素材、化妝品完成。他說：「電影中的妝容設計，都有著如此原始的細節。」

Robin Mathews的妝容表現，先是以灰色及大理石色的濃縮膠（Gray and Marble Concentrate），打造乾燥、具皺褶感的皮膚，再混合砂礫、玉米粉，創造臉上的皮疹與膿包，並使用修容產品，讓靠近骨頭部位的陰影更深，其餘地方則採用淺色底妝顯得更蒼白，讓演員臉、身形更加消瘦。

為凸顯患病時的衰弱，有時也會讓角色病況較輕微時，看起來更加健康。妝髮部門讓該角色身體較健壯時，使用助曬劑讓膚色更深，對比而患病時的蒼白狀態。此外，由於飾男主角Ron的演員Matthew McConaughey在演出前大幅減重，因此讓他在演出健康狀態時，使用牙齒擴充器。Robin Mathews說：「這讓他的雙頰往外推，看起來更加飽滿。」

表現人物成癮狀態──酒醉、吸毒面容的化妝手段

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那些陰影看起來很灰暗，讓他看起來很疲憊。



──《一個巨星的誕生》化妝師Ve Neill

《一個巨星的誕生》表現主角Jake沉迷酒癮時，化妝師Ve Neill使用灰綠色的凝膠劑（Glazing Gels），塗抹在演員Bradley Cooper眼睛周圍。成癮狀態更加嚴重時，Ve Neill則在睫毛底部，加入暗紅色的凝膠劑，並擦上Mac牌的Ashbury眼影。她說：「這可以讓他，真的看起來飽受摧殘。」

團隊更使用Tear Blower Menthol產品，讓Bradley Cooper的眼睛，保持酒醉時的血絲。該產品可透過吹氣，產生薄荷氣息，刺激演員流淚，其眼睛也會因此保有血絲。Ve Neill說：「你看到的特寫鏡頭，可能都是我向他的眼睛吹出薄荷氣息，而產生的樣貌。」

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《月光下的藍色男孩》注重吸毒者的年齡轉變細節

《月光下的藍色男孩》裡，主角母親Paula長年服用毒品，導致外貌在其不同年齡階段，相較同齡者更顯得不健康、且更加老化。劇情第二段落「Chiron」中，Paula已成癮多年，處中年歲數，化妝師Doniella Davy運用半透明凝膠，鋪設於演員臉部，再以黃、紫與藍色塗料塗抹，呈現不均勻的膚色，並補強斑點、靜脈紋路。

化妝師Doniella Davy也在演員的眉頭、嘴唇和手臂，以化妝工具加入不規則的線條，作為紋路和皺褶，而非僅是以常見的「臉頰凹陷」妝感，表現人物的成癮狀態。Doniella Davy表示，「臉頰凹陷」未必是吸毒成癮者必定會出現的情況：「它很典型，但仍可能因不符現實而出錯。」

待劇情後段，角色Paula已邁入老年、進入戒毒所治療，化妝師Doniella Davy為呈現毒品與歲月夾擊的膚況，使用Becca牌棕色眼妝，加深眼睛周圍的陰影，並使用半透明凝膠製作太陽斑；牙齒部分也加入更多陰影，呈現牙齦萎縮的效果。

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圖片來源：imdb, cypheravenue

我們將演員的皮膚，視為水彩畫布。



──《月光下的藍色男孩》化妝師Doniella Davy

特殊妝容的呈現，經常需要長時間的化妝，考驗演員的耐性，若讓外貌看起來太過難看，也可能會引起演員反彈。化妝師Doniella Davy形容這是個協力的過程，須不斷溝通取得彼此信任。拍攝《月光下的藍色男孩》時，她也曾擔心演員Naomie Harris不接受老態妝容，所幸後者給予全然信任：「她讓我有信心完成工作，這才是真正合作的開始。」

演員長時間帶妝工作，尤其涉及假肢、特殊材質化妝品，卸除妝容時務必清除乾淨，以免傷及演員皮膚。《利器》化妝師Kate Biscoe表示：「我們能做的就是用很多非常好的護膚品。」結束拍攝後，她都會為演員們準備La Mer、Olio Lusso等護膚品，盡可能維持皮膚的最佳狀態，確保後續演出順利。

參考資料：Hollywoodreporter, huffpost, Yahoo, vulture, Empireonline, Hollywoodreporter, Mpaa, books, Vulture, Cosmopolitan, cypheravenue

圖片來源：imdb, cypheravenue

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航